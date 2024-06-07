美容業總會遭盜名轉介客戶　消委會：至今收6宗投訴　涉款2至3萬

香港美容業總會近月收到消費者投訴，得悉有人盜用該會名義，以美容院結業為由，轉介消費者到接手的美容院繼續接受服務，惟過程中客人遭不斷推銷、要求加錢，服務質素也極其參差。消委會總幹事黃鳳嫺今日（7日）在電台節目表示，今年收到6宗有關消費者在美容院轉手後需要加錢，或未能提供療程的投訴，她提醒消費者需提高警覺，留意條款細則，並且建議業界要與警方合力打擊不良營商分子。



香港美容業總會近月收到消費者投訴，得悉有人盜用該會名義，以美容院結業為由，轉介消費者到接手的美容院繼續接受服務，惟過程中客人遭不斷推銷、要求加錢，服務質素也極其參差。（資料圖片/羅君豪攝）

香港美容業總會昨日（6日）指，近月接連收到消費者投訴，訛稱收到該會電話，稱因他們原先購買服務的美容院已結業，將轉介他們到另一間接手的美容院，然而消費者在接手的美容院，被不斷推銷、要求加錢，費用由數千至數萬元不等，服務質素也極其參差。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，今年收到6宗有關消費者在美容院轉手後需要加錢，或未能提供療程的投訴，當中涉及金額平均由2萬至3萬元不等，金額不菲。（盧翊銘攝）

消委會總幹事黃鳳嫺今日在港台《千禧年代》中表示，今年收到6宗有關消費者在美容院轉手後需要加錢，或未能提供療程的投訴，當中涉及金額平均由2萬至3萬元不等，金額不菲。

提醒市民簽條款要提高警覺 預繳收費宜用信用卡支付

她提醒消費者需要仔細分析，在簽署任何條款時要提高警覺，留意是否屬公平條，並建議消費者利用信用卡繳付預繳式收費，萬一美容院在不能履行服務，也能在退款機制時限下，嘗試要求信用卡發卡公司作出相關的退款。若消費者認為個人私隱被侵犯，可向私隱專員公署投訴。她強調，消費者需要小心預繳式收費並且避免大額消費。

業界方面，黃鳳嫺認為業界良莠不齊，若遇到詐騙情況，業界應報警處理，與與警方合力打擊不良營商分子，避免令市場混亂和損害市場形象。