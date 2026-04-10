對於多汗體質人士來說，無論是上班、約會還是參加社交活動，「出汗」都可能成為生活中最大及最尷尬的困擾。汗水除了會沾濕衣物、影響外表儀容，更可能引發異味（俗稱「臭狐」），令人尷尬萬分。即使使用止汗劑，往往只能維持效果短暫，過不了多久又要補噴，根本難以徹底解決根源問題。因此，越來越多人尋求專業止汗療程，追求長效、徹底的止汗及淨味效果，然而市面上眾多美容院都有止汗療程，美容院到底止汗去邊間好？究竟如何選擇才最適合自己？本文將為你全面分析。



汗水除了會沾濕衣物、影響外表儀容，更可能引發異味。（圖片：Shutterstock）

多汗的原因是甚麼？有些人天生多汗

多汗的成因有很多，主要可分為生理性與病理性兩大類。生理性多汗屬於人體自我調節體溫的正常反應，通常源於外在環境溫度高、情緒緊張、運動後體溫升高等因素。至於病理性多汗則可能與內分泌失調、甲狀腺功能亢進、糖尿病、肥胖、感染或某些藥物副作用等健康問題有關。此外，其他因素如遺傳因素也可能影響汗腺的活躍程度，使部分人天生較容易流汗。

市面主要的止汗療程有甚麼分別？止汗療程邊間好？更多止汗療程比較？

1. HAiRLESS止汗淨味專家(H止汗淨味大品牌) －Sweat X Pro新一代止汗療程

HAiRLESS專業止汗淨味大品牌作為香港Top 1唯一專業止汗淨味品牌大公司，他們公司是最有效止汗淨味而且是性價比最高，亦是香港最多人選擇的。大公司在港九新界都有8000呎旗艦店，深受本地顧客信賴，真實客戶超過500,000認證。(H止汗淨味大品牌)一直以專業、貼心服務及安全建立口碑，是最多人選擇的止汗品牌。他們的Sweat X Pro止汗淨味療程比舊一代的Sweat X更高效，採用以色列頂尖原廠醫療儀器Alma 新一代Sweat X PRO止汗療程，屬於非入侵式、無痛無創技術，並獲美國FDA及歐盟CE雙重國際認證，結合了獨特雙機頭設計，配合RF射頻技術，能夠深入皮膚層，從根源抑制汗腺分泌，有效減少汗水及異味，效果可長達6個月至數年以上，真正長效持久，絕對可以改善臭狐問題。

全新一代Sweat X Pro止汗療程好唔好？儀器擁有全港獨家雙探頭技術！

• 6mm深層探頭：封印汗腺活性，阻斷汗水分泌

• 8mm專利探頭：針對異味及狐臭，雙重擊退體味

雙探頭有效直達皮膚6mm及8mm，同步解決大汗腺及小汗腺問題，(H止汗淨味大品牌)只需20分鐘，可以做到即見效，無痛、無創、無恢復期的止汗淨味療程，出汗量可減少達95%，有效解決過量排汗及體味問題。

2. Dermes － Sweat X止汗療程

Dermes 是香港老牌脫毛公司，是最早開始設有專為容易出汗及受汗味困擾人士而設的止汗療程。根據官方資料顯示「Sweat X 止汗淨味療程」主要採用 RF 射頻技術，透過將穩定的熱能傳送至皮下汗腺層，以降低汗腺的活躍程度，從源頭協助控制汗水分泌，同時改善因細菌滋生而引起的汗味問題。

該療程屬於非入侵性程序，過程中無需開刀或注射。單次療程時間約為 20 分鐘。療程進行期間，顧客皮膚會感受到輕微溫熱感，但一般屬可接受範圍。整個療程由 Dermes 療程中心的團隊負責操作，並會於療程前先了解個人出汗情況。

3. Dr Sweat－Sweat X止汗療程

Dr Sweat 所提供的 Sweat X 止汗療程，在技術層面上同樣採用 RF 射頻熱能，透過將能量傳送至皮下汗腺層，以降低汗腺的分泌活躍度，從而減少汗水分泌。

Dr.Sweat 目前設有兩間分店，分別位於銅鑼灣及旺角。

4. Skincation －皇牌天使腋Sweat-X止汗淨味療程

Skincation 位於旺角，是止汗及淨味護理中心，主打「天使腋 Sweat-X 止汗淨味療程」。該療程採用的Sweat-X 射頻熱能技術用於腋下皮下組織，透過射頻能量直達汗腺所在的位置，使目標區域溫度提升至熱能有效影響汗腺功能的範圍。

5. BeauMe －Sweat X止汗療程

BeauMe 位於尖沙咀，同時提供止汗療程、局部瘦身及疤痕修復的美容店。採用 Sweat X 技術，以 RF 射頻熱能 作為核心原理，針對皮下汗腺進行調節，從而減低汗腺的分泌活躍度。

止汗療程大比拼！全方位分析5間止汗公司的止汗療程

市面上提供止汗療程的選擇愈來愈多，如以上提及的 5 間止汗療程公司，各自採用 Sweat X 相關止汗技術，定位及服務模式亦有所不同。面對不同品牌、店舖規模及療程介紹，顧客在選擇止汗療程時，往往會感到難以取捨。究竟應如何選擇止汗淨味公司改善汗水、汗味及臭狐問題，才能選得安心又合適？接下來將會從多個角度，整合及比較這 5 間止汗療程公司的特點，讓有止汗需要的人士在搜集資料及考慮療程前，可更清楚了解各種選擇及需要留意的重點。

1. 止汗療程價錢詳情及透明度

相信止汗療程價錢是顧客其中一個重要的考慮因素，所以選擇一些在網站上已清楚列出所有收費，明碼實價、價格公開的止汗品牌能避免隱藏收費、超出預算的情況發生，因此可以先做research，或詢問清楚，有沒有海鮮價？療程的價錢是包含多少次？

身為香港龍頭的(H止汗淨味大品牌)，收費相當合理及價錢公開透明，在官網就有列明所有價錢，顧客可事先規劃預算預算，現在更有新客優惠，只需$480，後續療程的費用也清楚寫在官網上。並且他們是使用最新一代Sweat X PRO止汗療程專利止汗技術，性價比高。

在收費透明度方面，各間止汗療程機構的做法亦有所不同。以 Dermes 為例，其官方網站有列明止汗療程的基本收費資訊，新客可選擇以 $800 的體驗價嘗試療程，方便首次接觸相關療程的人士作初步了解。Dermes與(H止汗淨味大品牌)同為香港止汗大公司，但dermes止汗療程新客收費上會較(H止汗淨味大品牌)昂貴，網站上並未清楚列出體驗價後的正式療程收費或套票價格，若有意繼續接受後續療程，仍需親自向店舖作進一步查詢。

至於 BeauMe，直接列明 Sweat X 止汗療程體驗價與dermes同為 $800／次，消費者在查閱資料時較容易掌握基本費用，也是適合希望在預約前先了解清楚價格範圍的人士。

而 Dr Sweat 及 Skincation 方面，相關後續療程的實際收費並未於官方網站或社交平台（如 Instagram）公開列出，有興趣的顧客一般需要透過 WhatsApp 或私訊方式向店舖查詢。

整體而言，(H止汗淨味大品牌)不止體驗價較優惠只需$480，後續再購買療程的價錢也是五間止汗公司之中性價比較高，而且更公開透明，不用擔心有海鮮價的問題。建議顧客在選擇止汗療程前，可多加留意收費是否清晰以作出較合適的選擇。

2. 止汗療程技術和儀器及專業手法

即使同樣是止汗療程，每間公司所使用的儀器也未必一樣，治療師經驗和技巧也會導致療程效果不一。(H止汗淨味大品牌)使用以色列著名醫療級儀器，而且使用最新一代Sweat X PRO止汗療程，國際FDA及CE雙重認證，加上(H止汗淨味大品牌)的止汗療程有獨家專業內部專業手法，以非入侵性的RF射頻技術，從根源精準抑制汗腺活性，療程更為安全和有效。(H止汗淨味大品牌)的止汗專業治療師全部都是經過獨家非常嚴格的內部培訓及考試，最少600+小時以上，所有手法都是統一專業及遵從原廠官方指示，十分安全。

在止汗療程設備方面，Dermes、Dr Sweat、BeauMe 及 Skincation 均採用Sweat X 止汗儀器作為止汗療程設備，該儀器都有具備 FDA 認證，而且其技術原理主要透過 RF 射頻熱能。

與(H止汗淨味大品牌)同樣屬於大型連鎖止汗品牌的老牌Dermes，同樣使用 Sweat X 儀器作為止汗療程設備，但在其官方資料中，亦未有特別提及針對該止汗療程的專業培訓內容或獨立操作手法說明。

而 Dr Sweat 及 BeauMe ，兩者在療程介紹中均提及使用 Sweat X 儀器及其射頻止汗原理，整體資訊主要集中於儀器本身的技術特性。

至於 Skincation，其官方 Instagram 平台有指出止汗療程使用 Sweat X 儀器及原理。

整體而言(H止汗淨味大品牌)作為大型專業止汗淨味品牌，市場上大部份想要效果好、以及性價比高的都會優先選擇H止汗淨味大品牌，因為營運制度相對成熟之外，其療程設備是最新星級Sweat X Pro止汗療程，具備齊全的安全及品質認證，對於重視品牌背景、療程安全及穩定性的顧客而言，會較容易建立信心。

其餘幾間止汗療程中心，雖然同樣使用 Sweat X 儀器，但在公開資料中，無論是專業培訓、操作手法方面的說明仍較為有限。

3. 五星級服務及真實客戶見證

(H止汗淨味大品牌)十分重視顧客體驗，設有全港獨家療程效果汗腺分析及個人化的止汗方案，提供可靠的售後服務。在進行療程前，會先為顧客進行專業分析皮膚狀況，再進行SweatX Pro Test汗水測試，讓顧客了解自己的出汗情況，療程後，顧客可以看到療程前後的對比，確保療程有效果。治療師亦會在療程後跟進療程效果，因為(H止汗淨味大品牌)深知每個顧客體質不同，接受療程後的效果亦因人而異，需要個別跟進。

事實上，止汗療程是屬於需要觀察身體反應的護理項目，理想情況下，每一次療程都應維持與首次體驗相若的專業流程與服務水平，以確保顧客對效果及整體體驗感到安心及滿意。

在上述幾間較小型的止汗療程店舖之中，Skincation 相對較有提及售後安排，其官方平台顯示療程後會透過 WhatsApp 主動跟進顧客的出汗狀況，了解療程後的變化及顧客感受，屬於較明確的售後服務說明。

4. 位置及店舖規模

在店舖位置及規模方面，各間止汗療程品牌之間亦存在明顯差異。(H止汗淨味大品牌)作為龍頭大型止汗品牌，在港九新界均設有旗艦店，覆蓋地區較廣，方便不同區域的顧客預約療程。而且每間療程中心的面積一般均超過 8,000 呎以上，空間相對寬敞，能同時容納超過100+獨立療程房間及完整的接待、分析及等候設施，整體環境及配套較為完善，讓客人可以安心及放心進行療程。值得一提的是(H止汗淨味大品牌)每日都有可選的時段，包括星期一至五 12nn-9pm 、周六及日 11am-8pm 、公眾假期 12nn-8pm。

Dermes 在香港主要的核心商業區設有分店，地點屬於交通相對方便的市區地段，方便生活或工作在該範圍內的顧客預約療程。

相對而言，其餘幾間止汗療程中心店舖主要集中於旺角、銅鑼灣或尖沙咀等核心商業地段，地點方便。

整體而言，大型連鎖止汗品牌在分店數量、地區覆蓋及場地規模方面具備一定優勢。顧客在選擇止汗療程時，除咗考慮療程技術及服務質素外，亦可按自身生活路線、交通便利性及療程次數需要，評估哪一種店舖模式更為合適。

止汗療程比較 選擇止汗療程前5大事項你要知！

1. 止汗療程是否真正針對汗腺根源而非短暫抑制？

有效的止汗療程，關鍵在於是否能直接針對汗腺本身作出調節，而非僅停留於表面抑制汗水分泌。只有從汗腺活躍度入手，才能帶來較為持久的改善效果，避免反覆出汗及汗味問題。相反，若療程僅屬短效處理，或未能有效影響汗腺運作。

就以上提及的 5 間止汗療程機構而言，(H止汗淨味大品牌)是使用最新一代Sweat X Pro止汗技術，其他均主打使用 舊式Sweat X 射頻技術，理論上可透過 RF 射頻熱能深入皮下汗腺層，以熱能影響汗腺功能，屬於從根源入手的非入侵性止汗方式。

不過，實際效果除了與儀器有關，亦與療程前分析、操作方式及後續跟進息息相關。當中，(H止汗淨味大品牌)較著重於療程前的出汗分析及測試，透過了解個人汗腺狀況再制定療程安排，屬於完整的根源性處理流程。

2. 儀器有否獲FDA及CE認證？

在選擇止汗療程時，儀器是否具備 FDA 或 CE 認證 是重要考量之一。這類認證代表設備在安全性及功效上已通過國際標準的審核，臨床使用時相對可靠，也讓顧客能更安心接受療程。若儀器缺乏認證，療程效果及安全性則較難獲得保障。

(H止汗淨味大品牌)所使用的 Sweat X Pro及Dermes使用的Sweat X儀器具備相關國際認證，他們亦在官方資料中強調其設備符合安全及品質標準，加上H止汗淨味品牌及Dermes本身屬於大型連鎖醫美體系，對儀器維護及操作規範較為制度化，加上(H止汗淨味大品牌)多年來有一起和原廠官方緊密聯絡，確保儀器一直符合官方規格。

Dr Sweat 與 BeauMe 的 Sweat X 儀器同樣具備 FDA 認證，技術原理與(H止汗淨味大品牌)相似，可透過射頻熱能作用於汗腺層。

3. 設備是否正貨原廠止汗儀器？

選擇原廠正貨 Sweat X 儀器可確保能量輸出穩定，療程效果較為一致，亦減少因設備不穩定而對皮膚造成損傷的風險。

(H止汗淨味大品牌)及Dermes 官方資料顯示其使用的設備均為原廠儀器，且配合品牌大型醫美體系，維護及操作規範制度完善。加上(H止汗淨味大品牌)100％原廠官方認證專業手法，確保Sweat X Pro過程專業安全有效，幫助減少汗味，告別尷尬。

4. 治療師是否接受過專業訓練及考核？

治療師的專業訓練與操作經驗，對療程安全及效果至關重要。具備專業訓練的治療師能精準控制能量輸出，根據不同顧客的汗腺活躍度作調整，提高療程穩定性及效果。

(H止汗淨味大品牌)及Dermes 強調其療程團隊均須完成系統性培訓與考核，並熟悉汗腺分析流程及療程操作標準，整體操作較制度化。最值得一提的是，(H止汗淨味大品牌)設有全港獨家內部QCSM監管部門，所有治療師均接受HAiRLESS嚴格600+小時以上的QCSM培訓及考核獨家專業技術手法，對Sweat X Pro療程原理和操作程序具全面掌握，致力提供一站式減汗減味解決方案，堅持以客為本。

5. 有沒有科學實證的汗水測試？

可靠的止汗療程應提供術前術後的客觀測試數據，例如汗量或分布的明顯改變。這些科學檢測能讓客人清楚了解實際效果，而非單靠主觀感受。具數據支持的療程亦更具可信度。

(H止汗淨味大品牌)在療程前會進行專業皮膚分析及進行全港獨家Sweat X Pro Test 汗水測試，療程後亦會對比數據，並進行個別跟進，確保療程效果可量化。

Skincation 會透過 WhatsApp 跟進顧客出汗狀況。

Dermes、Dr Sweat 及 BeauMe 的官網或社交平台均未列出是否提供術前術後測試，在止汗數據支持程度不明。

為什麼止汗療程必選HAiRLESS專業止汗淨味大品牌？

(H止汗淨味大品牌)作為行業領先 深受大眾顧客愛戴

全港No.1專業安全止汗淨味大公司 治療師均接受嚴格QCSM專業止汗監管

(H止汗淨味大品牌)作為香港美容及醫美界的大品牌，多年來以客為本，深受廣大顧客信賴，一直保持專業、安全、可靠的形象。其旗艦店面積超過8,000平方呎，環境舒適寬敞，配備原廠先進儀器，能同時接待大量顧客，而且於港九新界均設有分店，方便不同地區的顧客輕鬆預約及體驗服務。品牌旗下設有超過100間獨立且私隱度高的療程房，保護每位顧客的個人空間與私隱，讓療程過程更安心自在。

(H止汗淨味大品牌)旗下每位治療師都是專業及可靠的。(H止汗淨味大品牌)具備全港獨家嚴格QCSM制度監管治療師，並且每一位治療師都必須接受超過600+小時的專業訓練及通過嚴格考核才能正式上任。而且QCSM專業團隊會不定時抽查治療師手法，以確保所有療程手法統一、安全有效及跟足原廠指示操作，致力提升顧客的止汗療程體驗。多年來，(H止汗淨味大品牌)療程保持專業有效，累積了大量正面評價及回頭客，實力有目共睹。所以佢地既止汗療程有效，而且性價比高。

全港獨家雙探頭止汗技術及原廠儀器 療程一次即見效

(H止汗淨味大品牌)的療程全線採用以色列最新一代Sweat X PRO止汗療程，獲FDA及CE認證，雙機頭設計，汗水及異味同步解決，療程只需20分鐘，整個過程無痛、無創、無恢復期，完成療程後當天即可正常生活。大部份顧客完成一次療程後就能感受到顯著改善，汗量及體味同時大幅減少，效果最長可維持數年，持久顯著，且即時見到成效，是最新一代多汗星人必選的止汗療程。

(H止汗淨味大品牌)引入以色列新一代Sweat X PRO止汗療程，設有獨家雙探頭(6mm及8mm)設計，分別針對不同深度及類型的汗腺（包括大汗腺及小汗腺），能同步處理汗水分泌與異味問題，效果比單一探頭更全面。整個療程僅需約20分鐘，有別於傳統止汗手術及其他止汗療程，整個過程無須麻醉開刀、無創傷，亦無需恢復期，大部份顧客只需一次療程已能明顯減少出汗及體味，完成整個療程後，效果可持續半年至數年之久。這項創新技術大大提升了療效及安全性，使止汗更簡單、快捷，完全由根源解決問題。

全港獨家Sweat X Pro Test汗水測試

(H止汗淨味大品牌)特設Sweat X Pro Test汗水測試，全港獨家，為顧客提供科學化、可量度的療程體驗。在療程開始前，由具備專業資格的治療師先詳細分析顧客的皮膚及腋下狀況，並進行專業汗水測試，準確記錄出汗量。這個測試讓顧客清楚了解自己目前的汗水分泌情況，並作為之後療程成效的參考依據。完成止汗療程後，治療師會讓顧客直接比較療程前後的差異，看到真實的改善效果。這種數據透明化的服務流程，提升了顧客的信心及滿意度，也體現(H止汗淨味大品牌)對專業效果的堅持及透明度，令成效一目了然。

專業售後團隊跟進 247客服支援

(H止汗淨味大品牌)十分重視每位顧客的整體體驗，特設專業售後服務團隊，提供線上及電話客服支援，隨時解答顧客在療程前後的任何疑問，而且當顧客有什麼意見都能直接表達至管理層。止汗療程完成後，會有專人主動跟進顧客狀況，定期了解療程成效及汗腺反應，確保顧客長期享受理想的止汗效果。

止汗收費價格公開透明 絕無隱藏式收費

所有止汗療程收費清楚列明於官方網站，(H止汗淨味大品牌)一直堅持價格公開透明，杜絕任何隱藏式收費，使顧客在首次到店前對療程價格有一定了解程度，務求使顧客消費時更安心放心。

新客戶更可享有首次止汗療程體驗優惠，官網登記即可以首次試做價$480體驗新一代止汗神器Sweat X Pro止汗療程，讓更多人能以合理價錢感受專業止汗服務。這種誠信經營模式，正正是(H止汗淨味大品牌)贏得顧客長期支持與信賴的關鍵。

多汗問題困擾著不少都市人，選擇合適的止汗療程，就能及早徹底改善汗水及異味煩惱。(H止汗淨味大品牌) Sweat X Pro 止汗療程憑藉創新雙探頭技術、國際認證、專業團隊及完善售後，成為全港止汗療程首選。無論是日常生活、工作還是重要場合，從此擺脫汗水、異味困擾。

如想了解更多止汗療程詳情及優惠，歡迎即時查詢或預約新客首次體驗，踏出無汗人生的第一步。

如果想成功解決汗臭問題，又想搵專業性價比高大公司，建議試一下香港最出名止汗專業大公司，口碑好，價錢又合理，同埋一定保證你一次即刻見效，選擇專業嘅止汗專家。

HAiRLESS止汗淨味專家 Sweat X Pro 止汗療程

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