蜘蛛俠英雄重生｜Sadie Sink莎蒂辛克護膚秘訣 必備防曬免敏感

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後迅速在全球掀起新一波蜘蛛俠狂熱！除了湯賀蘭（Tom Holland）重磅回歸續演蜘蛛俠外，新加盟的莎蒂辛克（Sadie Sink）同樣成為全場焦點。她的出現引爆影迷熱烈討論，特別是她的精緻五官和白皙的膚色。身為時尚與美妝品牌代言人的她，下文為大家盤點莎蒂辛克對肌膚保養與美麗的獨到心得。



莎蒂辛克Sadie Sink（Instagram@sadiesink_）

莎蒂辛克（Sadie Sink）自百老匯舞台出道，2017年因在 Netflix 影集《怪奇物語》中飾演「麥克斯」（Max）而躍升全球知名新生代女星。此後她展現多元演技，更憑藉電影《鯨》（The Whale）與恐怖電影《恐懼大街》系列獲得評論界高度好評，是兼具演技實力與時尚影響力的當紅演員。她的外貌之所以深受大眾追捧，源於她那極具辨識度且自然復古的獨特氣質。她擁有一頭招牌的天然紅髮與一雙深邃清澈的藍眼睛，搭配白皙肌膚，呈現出既清純又帶有微冷質感的迷人氣場。

莎蒂辛克Sadie Sink（Instagram@sadiesink_）

莎蒂辛克 Sadie Sink 的4大護膚心得

Sadie Sink的美妝保養核心哲學就是「少即是多（Less is more）」。她坦言自己從小對濃妝沒太大興趣，日常更偏好展現原本的膚質與自然雀斑。儘管她自稱是個喜愛收集嘗試各式護膚品的「保養控」，但在日常生活中，她實際使用的保養與彩妝產品通常不超過 5 樣。

簡化護膚步驟

在長時間拍戲與頻繁卸妝的壓力下，Sadie Sink更注重維持肌膚屏障與穩定補水，選擇不會使肌膚緊繃乾燥的洗面乳，她曾大推May Lindstrom的Blue Cocoon舒緩膏，稱其為她少數願意重金投資的保養奢華品，能有效減少肌膚發炎與泛紅；此外她也喜愛Stella McCartney的精華液與保濕霜來修護肌膚屏障。

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May Lindstrom 的Blue Cocoon舒緩膏(May Lindstrom官網截圖)

莎蒂辛克Sadie Sink（Instagram@sadiesink_）

防曬與護唇是日常必備

由於Sadie Sink肌膚較易敏感泛紅，她極度重視防曬，認為是護膚過程中最關鍵的一步，因為紫外線（特別是 UVA 與 UVB）是導致肌膚老化、變黑與受損的最大元兇。UVA 能穿透真皮層破壞膠原蛋白，導致肌膚失去彈性、產生皺紋與細紋，也就是所謂的「光老化」；而 UVB 則會曬傷肌膚並刺激黑色素大量生成，引發曬斑、雀斑與膚色不均。如果只塗抹昂貴的精華液或保濕霜卻忽略防曬，肌膚在紫外線的持續傷害下，再多的養分也難以修復受損結構。此外，她亦隨身攜帶護唇膏如Glossier的Ultralip唇膏保持雙唇滋潤。

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Glossier的Ultralip唇膏（Glossier官網截圖）

從彩妝師學會保養小技巧

Sadie Sink曾於採訪透露從化妝師那裡學到塗抹護膚品時總是向上提拉，由下往上順著肌膚組織提拉的手法，最主要的好處是能對抗地心引力，幫助預防及減緩面部肌肉與皮膚的鬆弛下垂；同時，向上提拉的按壓動作可以有效促進臉部的血液循環與淋巴循環，加速護膚品精華的吸收，並幫助排除多餘水分以減輕臉部浮腫，讓輪廓線面變得更加緊實有彈性。

純素飲食與身心平衡

Sadie Sink 受演員伍迪·哈里遜（Woody Harrelson）影響轉為純素者。除了飲食上選擇純素之外，她日常也結合瑜伽、跑步、拳擊與騎自行車等運動，並維持每天寫日記的習慣來舒緩壓力，從內而外維持健康狀態與好氣色。

莎蒂辛克Sadie Sink（Instagram@sadiesink_）

Sadie Sink曾出演《怪奇物語》中Max這個角色，她曾指這個角色經驗令她不太在意自己的穿著打扮，變得更有自信，並覺得美妝界有兩面性—可以大膽追求濃妝豔抹，也可以選擇自然妝容，坦然接受瑕疵和不完美。從極簡的保養步驟、天然純素的飲食習慣，到由內而外的身心平衡，Sadie Sink展現的不僅是令人羨慕的好膚質，更是一種「擁抱真實自我」的美學態度。