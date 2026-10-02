醫美效果與術後護理有關？醫生：黃金修復期的飲食才是根基

近年來，微整形與光電類醫美療程已成為許多人日常保養的一部分，無論是撫平皺紋的肉毒桿菌、填補凹陷的玻尿酸，還是緊致肌膚的HIFU或Ultherapy，甚至是改善膚質的Pico、微針與外泌體療程，無不讓人心動。然而，不少人在花費重金做完療程後，卻發現效果不如預期，或是消腫慢、容易反黑、效果維持時間短等等的問題。



台灣歐瀚文醫師於Facebook 發文指出，醫美絕非僅是「做療程」那麼簡單，它本質上是身體的一場「修復工程」。真正決定醫美成敗與維持時間的關鍵之一，是視乎身體有沒有足夠的「修復能力」。究竟醫美術後營養補充有多重要？怎樣的術後飲食與保健品對策才是正確？本文將一一剖析。



為什麼醫美術後的「飲食與營養狀態」如此重要？

許多人誤以為醫美是「憑空讓肌膚變好」，台灣歐瀚文醫師於Facebook 發文指出，從生理學的角度來看，部分光電與微創療程（如電波、音波、微針、雷射），其運作原理都是透過能量或微小創傷，在肌膚深層製造「可控制的微發炎與微損傷」，進而啟動人體的自然修復機制，刺激膠原蛋白新生與組織重組。

醫美本質上是身體的一場「修復工程」。（圖片：Shutterstock）

在這個修復過程中，身體需要大量的「建築原料」與「催化劑」。如果體內的營養狀態不良，將會直接導致以下四大問題：

1. 消腫與退紅速度變慢： 缺乏修復營養素會延長組織發炎期。

2. 瘀青與出血機率增加： 凝血功能與血管壁修復能力受阻。

3. 膠原蛋白增生不佳： 缺乏合成原料，導致電波、音波等療程的打底效果大打折扣。

4. 反黑（色素沉澱）風險提升： 抗氧化力與皮膚代謝更新能力不足，無法及時修復雷射後的熱傷害。

簡言之，「醫美是加分，代謝與營養才是根基」。若身體本身處於慢性發炎、蛋白質不足或營養失衡的狀態，再昂貴的療程也無法發揮其最佳潛力。

醫美術後應積極補充的「加分營養素」

當皮膚進入修復模式時，適量補充以下幾類關鍵營養素，能為組織再生提供源源不絕的動力：

1. 蛋白質與膠原蛋白（Protein / Collagen）

蛋白質是細胞修復與組織增生的最基礎原料。許多人在進行電波、音波或微針療程後，希望刺激肌膚產生大量膠原蛋白，但日常飲食中的蛋白質攝取量卻嚴重不足。沒有足夠的胺基酸原料，身體便無法有效合成膠原蛋白，進而導致修復期延長、效果維持時間縮短。術後應多攝取雞肉、魚肉、雞蛋、豆類等優質蛋白質，亦可適量補充分子量小的膠原蛋白胜肽。

術後應多攝取雞肉、魚肉、雞蛋、豆類等優質蛋白質。（圖片：Shutterstock）

2. 維生素 C（Vitamin C）

維生素 C 不僅是強效的抗氧化劑，更是膠原蛋白合成過程中不可或缺的輔酶。在進行雷射、電音波或微針等會對肌膚造成熱刺激或微創傷的療程後，進食更多水果和蔬菜，如番石榴、橙、奇異果、燈籠椒、西蘭花等補足維生素 C ，能幫助促進傷口癒合、抑制黑色素過度生成（預防反黑），並加速組織再生。

3. 鋅（Zinc）

微量元素「鋅」參與了體內數百種酵素的運作，對於皮膚細胞更新、傷口修復以及免疫平衡起著決定性作用。特別是平時容易嘴破、皮膚傷口癒合較慢的人，在醫美術後適度補鋅，能顯著提升肌膚的自我修復效率，醫美後可進食含有豐富鋅的食物如生蠔、牡蠣、螃蟹、蛤蜊、紅肉、菠菜、蘆筍等。

某些療程前後，需要暫停或謹慎補充的成分

雖然保健食品對健康有益，但在進行特定的針劑或微創療程時，部分成分可能會影響凝血功能或干擾身體的修復訊號，術前術後需格外留心：

1. 高劑量魚油（Fish Oil）與維生素 E

高劑量的 Omega-3 魚油與維生素 E 具有抑制血小板凝集、促進血液循環的作用。若剛好要進行肉毒、玻尿酸注射、埋線、微針、PRP 或外泌體注射等微創針劑療程，過量服用可能會增加針眼處瘀青、腫脹或微血管出血的機率。因此，許多醫師會建議在注射類療程前幾天暫停食用高劑量魚油與維生素 E。

過量服用可能會增加針眼處瘀青、腫脹或微血管出血的機率。（圖片：Shutterstock）

2. 銀杏、薑黃等草本萃取物

銀杏、薑黃、大蒜精等常見的草本保健品，同樣可能帶有輕微抗凝血的效果。體質較為敏感或平時就容易碰撞瘀青的人，在進行侵入性或針劑療程前，應主動向診所醫師諮詢是否需要提前停服。

養好身體底子，才能放大醫美價值

許多人常常面臨「一直做醫美，但效果總是維持不久」的窘境，往往將原因歸咎於儀器設定或醫師技術，卻忽視了自己的生活與營養狀態。

功能醫學的觀點提醒我們：真正的膚質改善在於身體自我修復的能力。 長期缺乏睡眠、血糖不穩、慢性壓力大、飲食缺乏蛋白質，都會讓身體處於修復低谷。在決定預約下一次醫美療程前，不妨先檢視自己的飲食與生活作息——吃對營養、補對原料、避開禁忌，用健康充沛的身體為醫美奠定堅實基礎，才能真正享受到事半功倍的醫美效果！