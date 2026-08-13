25歲開始，膠原蛋白慢慢流失，肌膚開始有所變化，臉部輪廓鬆弛、毛孔變得粗大、法令紋日益加深，單用面霜、日常保養無法直達真皮層改善膚質，因此大部分人都會選擇醫美療程逆轉肌齡。然而，同樣的醫美／輕醫美療程，不同的品牌的定位和管理模式也是不盡相同。本文挑選了3大著名的美容品牌進行比較，到底3間大型美容中心特色是甚麼？療程分別在哪？美容院邊間好？



三大品牌定位大不同？分別在哪？

PerFace：

PerFace是一家導向型輕醫美品牌，致力為追求高效美肌及緊緻輪廓的顧客提供多元化、專業化的解決方案。PerFace品牌主打針劑注射與高能量緊膚療程，涵蓋多達8款針劑療程（如玻尿酸、肉毒桿菌等）及5款緊膚療程，包括市場上備受推崇的Thermage射頻緊膚及Ultherapy Prime超聲刀等，能針對肌膚老化問題及輪廓鬆弛現象作出個性化改善，PerFace讓顧客在安全專業的環境下，體驗醫學級煥膚效果。

PerFace的療程設計除了針劑與緊膚，服務範疇極廣，甚至涵蓋美甲、按摩及痛症管理 。

WaterOasis：

WaterOasis是一家以多元化療程著稱的美容院品牌，特別在針劑療程方面選擇豐富，旗下療程多達17種。品牌同樣主打高能量緊膚療程，積極引入市面上先進的醫學美容技術，務求為顧客帶來顯著、專業的美肌效果。WaterOasis將療程細分為三大類別，包括針劑、美白、緊膚，能針對不同年齡層及膚質需要，提供個性化的專業服務。

此外，WaterOasis品牌療程種類極為多樣，除了針劑和緊膚外，亦涵蓋痛症舒緩、深層按摩等項目，服務範疇廣泛。這種多線發展雖然能滿足不同顧客的個別需要，但同時意味著治療師需要同時掌握多個專業領域，包括面部、身體及痛症療程等。

FaceMORE：

FaceMORE是一家定位明確的輕醫美品牌，適合喜歡扮靚，而且需要極度安全的客群，以「系統管理型輕醫美」作為發展方向，品牌最大的特色，是主打非入侵性的療程，強調安全、無創傷、高效的肌膚改善體驗。FaceMORE採用多步驟的療程組合，並結合數據分析工具，為每位顧客進行膚況評估，根據不同膚質、年齡及階段，度身設計由入門至進階的全方位護理計劃，讓客人能夠穩步見證肌膚質素的持續提升。

在療程種類上，FaceMORE集中發展面部護理，涵蓋眼部、膠原緊緻、基礎清潔、深層保濕等多個層面。這種專注面部的策略，令治療師無需兼顧脫毛或身體療程，能全力鑽研面部皮膚管理，累積大量實操經驗。品牌對員工培訓極為重視，每位治療師均需接受超過600小時專業訓練，並嚴格遵循原廠指定的儀器操作流程和療程時間，確保每位顧客都能獲得安全、標準化、效果顯著的護理服務。這種高度專業和制度化管理，令FaceMORE在業界中以效果穩定、服務可靠見稱。

此外，FaceMORE一向以價錢合理、明碼實價、價格透明作為品牌承諾，所有療程收費均清楚列明於官方網站，避免消費者遇上隱藏收費或推銷壓力。作為香港大型連鎖美容品牌之一，FaceMORE不僅在療程選擇和專業度上領先，亦因良好口碑和高透明度而深受顧客信賴。品牌特別適合重視價格清晰、追求穩定效果，或首次體驗輕醫美療程的消費者，是現代都市人管理肌膚、提升自信的理想選擇。

總結三大輕醫美品牌PerFace、WaterOasis同FaceMORE喺香港市場定位大不同，讓消費者一目了然選擇適合自己嘅美容方案。

品牌 療程重點 服務範圍 適合客群 PerFace 高能量針對療程 醫美結合綜合養生 預算充足的高效追求者 WaterOasis 選擇超豐富進階療程 醫美結合綜合養生 喜愛多樣進階探索者 FaceMORE 無痛無創、非入侵式療程 高端面部療程（而安全有效扮靚為重點） 重視安全，有效，性價比高的客戶

美容院邊間好？揀療程前必知準則 大大減低中伏機會

1.儀器有正貨認證 符合國際安全標準

顧客在選擇時最基本的一步就是了解品牌儀器是否為正貨行貨，留意品牌的儀器質素，合資格的美容中心會清楚列明所用儀器品牌，並出示國際認可認證，例如美國 FDA 認可、歐盟 CE 認證等，證明儀器經過嚴格測試，可確保能量穩定及安全。

相反，一些價錢異常低廉的療程，往往使用來源不明的「水貨機」或冒牌機，雖表面看似跟正貨一樣，但其實性能和安全標準完全不同。假如貪平揀選了使用冒牌儀器的品牌，輕則浪費金錢卻得不到美容效果，嚴重者對肌膚造成損害，可能出現灼傷、紅腫或色素沉澱的嚴重後果。因此切記需慎選有正貨認證的品牌，最好是出示符合國際安全標準的證書的品牌。

2.治療師質素、培訓與監管制度

一項療程好不好，除了儀器是否正版、先進，亦講究治療師手法，擁有豐富經驗及專業認證的治療師會在療程前了解顧客皮膚狀況或身體需求，為顧客制定最合適的方案，只有結合頂級儀器和專業手勢，才能為顧客帶來真正卓越的療程體驗。而有完善監管制度的美容品牌，會定期為治療師提供技術培訓及安全課程，確保每位治療師都了解儀器特性及風險控制。

另外，要有一定準則去為客人量度身形，若美容中心缺乏監管制度或培訓要求，治療過程便容易出錯。這就要看公司有沒有監管制度，先可以確保美容師是否真正了解儀器及安全操作，最好亦接受過專業的培訓，才能夠做到有效安全。好的治療師懂得因應不同體質、膚質及季節調整能量設定，讓療程效果最理想又安全。這些都反映出一間美容院是否真正重視顧客安全與專業水平。

3.價錢透明度

顧客選擇時要注意美容院的口碑及銷售手法，可以先做research，查詢用家評價，篩選走口碑差、銷售不良手法的品牌，並考慮價格公開的品牌，因為大部分美容院不會公開銷售價格，顧客上到去先知道原來療程價錢不菲、超出預算，甚至被迫購買一套療程。價格透明意味著誠信經營，建議消費者多查看網上評價、社交平台等討論，選擇價格公開、條款透明的美容院可以讓顧客依照自己能力再預算花費，避免事後出現爭議或尷尬情況。

4.品牌信譽度

於各大品牌中挑選，消費者可以從大眾評價、媒體報導、客戶見證或網上評論中篩選出有口碑的美容院，能夠獲得良好口碑的公司效果及安全比較有保證，不論在線上線下都有好評，可以成為各大媒體推介的首選品牌，說明在安全、技術及服務方面都有良好表現。這類品牌的背後通常設有嚴謹的操作守則及服務流程，才能獲得長期好評。

5.是否容易預約

對繁忙的都市人而言，是否容易預約療程也是十分重要的，一些美容院營業時間刁鑽，容易full booking，即使購買了療程又難以預約到能遷就到自己的心儀時間，十分尷尬，最好事先了解一下營業時間、能否預約制度及靈活性，選擇到自己的心儀時間再購買，療程體驗自然更輕鬆。

6.效果追蹤及保證

療程完成後，最怕付了錢又沒有效果！購買療程時最好選擇會提供療程後的自動跟進及覆診服務，幫助顧客了解皮膚或身體的反應，必要時可因人調整療程程序的美容院。這種貼心能讓顧客看見真正的效果差異，也展現品牌對顧客體驗的重視。

FaceMORE榮獲年度BTL Exion 鑽石卓越專業大奬譽奬

美容院邊間好？FaceMORE優勝之處：

1.使用最新一代BTL Exion儀器 安全、效果性能最高

FaceMORE 作為業界公認實力派品牌，一直堅持用原廠正貨儀器，是100％ BTL 原廠官方認證長期合作夥伴，即是每部機都經過官方認可，質素、功效同安全都有保證。

FaceMORE 現時已全面升級使用最新第 5 代 BTL EXION™ 膠原槍，效能同安全水平上都有大幅提升。

新版 BTL EXION™ 採用升級版獨創專利單極射頻(Monopolar RF) 結合 TUS 超聲波(Targeted Ultrasound) 技術，還加入 AI 智能溫控系統，會自動偵測皮膚溫度再即時調節能量輸出，令療程過程更舒適、同時發揮更強膠原重生效果。這項設計能更有效刺激膠原蛋白再生、緊緻皮膚、改善輪廓方面都有明顯進步，重點係無創、無痛、無需修復期。

FaceMORE 作為走在科技前沿的美容品牌，除了定期更新設備外，團隊亦會團隊全部都有接受 BTL 原廠技術培訓，確保每位治療師都熟悉儀器特性，懂得調校能量參數，保證安全又高效。這不僅體現專業態度，更是保障顧客效果與安全的基石。

FaceMORE 憑藉與 BTL 是香港認可直接授權的合作美容品牌，長期穩定的合作關係及嚴謹專業操守，無論成效定安全性都值得信賴。對追求高效、安全的膠原再生的消費者而言，選擇擁有原廠認證與最新科技裝備的 FaceMORE，真正做到「靚得放心」。

Perface 使用第4代BTL Exilis Ultra 360膠原槍

FaceMORE使用升級第5代 BTL EXION™膠原槍

2.真正明碼實價 定價合理

除了安全及成效，價錢也是客人其中之一的考量，FaceMORE 真正做到療程價格公開透明，將主打合理價錢做療程（包括BTL EXION™ 眼袋槍）原價、試做價、以及多次療程優惠，全數公開列出，真正做到明碼實價，不用擔心出現「海鮮價」情況。

試做價格上，以BTL Exion 眼袋槍為例，市面上同類型療程試做價一般介乎約$800 -$1500不等，FaceMORE 以$480 就可以體驗到同系 BTL Exion 眼袋槍療程，定價合理。FaceMORE 強調「明碼實價，價錢合理兼公開透明」，所有優惠價、套票價都可以直接在官網查閱，清楚列明原價與折扣，不會強逼式加購、亦沒有隱藏收費，客人上門前已經可以掌握所需預算。

對於追求性價比、又否想「入房被sell到頭暈」的都市女生來說，一間願意公開列出明碼實價、並以中價位提供國際認證儀器療程的品牌，自然更具信任感。FaceMORE 透過明碼實價政策配合專業方案，令療程體驗由諮詢到付款都更有安全感，成為不少精明女生心目中「安心又抵玩」的首選輕醫美中心。

3.獨家QCSM監管制度 確保療程手法一致

FaceMORE為香港嚴格培訓專業的大型美容中心， 擁有全港獨有嚴謹QCSM監管制度獨立團隊，會嚴格執行監管標準，同時制定專業技術原則指引，確保治療師於療程中的過程手勢一致，療程效果穩定可靠。透過定期抽查及技術評估，確保每位治療師在實際操作時都嚴格跟足指引。這樣的制度可以有效減低因美容師手勢差異而導致的療程效果不穩定，同時將受傷風險降至最低。

FaceMORE 為保障顧客療程效益，不但整個療程謹遵官方指引，所有美容師均接受FaceMORE嚴格培訓以及領取QCSM美容證書及考核，對肌膚及美容知識有絕對專業認知，亦清楚了解不同療程和技術的使用方法及注意事項等，同時遵循相關的安全標準，令每位客人皆能獲得最佳療程效果。FaceMORE 的訓練制度是有系統化、標準化，治療師對不同療程、肌膚及美容都有全面理解，真正做到以客為本。

4.位於甲級商業大廈，位置方便

FaceMORE 集團實力雄厚，港九新界都有分店(尖沙咀、銅鑼灣、沙田)部份旗艦店超過8,000 呎，選址選址甲級商業大廈方便各地區顧客隨時前來進行療程。每店規劃超過 100 間獨立房間，採用雙重私隱設計，私隱度極高，仲設有專屬衛生獨立監管部，嚴格把關清潔，每逢使用機頭前必定徹底消毒，務求以最高衛生標準服務，女仕們絕對放心享受真正安心嘅面部重生療程！

FaceMORE肌膚重生中心業界先驅 信心首選

FaceMORE是香港知名的大型美容品牌，以誠信和卓越口碑聞名業界，深受消費者信賴。品牌堅持選用通過國際FDA及CE認證的頂級美容設備，確保每項療程都安全可靠，讓顧客可以安心體驗各類醫學美容項目。

FaceMORE提供的療程選擇多元，涵蓋超過20項單項療程及多種組合療程，滿足不同客人的個人需要。無論你追求膚質改善、輪廓提升還是亮白抗老，都能在這裡找到合適的醫美方案。特別值得一提的是，品牌擁有全港獨家的「360 Face Analysis」膚質量定系統，透過專業數據分析，為顧客度身設計個人化的肌膚管理計劃，大大提升療效和滿意度。

在眼部護理領域，品牌更是權威中的權威，被譽為「去眼袋、去黑眼圈專家」，FaceMORE主打的升級版第5代BTL眼袋槍療程，至今累計超過萬宗成功見證，成為信心之選。作為英國BTL原廠直接官方授權中心，品牌只選用真正原廠正貨儀器，並榮獲BTL原廠頒發的全港唯一輕醫美品牌最高殊榮「鑽石卓越專業大獎」，療程效果有所保證。

此外，品牌更是全港唯一「4Cs鑽石級服務認證」嚴格審核鑑定為最高級別評級的美容院，在專業度（Competence）、誠信度（Credibility）、服務滿意度（Customer-Centric）、口碑推薦度（Commendation）四大範疇均獲得最高級別評級，彰顯其在業界的領導地位及顧客信心。

作為業界先驅，品牌更是全港首批引入最新第5代EXION眼袋槍的美容中心之一，並且是全港擁有最多EXION原廠認證儀器的美容品牌，為追求極致效果的顧客帶來更全面、專業及嶄新的醫美體驗。

無論你是初次體驗醫美療程，還是對效果有極高要求的資深用家，FaceMORE都能以頂尖技術、專業團隊和貼心服務，為你度身打造最合適的美麗方案，是香港醫學美容界的信心首選。

美容院邊間好？

現時，FaceMORE升級第5代BTL EXION眼袋槍療程新客限時優惠$480，面部療程$780，眼面頸療程$980 ，療程之後價錢還有半價優惠，價錢都是公開透明、明碼實價的，是一間非常有信譽口碑的美容大品牌， 有興趣的女士們可到官網了解更多。

FaceMORE肌膚重生中心：

https://facemore.com.hk/