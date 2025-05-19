全球首個 FDA 認證激光育髮療程登港 FoLix 助港人告別脫髮困擾

脫髮問題不論男女，相信有不少被脫髮煩惱糾纏的朋友，都試過各種各樣的育髮方法。有人選擇植髮，可這不僅成本極高，而已過程也極痛，而且也不是一勞永逸。也有人嘗試口服藥物或外用擦劑，雖然相對便宜且沒有痛楚，但效果往往差強人意，還可能伴隨副作用，比如口服藥影響身體激素水平，外擦藥有機會刺激皮膚。都深受其擾。最近，全球首個獲美國 FDA 認證的非侵入式激光育髮療程 FoLix 正式登陸香港，為脫髮患者帶來全新希望，脫髮治療領域權威、美國皮膚科醫生Dr. Neil Sadick更遠道來港和大家深入探討 FoLix 這項嶄新的技術。



業界權威深受脫髮之苦 傾力投身研究尋找良方

Dr. Neil Sadick 在業界聲譽卓著，Dr. Sadick之所以全身心投入脫髮治療研究，源於他的親身經歷。他回憶道：「我從 16 歲就開始脫髮，那時我還是個大學生。脫髮不僅影響外觀，還給我帶來很大的心理壓力。」正是這段痛苦的經歷，讓他對脫髮患者的心情感同身受，也促使他多年來致力於尋找更好的脫髮治療方法。

脫髮治療領域權威、美國皮膚科醫生Dr. Neil Sadick

Dr. Sadick 不僅參與研發了Propecia（非那雄胺）等的脫髮治療藥物，還是激光技術在醫療領域應用的先驅者，曾協助 Lumenis 公司研發出首款強脈衝光（IPL）治療技術等多項成果。而此次登陸香港的 FoLix 激光育髮技術，同樣凝聚著他的心血。Lumenis 作為全球醫學美容市場的領軍者，一直專注於研發和推廣基於能量的創新技術，FoLix 正是其在脫髮治療領域的創新成果。

激光育髮逆轉脱髮現狀 注入能量喚醒沉睡毛囊

在大眾傳統認知中，激光似乎總是與脫毛緊密相連。但如今，激光技術華麗轉身，在脫髮治療領域開闢出一片新天地！FoLix 激光育髮療程就是先驅，以激光 KO 脫髮難題。FoLix 激光育髮療程的獨特機制在於它能精准對準毛囊，它運用特定波長的低能量激光，輕鬆穿透頭皮表層，毛囊細胞會被激活，推動和延長毛髮的生長期。Dr. Sadick 解釋道：「FoLix 就像是給毛囊注入了一股活力，它刺激毛囊幹細胞，提升頭皮血液循環，讓頭皮獲得更多營養，增強新陳代謝，全方位為毛髮健康生長創造良好條件。」

FDA 認證加持 FoLix安心育髮有保障

和坊間常見的育髮方式相比，FoLix 激光育髮療程優勢明顯。Dr. Sadick 指出：「傳統的植髮手術不僅讓患者承受痛苦，術後恢復也很漫長；口服藥和外擦藥不僅效果難以保證，還可能帶來各種副作用。FoLix 則完全不同，它無創治療、不用藥物，避免了手術風險和藥物副作用，而且能從根本上改善毛囊環境，促進頭髮健康生長。」而且最重要是FoLix 激光育髮療程，是全球首個獲得 FDA 認證的激光育髮系統。FDA認證是醫療技術安全性和有效性的重要標誌。Dr. Sadick 強調：「FDA 的審查極其嚴格，FoLix 能獲得認證，證明它在大量臨床研究中展現出良好的安全性和顯著的療效。這對患者來說至關重要，畢竟大家都希望接受安全可靠、真正有效的治療。」

療程短見效快 育髮不再遙遙無期

除了有FDA認證，FoLix 激光育髮療程更是立竿見影。大多數接受FoLix治療的患者，在3個月就能看到初步成效，比如脫髮量減少，頭髮逐漸變得濃密。Dr. Sadick 介紹：「療程每月進行一次，每次30分鐘，操作簡單便捷。6次為一個完整療程，之後每年進行2至3次維護治療。然而每個人的脫髮程度和身體反應不同，具體效果和療程次數也會有所差異。」

多種脫髮適用，量身定制育髮方案

FoLix 激光育髮療程適用於多種非瘢痕性脫髮患者（俗稱「鬼剃頭」），亦包括雄激素性脫髮、休止期脫髮、產後脫髮等。Dr. Sadick 提醒：「雖然基本不限年齡和性別，但每個人的脫髮原因各不相同，所以在接受療程前，一定要先經過專業的頭皮和毛囊檢查，由醫生判斷是否適合。」同時，他亦建議想嘗試的朋友，日常生活中要保持健康生活方式，均衡飲食、充足睡眠、適度運動，這樣能更好地提升療程效果。Dr. Sadick 充滿信心：「激光療法在育髮領域前景廣闊，FoLix 作為領先技術，必將推動行業發展。它安全、有效、便捷，非常符合現代人的需求。」

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（資料由客戶提供）