凹凸洞｜醫美填痘坑超專業攻略 教你1招日後免留暗瘡印

凹凸洞猶如破相？無咁嚴重！不少青春期的少男少女缺乏肌膚護理，長期生暗瘡、發炎，甚至錯誤針清、擠暗瘡，導致真皮層嚴重受損，就會變成沒法逆轉的疤痕組織，即是凹凸洞，又叫痘疤。



痘疤在皮膚管理上，不但可以撫平消褪，也可以從醫美角度有效預防。即使易長暗瘡的膚質，只要懂得1招，就可以有效預防凹凸洞！一起看看專業級暗瘡管理術！VIGOUR皮膚管理專家，齊備治療肌膚問題的專業團隊和頂級儀器，採用雞尾酒療程處理不同客人的皮膚狀況，新疤、老疤、混合發炎期暗瘡，都各有不同的處理方案。專業至上的2對1服務，一位皮膚分析師與經驗治療師，貼身跟進一位客人，定期以VISIA智能分析儀數據監控進度，隨時按肌膚變化作出療程調節，是變化萬千的凹凸洞治療最理想的專業醫美。

凹凸洞治療｜VIGOUR雞尾酒治療1.微針射頻

「先破壞，後重生」大概是形容痘疤治療的最佳總結，無論是深或淺的疤痕組織，若沒有受到破壞，又怎能重建健康的真皮膠原組織？更遑論填補凹凸洞！

VIGOUR採用BTL Exion第五代AI黃金射頻微針，是一種微創入侵性治療，重點是結合「射頻」＋「黃針微針」的效果，前者有電波緊緻拉提的緊膚效果，後者透過「物理性微破壞」，高效激發肌膚膠原增生。

這項突破性治療技術又叫Fractional RF，根據原廠文獻研究，治療一星期後第三型膠原蛋白明顯增加，平均可刺激2倍膠原蛋白增生。

治療優勢：微創治療，高強度刺激膠原增生。

BTL Exion的黃金微針使用的是單極射頻技術，加入36根250微米（µm）的醫療級24K金不銹鋼微針（即棄式黃金微針頭），並以單極電波加熱至最高75℃，能量可沿針頭延伸至最深8mm層面，刺激皮膚癒合反應，高效刺激膠原蛋白重生，填補凹陷部位。

大家都聽講「微針」好痛！BTL Exion的黃金微針採用「單極模式」，確保能量可以往針頭導電方向一致發出，路徑也長短一致，疼痛感比「雙極模式」明顯減輕，也縮短恢復期，大大提升治療舒適度！

VIGOUR皮膚管理專家，榮獲原廠BTL頒發EXION The Best Medical Aesthetic Centre，是第五代BTL EXION的最佳醫美品牌！

凹凸洞治療｜VIGOUR雞尾酒治療2.探索皮秒「蜂巢透鏡」

自從皮秒的蜂巢透鏡面世後，不少患者的凹凸洞，都是靠它治好！皮秒激光，就是一種超短脈衝的激光，針對固定的深度（特定波長），因此治療後修復期短，而對周邊肌膚的損傷最少。

凹凸洞與毛孔粗大的差異，在於毛孔粗大只是一個表皮毛孔的開口擴張問題，源於膠原不足、皮脂腺長期活躍等等；而凹凸洞，則是源於疤痕組織，治療時必須先進行破壞，才能長出正常的皮膚組織。

VIGOUR採用的是皮秒權威意大利Discovery PICO，它是市面上輸出功率最高、脈衝時間最短的的皮秒儀器，最大優勢是縮短治療時間，同時又減低療程對周邊肌膚的刺激反應，例如紅腫、反黑、反白。

治療優勢：破壞力夠深、夠強，鬆開往下拉扯的疤痕纖維組織。

Discovery PICO可以產生極高尖峰功率1.8GW，同時以專利Refix超級鏡片（聚焦透鏡）100%聚焦再放大24倍，能量更完整充足，產生強大的LIOB空泡效應，破壞凹疤或凸疤的疤痕纖維組織，並刺激年輕的母細胞增生新的膠原蛋白，重整出結構完整的新組織，從而修補凹凸洞。

PICO機種繁多，就像車子一樣，意大利品牌Discovery PICO的中文名叫「探索雷射」，因多種目前還難以趕及的技術，又與超跑Ferrari相同產地，因而有「皮秒界法拉利」之稱。Discovery PICO以最高尖峰功率稱霸醫美市場，歐美、亞洲的皮膚科診所都偏好採用，源於它馬力（能量）夠大，專利技術如Refix超級鏡片（蜂巢鏡片）都是嶄新的突破，一部儀器能針對更多肌膚問題。雖然對治療師技術要求更加嚴格，不過更大的治療效率，對客人而言卻是治療凹凸洞的不二之選。

凹凸洞治療｜VIGOUR雞尾酒治療3.Xeomin純淨天使肉毒

下文即將提到，有凹凸洞應在黃金時間儘快處理，不過，暗瘡一直未停過，不能以微針射頻或皮秒激光處理，暗瘡完全消退又遙遙無期，難道只能坐以待斃？

VIOGUR皮膚管理專家，治理暗瘡採用量膚訂製的個人化治療，專業的治療團隊會因應實際肌膚狀況，周詳計劃一個切合客人需求的高效治療方案，務求在最短時間為客人解決肌膚煩惱。

對於發炎期的暗瘡，VIOGUR有不少控痘、消炎的療程，包括醫療級強效脈衝光Stellar M22、醫學果酸煥膚、Hollywood Spectra雙光震碳粉激光、獨家Glow Peel Pro雙效潔膚嫩肌等等，至於有針劑注射經驗的女生，則可能都聽聞過天使肉毒Xeomin的消痘控油功效。

Xeomin天使肉毒由德國Merz藥廠生產，獲美國FDA認證超過10年，它的最大優勢是成份含零複合蛋白，純淨無雜質，肉毒桿菌素純度高，降低抗體機會。

治療優勢：抑制油脂分泌，舒緩痘痘，成份純淨，安全有效。

透過肉毒桿菌素注射來減少皮脂腺活動，可有效減少患者的油脂分泌，即時抑制暗瘡發炎狀況，在肉毒桿菌素的有效期內有助消炎、控制痘痘問題，配合凹凸洞治療，得到更佳效果！

暗瘡底人士必知：1招免留痘疤

凹凸洞源於傷口的修復過程不順利，長時間的發炎期，就是造成凹凸洞的最大成因。通常凹凸洞形成的6個月內，是治療的黃金時期。

因此，不要以為長暗瘡十分平常，任由其「自然好」！只有積極處理暗瘡問題，讓炎症止步於初期，儘量縮短發炎期，幫助肌膚儘快復原，就能最大程度地減少凹凸洞形成的機會。

無論是能夠吸收濃液的暗瘡貼、暗瘡專用藥膏，抑或飲食戒口、多飲水，都是有效消減暗瘡的好方法。至於太嚴重的情況，或者痘痘數量有增無減，建議可以前往專業醫美接受治療，或者尋求皮膚科醫生的意見。

另外，針清袪痘雖然由來已久，不過針具在發炎期間干擾到細胞修復過程，導至不正常的疤痕、色素增生，往往是造成凹凸洞、留印的一大元兇！

BTL Exion®AI智能黃金微針​療程

https://www.vigour.com.hk/microneedle

XEOMIN®純淨肉毒桿菌素

https://www.redefine.com.hk/xeomin

皮秒權威意大利Discovery PICO®皮秒嫩膚

https://www.vigour.com.hk/price

Vigour皮膚管理專家，配備各款最頂級醫美儀器，專治暗瘡、暗瘡印、油性肌膚和敏感肌，歐盟CE、美國FDA及國際臨床實驗認證，由儀器至配件及修護精華成份，皆100%正廠正貨，是各大型廠商認可的指定合作醫美中心。全店嚴格落實「良心醫美」服務承諾，治療師團隊重視客人體驗，不作海鮮價或硬銷策略，值得一眾年輕支持者長期信賴。

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