新垣結衣升格當媽！38歲「國民老婆」魅力不減　透亮肌膚保養秘密

被譽為「國民老婆」的女神新垣結衣，自從與星野源結婚後便逐漸減少公開行程與影視演出，專注於家庭生活。近期，兩人發布聯名聲明，宣布第一個孩子已經出世這個好消息，令人驚嘆的是，雖然淡出大眾視野許久，新垣結衣的人氣卻絲毫未減；而現年 38 歲的她，每次亮相依然保有標誌性的透亮肌膚與治癒系笑容，宛如出道20年前。



從出道時的少女感，到如今散發出溫柔優雅的成熟氣質，新垣結衣是如何在高壓的演藝圈與家庭生活中，始終維持極佳的肌膚狀態與健康體魄？以下將深度拆解這位凍齡女神的護膚、健康與生活習慣！



淡出螢幕人氣不減 升格人母後大眾期待復工

新垣結衣因演出《戀空》、《逃避雖可恥但有用》（台譯：《月薪嬌妻》）等經典劇集，憑藉清純甜美的形象成為許多人心目中的女神。自從結婚以來，她態度低調、鮮少公開露面，但只要有任何廣告代言或雜誌封面發布，依然能在社群網路上掀起熱烈討論。

升格當媽消息公開後，全球粉絲無不引頸期盼她重返螢幕，除了好奇她未來的作品外，更對她數十年如一日的「童顏神話」讚歎不已。對於 30 歲以上的女性而言，新垣結衣的保養哲學無疑提供了極具參考價值的自然美法則。

肌膚保養：簡化保養與極致防曬，打造透亮水光肌

新垣結衣的肌膚以白皙、細緻且充滿透明感著稱。對於護膚，她有著自己一套的保養法：

1. 保濕噴霧不離手

新垣結衣注重保濕，一有空閒就會拿出保濕噴霧幫肌膚做補水，日本空氣乾燥，保濕成為重要課題，對於長時間需帶妝拍戲的女演員而言，做好保濕能使後續妝容更水潤服貼，皮膚保持透亮。

2. 嚴格防曬，阻絕光老化

日本女性極度重視防曬，新垣結衣也不例外。紫外線是導致肌膚鬆弛、長斑與膠原蛋白流失的最大元兇。無論室內室外、晴天雨天，她都會塗抹防曬乳；外出時更會搭配遮陽帽或抗 UV 傘，全面阻隔紫外線對肌膚的傷害。

3. 獨門乳液洗臉法

早上醒來首要護膚程序，不是先洗臉後保養，而是選擇先用乳液塗滿全臉，待吸收差不多後才會把多餘的乳液洗掉，再進行從化妝水開始的保養步驟，這個保濕方法避免了洗臉後感到過度乾燥緊繃，先用乳液為肌膚打底，令洗臉後肌膚依舊保持水份飽滿。

重視內生調理 飲食控制與習慣

外在的亮麗源於內在的健康，新垣結衣在飲食與健康管理上非常注重內調：

1. 每日補充大豆異黃酮與豆乳

豆乳（無糖豆漿）是新垣結衣相當喜愛的養生飲品，她會在飯前或飯中喝豆漿，攝取營養和增加飽足感。另外，大豆異黃酮具有極佳的抗氧化作用，且結構與女性荷爾蒙相似，能幫助維持肌膚彈性與平穩女性生理機能。

2. 多攝取原型食物與維生素 C

她的飲食多以高纖蔬菜、優質蛋白質（如深海魚、雞肉）與原型食物為主，極少食用高糖、高油或高度加工的食品。此外，她會多吃富含維生素 C 的水果（如柑橘類、莓果），幫助抑制黑色素生成、維持肌膚亮白。

3. 補充充足水分，促進代謝

新垣結衣每天會喝足量的溫開水，幫助體內代謝廢物排出。她很少喝冰飲，偏好溫熱的茶水或白開水，藉此維持腸胃健康與良好的血液循環。

伸展運動維持體態

除了保養與飲食，新垣結衣自然不做作的氣質，更來自於她平常的生活態度與生活習慣：

重視睡眠修復： 她非常喜歡睡覺，可以睡很多次回籠覺，一天能睡上10至15小時。睡眠期間身體會分泌生長激素，修復受損細胞，這也是她隨時看起來精神奕奕的關鍵。

適度伸展與維持體態： 雖然她並非熱衷於高強度重訓的健身狂人，但會透過居家瑜伽、伸展運動與身體按摩來舒緩肌肉緊繃，保持優雅挺拔的體態與順暢的淋巴循環。

38 歲的新垣結衣，已優雅蛻變為溫柔自信的妻子與母親，即使步入人生新階段，她的女神光芒依然耀眼，有著令人羨慕的逆齡童顏與透亮肌膚，背後全靠她日復一日在護膚、健康與生活細節上的堅持與努力。