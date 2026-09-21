前新聞主播陳嘉倩十年樣貌零變化！自爆凍齡秘密：做隱形拉皮術

曾經在TVB新聞台陪伴無數觀眾的前新聞主播陳嘉倩，近日，她在社交平台上分享了一組與昔日主播搭檔李穎琳的十年前後對比合照，引爆網民熱議！令人驚嘆的是，歲月似乎完全沒有在她臉上留下痕跡，身材與膚質依然緊緻有彈性，狀態十年如一日。對此，陳嘉倩毫不藏私，大方公開了自己的凍齡密碼，除了日常保養外，更自爆定期透過「隱形拉皮術」來維持輪廓的拉提與抗衰老。到底這項療程有何魅力？一般人又該如何選擇？



神還原十年前主播穿搭！陳嘉倩與李穎琳同框凍齡引熱議

在一次聚會中，陳嘉倩與李穎琳展現了驚人的閨密默契，兩人不約而同穿上了與十年前主播台上同色系的服裝。回顧十年前的新聞播報畫面，陳嘉倩身穿乾淨俐落的白色套裝，李穎琳則穿著粉紅色襯衫，形象知性專業。

十年後的今天，陳嘉倩換上一條散發輕熟女人味的白色露肩一字膊洋裝，李穎琳則同樣選穿粉紅色系上衣，默契重現當年的經典配色。相片中的陳嘉倩肌膚白皙緊緻、蘋果肌飽滿，下巴線條清晰流暢，絲毫沒有下垂或老態，不少粉絲紛紛大讚：「根本完全沒變過」、「依然散發濃濃少女感！」

陳嘉倩、李穎琳樣貌、身材都冇走樣。(ig@vickyliwinglam0816)

大方公開凍齡秘訣：自爆做「隱形拉皮術」淡化細紋

能夠在忙碌的工作與生活步調中維持巔峰狀態，陳嘉倩坦言私底下花了不少心思與努力進行保養。她在 Instagram 限時動態中大方分享自己近日體驗的醫美療程：

「早兩日去咗試隱形拉皮術，做完半邊效果真係即時 lift up 咗，佢仲要幫我針對口周老化，虎紋法令紋即時淡咗~」

陳嘉倩大方爆做隱形拉皮術。(ig@kasin520)

正如她所言，照片中她的面部輪廓非常緊緻，尤其是最容易顯老的口周細紋與法令紋都被撫平，這也讓「隱形拉皮術」迅速成為愛美一族的熱門討論話題。

深入解析：甚麼是「隱形拉皮術」？

許多人一聽到「拉皮」便聯想到傳統外科手術的大創傷與長恢復期，但「隱形拉皮術」其實是現代醫美科技的一大突破。

它並非指單一特定療程，而是泛指將手術或非手術傷口微小化、隱形化，以達到深層抗衰拉提技術的總稱。其核心優勢在於打破了傳統拉皮需要沿著耳前大範圍切開、容易留下明顯疤痕的缺點。

1. 原理

傳統拉皮往往只拉扯表皮，容易導致臉部表情僵硬；而隱形拉皮術能深入至皮膚的 SMAS 筋膜層（筋膜系統），透過將下垂的筋膜層重新提拉並固定，從根本解決皮膚鬆弛問題，同時刺激深層膠原蛋白新生，達到自然不僵硬的年輕化效果。

2. 目前主流的「隱形拉皮」兩大方向

• 微創內視鏡拉皮手術： 醫生利用高畫質內視鏡系統，透過隱藏在髮際線內或耳後極小（約 1～2 公分）的隱形切口進行剝離與拉提。傷口極小、出血量低且恢復期短，效果可維持數年之久。

• 無創/微創能量與埋線拉提： 利用高能超聲波（如音波拉提 Ultherapy）刺激深層筋膜收縮，或是透過可吸收的專利醫用線材（埋線拉提）進行微創拉鉤提提，達到「做完即時見效、無表面傷口」的隱形效果。

隱形拉皮術適合哪些族群？

雖然隱形拉皮效果顯著，但並非人人適用，以下族群特別適合考量：

• 輕度至中度鬆弛者（28～45歲）： 出現輕微蘋果肌下垂、法令紋加深、口角紋（木偶紋）或下巴輪廓線模糊者。

• 追求自然效果者： 害怕傳統拉皮帶來的「皮笑肉不笑」僵硬感，希望拉提效果更為自然。

• 生活忙碌者： 希望恢復期短，能快速回歸正常社交與工作生活。

隱形拉皮術能深入至皮膚的 SMAS 筋膜層（筋膜系統），透過將下垂的筋膜層重新提拉並固定，從根本解決皮膚鬆弛問題。（圖片：Shutterstock）

術後護理與評估不可少

想達到如陳嘉倩般的理想抗衰效果，術後的保養與專業評估同樣關鍵：

嚴格防曬與保濕： 療程後肌膚處於修復期，應加強物理防曬（遮陽傘、帽子）與無刺激性的純保濕保養，避免使用含酸類或酒精產品。

避免高溫環境： 術後一週內應避免洗熱水澡、蒸氣浴或劇烈運動，以免引發腫脹或影響組織修復。

尋求專業醫師評估： 每個人的臉部脂肪分佈、筋膜鬆弛程度不同，進行任何醫美療程前，務必選擇具備合格執照的專業醫療團隊進行全面評估，才能兼顧安全性與美麗效果。

現代醫美科學的輔助搭配規律的生活作息，對抗歲月痕跡成了有可能的事，凍齡不再是遙不可及，但必須緊記要由專業醫師詳細評估並執行至為放心！