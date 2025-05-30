脫髮必看！「Virtue RF黃金微針」無痛生髮實測：90天告別地中海

你是否試遍生髮洗髮水、頭皮精華，卻只能短暫緩解脫髮？市面常見護理僅停留在表層，無法深入萎縮毛囊。風靡日韓台的「Virtue RF黃金微針射頻」，能針對頭皮健康，直擊毛囊深層，啟動休眠細胞，讓頭髮再生效果持久穩定！無需飛往外國，在香港也能體驗整個療程，讓你重拾濃密秀髮！



坊間活髮療程效果短暫？治標不治本

坊間有不少改善脫髮及頭皮健康的療程，但效果有限。常見的生髮洗頭水或頭皮精華，雖能短暫控油、滋養髮絲，卻無法深入毛囊底層，只停留於頭皮表層。一旦毛囊萎縮或者頭皮結構老化，單靠外用產品更不能解決根本問題。即使選擇頭皮注射將營養物質或藥物直接注入頭皮，過程極為痛楚且需長期維持，許多人最終半途而廢。

Virtue RF獨家技術！微針 ＋ 射頻從根源改善頭皮健康

與坊間許多活髮療程不同，Virtue RF跳脫表面護理，直擊毛囊深層問題！結合「微針」與「射頻」兩大技術，無痛刺激頭皮深層血液循環，喚醒沉睡毛囊，促進膠原蛋白增生。無論是初期脫髮或年齡導致的髮量稀疏，都能從根源改善，效果持久穩定，告別反彈煩惱！

四大專利技術 打造健康頭皮環境

Virtue RF之所以能夠有效改善頭皮健康，達至生髮效果，是因為它結合了4項專利技術，針對性解決頭皮問題，由內而外提升頭皮環境，激活毛囊活性，促進頭髮再生。

告別傳統療程的灼熱不適！治療全程降溫，連敏感頭皮也能安心享受。能量直達毛囊深層修復，控油、止癢同步解決；無論是輕微稀疏或嚴重脫髮，選擇合適的脈衝輸出，有效針對「脆弱髮際線」「頭頂空洞」等問題；微針深度隨頭皮厚薄調節，髮際線、頭頂、後腦勺全面照顧！省時省力，忙碌族也能快速找回濃密髮量；告別「治標不治本」！能量自動調節，均勻作用於頭皮真皮層，刺激膠原再生，穩固毛囊環境，減少脫落危機，從此甩開反覆脫髮惡性循環。

注入「諾貝爾獎級外泌體精華」！實現長效生髮效果

Virtue RF全面重建健康頭皮環境，為脫髮人士提供安全高效的解決方案。療程不僅透過微針與射頻技術刺激膠原蛋白增生及促進血液循環，最後還會注入高濃度外泌體血清，進一步修復毛囊及改善頭皮健康。療程中使用的 EXOTAG™ 再生肌原液，富含千種生長因子，其核心成分 Exosome 外泌體更曾獲諾貝爾生理學或醫學獎，成為毛囊及頭皮修復的關鍵技術。外泌體能快速修復受損毛囊、強化髮根，激活休眠細胞！抗炎再生力超強，從根源改善頭皮健康，全面恢復頭皮與毛髮健康，達至長久穩定的治療效果。

真實見證！客戶分享生髮體驗

1. 50歲上班族陳先生告別「地中海危機」，見客更有自信

陳先生曾嘗試頭皮注射但因疼痛難耐而放棄。改用Virtue RF後，他驚喜於療程的無感舒適度，搭配EXOTAG™再生精華的修復力。陳先生表示：「一個月療程後，好明顯睇得出我頭頂濃密咗好多！真係好開心。」

2. 34歲林小姐揮別「產後脫髮」，找回頭頂自信

產後髮縫寬的問題讓林小姐都感到尷尬。透過Virtue RF治療，她頭皮出油量明顯減少。療程後頭髮縫有效縮小。她感嘆表示：「以前每次洗頭都好擔心，因為一洗就會甩咗好多頭髮搞到唔敢日日洗頭，令到個頭望落去好油！做咗呢個療程之後，我終於可以清爽見人！

心動就要行動！

想立即體驗以神比電波Virtue RF膠原打印技術改善頭皮問題，告別脫髮問髮，即Check以下頭髮護理中心並預約療程！

i-Land Tower Clinic

地址︰尖沙咀赫德道16號 H16 Medical Tower

查詢電話︰9428 1659

（資料及相片由客戶提供）