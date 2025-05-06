5大指標避雷脫毛黑店？獲用家及媒體高評價激光專業脫毛公司推介

脫毛絕對不能隨便！不少初次接觸脫毛的女士們可能認為每間脫毛公司也差不多，不懂篩選脫毛公司隨便選擇，但事實上坊間有不少脫毛黑店存在，很多美容黑店令人防不勝防，一不小心就落入黑心美容陷阱，付款後進行療程，卻得不到應有的成效，療程期間更有可能感到心力交瘁。誤選美容院黑店會帶來什麼風險？要怎樣才可以避開黑心美容院及黑心脫毛？本文將會向大家仔細分析脫毛公司狀況，更會在最後推介真實用家高評價的激光專業脫毛公司。



美容黑店罔顧顧客安全 為降低成本不擇手段

坊間的脫毛療程包羅萬有，讓消費者眼花撩亂，難以選擇。一不小心就跌入美容黑店陷阱！黑心美容公司只着重利益，亦有黑心美容院不斷易手倒閉，轉名轉老闆轉公司，以低價吸引顧客，在收取費用後不停賣盤，走法律罅橫向合併，避開法律責任，沒有誠信口碑可言。

黑心美容院為求降低成本，並非採用原廠正貨的消耗品或會使用低成本脫毛儀器。無論材料及儀器，都是來源不明的；香港海關多次收到舉報多間美容院採用冒牌美容或脫毛儀器機，罔顧消費者安全，作為消費者防不勝防，而這些美容黑店及脫毛黑店事件普遍發生在小型及中型美容院。

不少新聞曾經報導過小型黑心脫毛美容院在客人購買療程後就倒閉轉手給其他美容院，其他美容院亦需要顧客再次付費才能夠使用療程；亦有人估計其實這些店都是同一個老闆或者親朋戚友公司，繼續瞞騙消費者，令顧客感到心力交瘁，花錢花力卻得不到保障。

美容黑店為降低人手成本而僱用一些經驗不足的治療師，那些治療師根本沒有完善的訓練，在即日上班後便直接為顧客操作高能量療程，完全罔顧顧客安全，作為顧客真的防不勝防。很多黑心美容公司，就算單次收費也好，他們的美容師及技師們質素參差，治療師根本沒有足夠的訓練，未能準確調節激光度數，導致顧客皮膚燒傷。不慎揀中美容黑店脫毛黑店，女士們不但損失金錢、時間，更可能會傷及肌膚，難以補救！因此脫毛前，應先做資料搜集，避開黑心脫毛美容公司，避開脫毛黑店！

大部份美容黑店為中小型美容院，它們沒有售後服務，完全投訴無門，很多時是老闆一手經營，還會公開細數顧客的不是，沒有服務心。部分集團形式經營的美容黑店，有的甚至是上市公司，可是他們對於顧客的意見反映完全沒有用心跟進，視而不見，顧客們真的要小心選擇。

脫毛前，應先做資料搜集避開脫毛美容黑店。（圖片：Shutterstock）

5大指標避開黑店美容院、脫毛黑店陷阱

想脫毛又想避免美容黑店脫毛公司，應該怎樣做？跟著以下５大指標，降低中伏機會！

避雷美容黑店，以下教你如何選擇信譽口碑的大型龍頭專業激光脫毛美容品牌。

1. 尋找有國際安全認證的美國原廠儀器

脫毛療程中所使用的脫毛儀器需有國際安全認證，並且是原廠機才可預防冒牌貨充當新款儀器。要脫毛效果最大化，必選最新美國激光脫毛755nm波長儀器，醫學實證能有效針對亞洲人毛髮，達到永久脫毛效果。

2. 所有治療師受過專業訓練及考核 (有獨家QCSM監管機制)

負責操作儀器，進行脫毛治療的治療師需是專業、細心，要經過相關考核，如嚴謹的QCSM負責監管專業守則，了解整個脫毛療程、技術和相關知識，怎樣專業操作脫毛機。備有相關脫毛經驗才能幫助每位客人進行舒適、有效的療程。 治療師脫毛是必須要經過極度嚴謹的訓練及培訓才能保障消費者的安全。

3. 是否大眾及真實顧客評價專業信譽口碑的大公司

想知道脫毛療程真實體驗如何，是否真的有效脫走毛髮，一定要了解清楚大型激光脫毛中心是什麼規模。

1. 擁有專業信譽口碑，起碼超過八年以上的認證

2. 大型而且價錢合理的龍頭脫毛公司

3. 信譽口碑評價良好

4. 分店要超過8000尺以上

消費者需要尋找龍頭的大型激光脫毛中心，不要貪平，才可以得到安心保障。

4. 脫毛收費是否公開透明？

最好選擇收費公開透明的大型脫毛品牌，即使市場上有很多美容院提供脫毛優惠碼，看似很便宜，但實質在付款後才發現有隱藏條款，沒有誠信可言，向他們公司反映意見也是沒有實際行動跟進，變相投訴無門。

5. 激光脫毛療程永久保養，售後服務如何？

作為精明的消費者，選擇有提供真正永久保養的脫毛公司才是最佳的保障，因為每個人的毛髮會隨時間或身體變化而有機會再生，假如後來毛毛再生，選擇有永久保養的療程就不用額外付費，「一個部位，永久保養」，這樣會較有安心保障。

市面上美容院眾多，哪一間能符合以上5大指標？

以下為大家介紹推薦良心專業激光脫毛龍頭公司，開業超過八年一直保持信譽口碑，品牌極度良好的專業脫毛大公司，令大家走少些冤枉路。

用合理價錢，都能夠得到專業安全有效保障，並享有五星級的售後服務。HAiRLESS專業激光脫毛品牌，作為香港龍頭脫毛公司，內部專業監管機構非常嚴謹，絕對是一間以客為先，用心經營的大型美容集團。

HAiRLESS激光脫毛好唔好？讀者們絕對可以放心。HAiRLESS 是香港No.1激光脫毛龍頭公司，從多方面保持療程高水準的服務質素，為保持治療師團隊的質素，他們公司內部設立了香港獨有最嚴謹及獨家專業的QCSM®監管系統，確保了激光脫毛的專業水準及監督治療師手勢及步驟，確保顧客療程得到安全有效的保障。

公司獨家內部QC團隊密切跟進顧客療程進度，亦會透過科技化記錄療程過程及安全數據。HAiRLESS同時與CANDELA臨床光學專家緊密合作，是香港唯一一間與原廠攜手合作的激光脫毛大品牌，為客人提供最高水準的激光脫毛服務，度身定制最合適的激光脫毛方案，讓顧客能夠預視療程效果，享受有效又舒服的脫毛體驗。

HAiRLESS脫毛好唔好？為何 HAiRLESS 能符合所有專業有效安全指標？

優勢 1：公開儀器品牌 + 原廠認證

HAiRLESS激光脫毛品牌集團是香港實力派公司，是香港唯一得到美國激光脫毛儀器廠商指定的合作夥伴，確認所有激光脫毛科技及配用的產品都是百分百原廠正貨，不但在官網公開儀器品牌，所使用的脫毛儀器都是美國Top1最新最針對亞洲人毛髮而設的，只會使用原廠正貨機，更是在香港市場上唯一榮獲原廠Candela雙重國際認證「最高品質、最專業服務」的大型脫毛品牌，顧客就更為放心。此外，HAiRLESS更獲得官方頒發多個獎項，亦是唯一獲CANDELA頒發《TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量》最多的激光脫毛公司，反映HAiRLESS是多人選擇專業的激光脫毛公司。使用Candela美國原廠的GentleLase脫毛機多年來獲得超過50萬信心支持。

獎狀一：CANDELA亞太區頒發官方認證的[唯一]【高品質解決方案高端夥伴】High Quality Solution Premium Partner，官方認可的高端售前售後服務，持續跟進解決任何個案

獎狀二：CANDELA亞太區頒發官方認證的[唯一]【最專業激光脫毛服務的高端品牌】 Elite ServicePro Partner - 全港唯一冠有最高4P專業服務基準的激光脫毛品牌殊榮

獎狀三：CANDELA亞太區頒發官方認證的 【NO.1 TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量】最多的激光脫毛品牌，香港最多人選擇的激光脫毛品牌

獎狀四：連續8年CANDELA美國原廠直接認證合作伙伴

獎狀五：香港唯一榮獲香港亞洲展覽集團有限公司評為【激光脫毛專業品牌】

獎狀六：CANDELA美國原廠直接認可 專利最新升級PRO-U755®️「智能降溫系統」

HAiRLESS 為全港擁有最多官方頒發證書認可的大型脫毛中心。

優勢 2：Google 5 星評價 ，真實用戶好評如潮

有口碑的美容院，其效果及安全方面都比較有保證。顧客在體驗療程前，相信大家抱著一個心態「HAiRLESS好唔好？HAiRLESS效果如何？HAiRLESS保養怎樣？」HAiRLESS在Google上有很多評價以及高評分的，真實見證500,000以上，平均獲得5星高分好評，市民都大讚療程有顯著效果和美容師專業貼心的服務。另一方面，HAiRLESS更獲多間媒體推薦，高評價口碑好，服務有所保證，顧客更放心。此外，HAiRLESS是唯一大型脫毛公司是靠真實顧客評價及香港大眾支持的龍頭脫毛公司。

激光脫毛以效果及口碑說話，【NO.1專業信譽品牌，做最嚴謹的脫毛服務】，堅持做最有要求的領先脫毛品牌。HAiRLESS好唔好？HAiRLESS效果如何？網上好評任你查！

優勢 3：無痛技術實測

HAiRLESS脫毛品牌使用原廠專利認證，脫毛機擁有智能降溫系統，全面呵護肌膚，為客戶帶來舒適零痛脫毛體驗，無痛技術下，客戶都說：「怕痛人都OK！」HAiRLESS脫毛中心是香港第一間亦是唯一一間取得此獎項的大型激光脫毛品牌，原廠亦只頒發了給HAiRLESS專業激光脫毛中心。證書上面會顯示（Hong Kong Top 1 consumption )有效證明香港多人選擇的專業大型激光脫毛中心。香港只有一張頒發認可的Hong Kong Top 1 consumption品牌，亦只有HAiRLESS專業激光脫毛品牌擁有，屬全港脫毛品牌人氣象徵。

優勢 4：價格公開透明，官網可查

HAiRLESS雖然是龍頭脫毛公司，但價錢卻非常合理， 脫毛療程均明碼實價，每個部位價錢都在官網上清晰可見，絕無隱藏收費。HAiRLESS保養方面，會提供真正永久保養，合理收費。黑心美容院很多時都會在網上含糊其辭，到顧客結帳時才會告知真實天價收費，令消費者大失預算！因此，在官網公開價格，可讓大眾先考慮清楚，有清晰預算才購買療程，現在更有8週年脫毛優惠碼，激抵優惠千萬不要錯過！

優勢 5：真正永久保養

毛髮生長是非常個人的，每個人毛髮的粗幼度﹑顏色深淺﹑濃密程度及毛髮生長週期都不一樣，即使完成脫毛療程，也可能因個人、荷爾蒙改變等因素而導致毛毛重生，但部分美容院卻限制療程次數，導致脫不乾淨的情況發生，變相又要再次花錢購買療程，大失預算。HAiRLESS提供真正永久保養服務，一個價錢，一個部位，永久補脫，真正承諾「永久脫毛」的效果。

要找激光專業脫毛公司，可一試HAiRLESS專業脫毛療程，HAiRLESS為大型脫毛公司，專業有保陴，可避免各種陷阱。

脫毛前常見 Q&A 打消您的疑慮

Q1：激光脫毛療程是否適合敏感肌？

光敏感人士不適合進行激光脫毛療程，光敏感人士即是對光或紫外線特別敏感的人，若進行激光脫毛，可能會引發即時過敏或劇痛等皮膚反應，因此不太適合。由於激光脫毛屬高能量療程，HAiRLESS專業激光治療師將於療程前為每位顧客進行全面毛髮及膚色評估和定點聚光測試，確保將進行的療程是百份百安全及適合該客人進行。

Q2：HAiRLESS會否推銷顧客購買額外療程？

HAiRLESS公司主打不壓力推銷文化，只會向顧客提供最適合她們的療程，不會進行額外推銷。而且HAiRLESS設有獨門的QCSM®監管制度，該部門由公司最高管理層直屬監管，顧客有任何意見及查詢都能有效傳達至管理層。

Q3：HAiRLESS效果好唔好，能維持多久？

HAiRLESS專業激光脫毛所採用的755脫毛技術可以於4-6次療程後達到永久脫毛的效果。療程效果因人而異，需視乎個人毛髮的粗幼度﹑顏色深淺﹑濃密程度及毛髮生長週期而定。療程只有效於正值生長期中的毛髮，並未能處理處於休眠狀態的毛髮。以毛髮生長循環來計算，一般療程只需相隔於6-8個星期就能夠達至永久效果。HAiRLESS保養制度完善，一個部位，一個價錢，永久保養，客人只要有一條毛再生，HAiRLESS都會免費為客人補脫。

HAiRLESS效果真實客人分享，4-6次療程明顯見到毛毛已脫！即使後續再有毛毛生長，HAiRLESS保養永久承諾，提供療程永久保養，秉承專業理念，隨時為你的毛髮問題侯命。

在體驗之前，顧客需先進行全港獨家的專業TechPRO®三重智能化激光評估，透過AI數據化分析顧客的膚質及毛髮。HAiRLESS好唔好？香港脫毛市場中，只有HAiRLESS獨有此項服務，想日後不再受毛毛困擾，HAiRLESS保養承諾幫你達到永久脫毛效果，一個價錢，終身承諾。

如果大家仍在猶豫HAiRLESS好唔好？心大大細HAiRLES效果係否真的顯著？HAiRLESS作為專業激光脫毛品牌，免費提供3選1完整部位的免費體驗，部位包括腋下兩邊、上下唇或比堅尼上線，讓你親身體驗真正有效果專業激光脫毛療程。

如果對 HAiRLESS 專業激光脫毛中⼼療程有興趣，可立即到官方網站登記了解更多，或對脫毛療程有任何疑問，歡迎 WhatsApp: 5606 8847 查詢。

HAiRLESS脫毛品牌自助登記免費體驗特快連結：

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HAiRLESS脫毛品牌24小時查詢及預約免費體驗whatsapp專線：

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