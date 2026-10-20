林智妍勇奪視后！身穿紅色禮服驚艷亮相　透亮肌膚勻稱身材受矚目

在第 21 屆首爾電視劇大賞（Seoul International Drama Awards）頒獎典禮上，韓國實力派女演員林智妍憑藉在韓劇《我的王室死對頭》中的精湛演技與強大氣場，一舉摘下最佳女主角（視后）桂冠，再次刷新職涯新高峰！從《黑暗榮耀》中的反派朴涎鎮，到《我的王室死對頭》獲獎肯定，林智妍不只展現了可塑性極高的演技，她數十年如一日的逆齡肌膚與曼妙體態更是大眾關注的焦點。究竟她是如何在忙碌的高壓拍攝行程中，始終維持令人羨慕的水光肌與勻稱身材？以下將深度解析林智妍的私房保養與健康秘訣。



(IG@limjjy2)

頒獎當晚，林智妍一改過往標誌性的波浪長髮，以一頭乾淨俐落又帶有幾分俏皮的全新短髮造型亮麗登場。她身穿一襲設計典雅的紅色禮服，襯托出她白皙、白裡透紅的肌膚；禮服剪裁完美勾勒出她勻稱修長的身材曲線，優雅中不失俏皮靈動，瞬間成為全場焦點，也引發網友與媒體的熱烈讚嘆。

打造「白裡透紅」水光肌：林智妍的護膚哲學

林智妍的肌膚極致白皙，且透亮無瑕，頒獎典禮當晚在紅色禮服的映襯下更顯明亮。她的護膚心法並不複雜，關鍵在於精準保濕與徹底抗氧化：

1. 排毒與亮白救星：排毒果汁（排毒奶昔）

林智妍曾公開透露，自己打造透亮膚質的內服秘密是「高抗氧化排毒果汁」。她喜歡將番茄、蘋果、香蕉、高麗菜與花椰菜等富含維生素 C、維生素 A 與膳食纖維的原型食材打成濃汁飲用。

功效： 這類排毒飲品能促進腸道蠕動、排除體內累積的毒素，並提供極高的抗氧化能量，從身體內部抑制黑色素生成，讓肌膚呈現自然健康的「白裡透紅」光澤。

2. 減法保養

林智妍曾在採訪中分享自己的保養步驟，僅有化妝水、精華和乳液三個步驟，十分簡潔。林智妍是敏感膚質，塗抹過多的護膚產品擔心會造成肌膚負擔，因此簡化護膚程序，減法保養肌膚。

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3. 定期去角質

雖然是敏感肌，若角質堆積也會影響到毛孔的暢通，因此林智妍也會一週去角質1～2次，替肌膚深層清潔、去除老廢角質，令保養品更好吸收。

勻稱修長身材的背後：自律運動與飲食控制

林智妍擁有令人羨慕的纖細長腿與勻稱線條，但她並非依靠極端節食，而是透過規律的運動訓練與健康飲食打造出健康的身體線條：

1. 普拉提（Pilates）與重訓相結合

林智妍是普拉提（Pilates）的資深愛好者，已堅持進行普拉提逾10年。普拉提著重於核心肌群的控制、脊椎延伸與深層肌肉的拉伸，這不僅幫助她改善體態，更能拉長腿部線條，塑造出線條圓潤卻不顯誇張的健康勻稱感。此外，她也會適度加入徒手重訓，維持高基礎代謝率。

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2. 「無鹽/低鹽」飲食，告別水腫危機

林智妍深知自己屬於容易水腫的體質，只要吃太鹹、太辣，隔天上鏡狀態就會明顯變差。為了在鏡頭前呈現最完美的輪廓，林智妍在重要工作或頒獎典禮前，會嚴格實施「低鹽飲食」。過多的鈉含量容易造成體內水滯留，引發臉部與下肢水腫。透過攝取清淡的原型食物（如水煮雞胸肉、小黃瓜、沙拉），能讓輪廓更加立體、下半身線條更為緊緻。

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3. 番茄減肥法

比起極端挨餓，她更在意身體循環狀態，過去曾靠「番茄減肥法」成功瘦下約8公斤。林智妍會在晚餐前先吃2至3個大番茄。番茄熱量低且水分高，能有效提升飽腹感，從而減少正餐攝取，嘴饞的時候，她會吃杏仁、核桃、無糖乳酪等，堅果含有優質蛋白質與好油脂，能穩定血糖，無糖乳酪含有豐富的活性乳酸菌與益生菌，能維護腸道微生態平衡，幫助排便順暢。因此多年保持幾乎零浮腫、沒有贅肉的體態。

在第 21 屆首爾電視劇大賞的舞台上，林智妍憑藉《我的王室死對頭》奪得視后，不僅是用實力向大眾證明了自己的演技，頒獎當晚那一身紅裙短髮的驚艷狀態，更是她多年來堅持自律保養的完美展現。期待榮獲視后殊榮的林智妍，未來繼續以絕佳的狀態，帶給觀眾更多震撼人心的優秀作品！