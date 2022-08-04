【實測海藻矽針】做完塊面又紅又乾？一次見效？保濕精華點揀好？

美容院較早前停業，但對於一眾貪靚的女士而言，寧可親自操刀做Home Facial，肌膚的保養護理絕不能斷！小編今次就實測一下被「連登網民」激讚、專門針對暗瘡印及凹凸洞的家用版「海藻矽針」，看看是否真的如此有效？

海藻矽針絕對安全？了解原理和注意事項！

海藻矽針是較為微小的針狀結晶，透過冷凍乾燥與生物萃取技術保留了矽藻的活性成分；按摩時會深入表皮層，不單有加速皮膚新陳代謝的作用，令老化的角質自然剝除，還可吸附油脂污垢，有效暢通毛孔；同時能刺激膠原增生、修復皮膚、改善黯沉，亦可處理一些常見問題如：暗瘡印、凹凸洞、黑斑細紋等。

小編今次為大家實測「連登網民」都激讚的海藻矽針。（圖片由醫美Easy拍攝）

但做前必須要注意的是，雖然海藻矽針本身危險性不高，但會對皮膚造成一定的刺激，因此敏感肌人士需慎用。今次會使用法國品牌LipoDermis的海藻矽針，總共分成三種不同的針長及強度；建議大家最好先了解效果及分別，再因應自己皮膚狀況選擇最適合的款式。

法國品牌LipoDermis的海藻矽針總共分成三種強度，各位必須因應自己皮膚狀態選擇。（圖片由醫美Easy製作）

超簡單操作方法 4步驟就可完成

Step１：首先要徹底卸掉所有的化妝品、清潔好臉部，讓皮膚保持清爽乾淨的狀態。



Step２：然後把「海藻矽針粉末」與「專用活化液」1:1混合，並攪拌至均勻。



Step３：將混合物塗抹全面，手指打圈按摩想重點改善的位置。



Step４：靜置5至10分鐘讓海藻矽針完全滲透，再以清水洗淨。



４個步驟就可完成，簡單方便！（圖片由醫美Easy製作）

小編今次要實測的是中間強度的「TA長短混合針」，主要想針對太陽穴附近的凹凸洞，和鼻翼兩邊比較嚴重的毛孔；按摩時會有少許刺痛感，但完全是可接受程度。而根據廣大網民的心得，海藻矽針的原理是「先破後立」：先褪走皮膚上的老化角質和多餘的油脂污垢，然後就需注入保濕粒子，才可進行修復。療程後臉部確實有即時明顯泛紅，所以建議大家最好趁假期才開始，讓皮膚有充足時間可休息。

做完塊面又紅又乾？加強保濕最重要

第二日，皮膚已開始退紅，但會感覺到異常乾燥及類似「輕微曬傷」般的灼熱和刺痛；經過檢測後，皮膚的水分值原來只剩下11%，遠不達標準的35至50%。

做完海藻矽針第二日，皮膚水分值只剩下11%。（圖片由醫美Easy拍攝）

另外想提醒一下有興趣嘗試海藻矽針的各位，療程會使肌膚的更新週期加快，而且再過數天就會開始掉皮；所以必須要做好保濕防曬、加強鎖水。建議兩天內應避免化妝，一週內切勿使用任何磨砂、去角質產品，更要暫時停止塗抹A酸、果酸等高濃度保養品。

正當小編在苦惱該挑選哪款保濕產品時，很多同事朋友都紛紛推薦SkinCeuticals，作為「全球NO.1美國專業醫學美容護膚品牌」，坊間好評如潮之餘，就連韓國女神孫藝珍都激讚！小編對它簡直是期待值滿滿，今次便選擇十分適合於醫美Treatment後使用，同擁有「亮肌補濕」和「鎮靜敏感」功效的舒緩修護精華 (30ml)，價錢是HK$ 635。

小編特意挑選了 SkinCeuticals 的舒緩修護精華作療程後的保濕。（圖片由醫美Easy拍攝）

SkinCeuticals 舒緩修護精華 質地屬於「流質水狀」，塗上手清爽不黏膩，吸收力快；加上無香料成分，連小編極度容易過敏泛紅的肌膚也感到溫和零負擔；不管是日常保養薄塗或是特別在膚況不好時急救用皆可。為了可盡快退紅和加快修復，小編就會挑戰連續一星期只使用這支精華，希望向大家展示最真實的結果。

水狀質地，上手清爽不黏膩。（圖片由醫美Easy拍攝）

凹凸洞、痘印有改善？皮膚水分大幅提升！

到了第三天，臉部會開始出現類似「擦膠碎」的局部性脫皮；小編在塗精華的過程中，發現肌膚有逐漸變得平滑，亮白度及彈性方面也有提升。一星期之後小編真的感覺脫胎換骨，即使於全素顏的狀態下，臉部看起來也較為水潤飽滿，太陽穴位置的凹凸洞有成功撫平之餘，而毛孔明顯比先前乾淨細緻，暗瘡印也有少許淡化。

海藻矽針的效果超級驚喜，小編相信只要持之以恆地進行數次療程，大部分的皮膚問題應可徹底改善。接下來再測試皮膚使用精華一週後的水分值，數據竟顯示有50%，比上次大幅提升足足40%，SkinCeuticals的產品果然沒有令人失望！

使用 SkinCeuticals舒緩修護精華 一星期後，皮膚水分值提升至50%。（圖片由醫美Easy拍攝）

今次的實測非常成功，就算在家親自做Facial，也不輸到美容院做Treatment的效果；如果大家都想改善凹凸洞、暗瘡印等相關皮膚問題，海藻矽針的確是一個不錯的選擇，而且及後若然做好保濕，效果更能Double Up！