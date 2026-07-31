日落下的彩虹｜45歲凍齡唐詩詠新劇飾演Day媽媽 即睇4個保養秘訣

久未亮相的唐詩詠，最近聯同潘燦良等演員一同出席ViuTV新劇《日落下的彩虹》宣傳活動，45歲的她仍煥發少女感與溫潤氣質。唐詩詠首度參演ViuTV劇集，在劇中與潘燦良飾演夫妻，並與蘇文濤以及人氣女團 COLLAR 成員 Day（許軼）組成四人家庭，飾演他們的父母。唐詩詠因與Day年齡相差21歲，兩人外表卻像姐妹而引發網民熱烈討論。

出道多年的唐詩詠一直以「自然系美女」形象深植人心，多年來更是鮮有任何整容傳聞，是演藝圈中公認的天然美貌代表。小編為大家整理了唐詩詠4個保養秘訣，讓一眾愛美女士能在生活上一齊努力變靚。

唐詩詠4個凍齡秘訣大公開！

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片）

勤敷面膜

唐詩詠曾於拍攝劇集時面對巨大壓力，導致免疫力下降、皮膚嚴重過敏、臉上爆粒及對多種食物過敏，亦曾透露年輕時拍外景不注重防曬導致曬傷，皮膚一度逆轉成敏感肌並滿面暗瘡，導致需花費一半薪水在皮膚護理與敷面膜上以慢慢修護。一般面膜敷10至20分鐘即可，接著輕輕按壓肌膚，將臉上殘留的精華液進一步滲透進肌膚中，再使用乳液或乳霜鎖住美容成分，以提升保濕和美容效果。

護膚｜每日敷面膜或致生暗瘡？3大正確技巧＋最佳使用步驟要留意

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注重屏障修護的護膚品

唐詩詠在選擇護膚品時極度注重成分安全與溫和度，偏好溫和無刺激、注重屏障修護的護膚品。她主張「減法保養」，不給肌膚施加過多負擔，並注重基礎補水與修護。 在拍攝期以外，唐詩詠極為重視規律的生活作息。她認為高質量的睡眠是最好的「免費美容針」，能夠幫助肌膚新陳代謝與自我修復。

修護肌膚屏障的護膚品主要透過重建角質結構與深層鎖水來達到效果。最核心的成分莫過於神經醯胺，它是構成皮膚角質層間質的天然基石，能有效填補細胞間隙並防禦外來刺激。搭配角鯊烷與透明質酸等保濕因子，可以在肌膚表面形成輕盈的防護膜，減少水分流失並恢復肌膚彈性。

除此之外，坊間常見的維他命B5與積雪草提取物成份具備強大的抗炎與組織修護能力，能快速緩解敏感引發的泛紅與不適。了解到不同成份的功效後，大家可根據自己的肌膚狀況選擇合適的護膚品進行日常保養。

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養生湯水及保健品雙管齊下

唐詩詠屬於敏感體質，過去曾坦言家裡像個「小型藥房」，需要透過保健品與養生湯水來調理氣血。她對中藥湯水深有研究，堅持透過溫補為肌膚注入水分與養份，改善暗沉與乾燥狀況。此外，針對繁忙工作帶來的體力消耗，她也會補充營養補充劑（如 NMN 及靈芝孢子等）來提升細胞修復力與睡眠質素。

立夏後的養生指南

每天早餐麥片加黑芝麻粉

長期拍古裝劇戴頭套及高壓工作曾讓唐詩詠面臨髮線後移危機。為了拯救秀髮，她養成每天早晨吃麥片時加入黑芝麻粉的習慣，促進頭髮生長與烏黑光澤。大家不妨在早餐時將其加入牛奶、豆漿、燕麥粥或乳酪中沖泡，不僅口感香醇，油脂還能協助促進鈣質與其他脂溶性維生素的吸收，讓營養價值最大化。

黑芝麻粉對身體有什麼好處？ 黑芝麻粉營養密度極高，經研磨後能破壞原本堅硬的外殼，讓營養更易被人體吸收。它有極高的鈣質含量，每百克含鈣量遠高於牛奶；同時富含鐵質與維生素 B 群，有助於維持良好氣色與毛囊健康。此外，黑芝麻粉含有獨特的芝麻素（Sesamin）與維生素 E，能發揮強效抗氧化作用，搭配優質的單元及多元不飽和脂肪酸，能有效協助調節血脂、護心抗老。

除了提供關鍵微量元素，黑芝麻粉所含的膳食纖維與天然油脂也能促進腸道蠕動，幫助排便順暢

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調整工作節奏避免壓力過大

除此之外，她學會調整工作節奏，拍完一部劇會適度休息，降低壓力對內分泌及皮膚造成的負擔。內分泌系統透過荷爾蒙的分泌直接調控著肌膚的健康與狀態。長期處於壓力下所釋放的皮質醇（壓力荷爾蒙）也會破壞肌膚屏障機能並引發發炎反應，維持內分泌平衡是擁有穩定健康膚質的關鍵基礎。

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從唐詩詠的護膚與保養哲學中不難發現，想要擁有逆齡的自然美貌，關鍵不在於盲目跟風追求複雜的程序，而是學會傾聽肌膚與身體的聲音。透過外在減法保養；內在養生調理的精準保養，配合規律作息與身心減壓，人人都能由內而外養出健康的穩定好氣色。