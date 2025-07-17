SWISS REJU熱光溶脂蟬聯香港01大獎　冠軍級AI基因美容技術首登場

《香港01》每年舉辦的「01好生活大獎」，一直都是高品質服務的公信力指標。中環美容名店SWISS REJU「熱光溶脂®」在今年大賽中，憑藉新一代科技，再次大熱勝出！品牌第二年蟬聯奪得「人氣醫學美容瘦身品牌大獎」。公眾投票及評審高度肯定，證明SWISS REJU熱光溶脂®的高人氣和成效。SWISS REJU科研專家，今次就會為大家深入分析，現時性價比極高，最值得消費者留意的3種「皇者冠軍科技」，讓大家在美容瘦身投資上，獲得最佳回報！



美容瘦身3大冠軍科技

SWISS REJU熱光溶脂®為了升級減肥成效，再次投入7位數資金，購入多部全新美容美體儀器。最新亮點包括歐美頂尖整形醫生選用，獲得美國FDA認證的AI美容瘦身科技「BTL EXION」；細胞粒線體雙頻激光消脂生物科技「ATP LIPO X」；與及法國尊貴美容護膚品牌秘密選用，專門為國際名人明星客戶美容護理的最新一代「Winback」。強勢美容儀器陣容，為客人帶來超卓美容瘦身升級體驗。

粒線體ATP能量 美學新應用

清華大學的科學家，已經發現可以啟動一種叫做的FOXO3長壽基因，開啟DNA修復的過程。SWISS REJU熱光溶脂®，率先引入獲得FDA認證的醫療級生物激光儀器，激活人體燃燒脂肪及排脂機能。運用了620納米到699納米的生物調控激光，有效刺激細胞粒線體ATP能量生成，令到身體消脂和修復過程更順利。

3大美容院減肥機冠軍科技 SWISS REJU熱光溶脂®專家誠意推介3大科技

全球第一部人工智能美容瘦身科技 BTL EXION標靶溶脂

作為全球整容醫生選用的革命性人工智能科技，BTL EXION除了能夠消脂與及增加膠原蛋白之外，更加突破性地做到無針填充透明質酸224%的功能。多份歐美臨床醫療報告，顯示BTL EXION成效。SWISS REJU熱光溶脂®除了率先購買正版儀器，更率先安排原廠BTL專家教學上課，治療師完成BTL EXION FACE及BTL EXION BODY原廠訓練，確保客人獲得最佳成效。

法國50個國家隊及名牌護膚品專用 Winback Tecar Therapy

Winback Tecar Therapy是一個價值數十萬元的高價美容養生平台，除了有超過50個歐洲國家隊選用之外，最近更有頂流歐洲專櫃護膚品牌，引入Ｗinback科技作為美容逆齡用途。在法國旗艦店的私人護理室，專門為明星及皇室VIP客戶，提供Winback護理服務。SWISS REJU就率先為大家解鎖Winback美容功能。適當運用不同組件配合，量子技術除了可以活化身體成功消脂之外，更能夠令到膠原蛋白。Winback獨有的300kHz至1MHz生物活化量子科技，能促進身體及面部細胞，青春再生。

瘦身王 ATP LIPO X

人類粒線體，負責在體內製造能量。粒線體運作正常，就可以將脂肪轉化成為身體能量ATP。620納米到699納米的生物調控激光，能夠改善粒線體功能低落。ATP LIPO X治療，生物激光改善人體粒線體功能，排毒消脂，激活新陳代謝。優化消脂本能，自然效果更長久！SWISS REJU熱光溶脂®專利療程，引入額外的FDA認證生物調控激光儀器，配合酵素XS PERFECT SIZE「減腩微晶纖」及綠茶等強大抗氧化物，幫助抵消人體的自由基。

榮譽加冕 感恩同行

SWISS REJU熱光溶脂®，一直秉承正規經營、絕不hard sell的經營宗旨。繼續投資全球最先進的美容科技。一個價錢可以體驗歐美日韓，甚至矽谷的最新研究，並且利用獨特全球採購優勢，客人可以享用最高性價比的美容新科技。

預約免費諮詢： http://www.reju.hk

（資料及相片由客戶提供）