【38婦女節派分】綻放女性自信健康美！即玩問答遊戲學保養秘訣

「三八國際婦女節」到了，不單提醒大家要多多關注女性權益，更加是一個好機會讓各位女士學會傾聽自己內在的聲音、重新審視自己的需求；保持健康美麗的唯一法門，就是在忙碌之餘亦要好好進行保養，大家不妨參考一下醫美Easy特意準備的身體保養錦囊！由3月8日至20日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條文章相關問題，首800位參加者就可獲得800分「01積分」。

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遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【Ｗomen’s Day 女生自我提升】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首800位參加者可獲得800分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



女生們不妨趁慶祝節日送自己一份貼心小禮物，學懂由內到外「善待」自己，才能活得更精彩！使用「01積分」於「01mall」購買美肌護膚產品，更可直接扣減最高達50％的價格，詳情請見下文！

疫情持續肆虐，美容院仍然處理停業狀態。愛美的女生不妨嘗試一下在家自行美容，改善膚質！「EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀」能有效排毒通淋巴，提升面型輪廓、減淡細紋及緊緻肌膚的效果；另設「高熱能」模式，用於身體按摩亦可，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚。

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在家工作時久坐不動，容易積聚脂肪，出現肌肉酸痛；獲得不少網紅、博主推薦的「VONMIE 纖形塑身腰帶」運用了EMS微電流技術，摸擬肌肉運動的動作，從而達到按摩舒緩、修腰減腩等的效果，特別適合較少運動人士使用。只需把腰帶戴上腰間，即可瘦身燃脂、鍛鍊核心肌力，有助各位女士回復完美身段。

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機身只有手掌大小的 「mooyee H2 微電流溫感按摩器」，小巧便攜。它加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，能調節不同溫度、強度、模式，可於身體各部位模擬出揉捏、肘壓、刮痧、推拿等按摩技巧；而石墨烯產生的遠紅外線，有助舒緩疼痛及炎症問題，可達到類似物理治療的效果。現時疫情要長居家中，工作、煲劇搞到頸梗膊痛，這無疑是放鬆的最佳選擇！

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近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題；來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。就連出名保養得宜的人妻謝安琪都有每天食用珍珠粉，可去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白肌，絕對是各位愛自己的女生每天必備的美容調理聖物！

謝安琪 (Kay) 日常服用「意一堂真珠粉」讓自己保持好精神。（圖片：Instagram／ineverusefoundation）

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不只真珠粉，女生們更可從日常茶飲中改善體質，養好肌膚。尚膳房出品的「女神茶」由專業中醫師團隊精心調配，100%香港製造；特意選用伊朗特級藏紅花 、紅棗、枸杞子、龍眼肉、炒紅米及炒白米，飲完可促進氣血流通、健脾益氣、補腎養血，長期飲用不但可以維持面色紅潤，肌膚質素更可有明顯改善！

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