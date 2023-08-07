太陽眼鏡｜戴錯傷眼兼影響視力　專家教5招跟顏色、面形揀鏡片

太陽眼鏡是夏季不可或缺的時尚配件，除了可以保護眼睛免受紫外線傷害之外，也能增添個人風格和魅力。然而市面上太陽眼鏡的種類繁多，功能、顏色、UV數值都不同，大家到底應如何選擇？專家分析必須要留意5大因素！

太陽眼鏡的主要功能

長期暴露在猛烈陽光下卻沒有做好防護措拖，紫外線容易讓眼睛提早退化，引致角膜炎、白內障或黃斑病變等疾病的風險大大提高，嚴重者更會令視力永久受損。優質的太陽眼鏡能有效阻擋99%以上的UVA和UVB紫外線，保障眼睛安全。另外，亦可減少折射所產生的眩光，令視線維持清晰。

不少女明星都喜歡戴太陽眼鏡當造型，同時保護眼睛。（圖片：IU、Jennie@Instagram）

深色鏡片更防紫外線？

專家解釋，太陽眼鏡愈深色，並不代表愈有效阻隔紫外線，很視乎鏡片所採用的物料或塗層。如果鏡片顏色深但缺乏阻隔紫外線的功能，反而會令視野變暗、瞳孔放大，變相讓更多光線進入眼睛而造成傷害。

專家教選購太陽眼鏡必留意5大因素

１. 標籤註明抗UV



產品標籤上若有「100%紫外線保護」（100% UV Protection）、「全效紫外線保護」（Total UV Protection）、「UV 400」等字樣，表示鏡片能遮擋所有紫外線。

２. 鏡片深淺度



根據歐盟標準ISO 12312-1，按鏡片顏色深淺及透光度區分為5個類別（類別0至4），0至1為裝飾用途，阻隔太陽強光的能力有限；2至3為一般用途，阻隔太陽強光的能力則較好，類別4屬特殊用途，可完全阻隔太陽強光。

視乎不同環境，例如滑雪、進行水上運動會長時間接觸到強光，最好使用保護性能最高的類別4鏡片。但因透光度不超過8%，不足以分辨交通燈的顏色，所以並不適合於駕駛。

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３. 鏡片顏色



每個人對顏色的敏感度都不同，但市面上最常見的太陽眼鏡鏡片通常以灰、茶、墨綠色為主，當中灰色能讓所有光線顏色均勻地穿透入鏡，可盡量保留視像的原色。而黃色鏡片最能有效阻隔藍光（即由電子產品所䆁出的光害），同時能增加顏色對比度，保護眼球。

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４. 鏡片大小



選擇鏡片面積越大、弧度較深、貼近臉部的太陽眼鏡，越可以阻隔掉紫外線光。

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５. 跟面形揀款式



菱形面：要淡化凸出的顴骨可選圓弧形狀的太陽眼鏡。

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方形面：梨形或貓眼形鏡框有助修飾方形臉。

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圓形／鵝蛋形面：方形太陽眼鏡有助縱向拉長，令面部輪廓更立體。

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