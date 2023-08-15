脫毛｜激光脱毛原理你是否知道？忽略一重點恐令療程效果大減！

為了應對夏季的酷熱天氣，不少女士早已換上了清涼夏裝，惟隨住皮膚的露出度增加，多餘又顯眼的毛髮亦被迫展露於人前，以往想要保持整潔外表，女士們就唯有勤加處理。但隨著醫療美容發展成熟，脫毛療程亦逐漸普及起來。然而不時都能從新聞上見到，有女士在進行缺乏保證的脫毛療程後，或因脫毛後欠缺適當的處理，而導致皮膚出現過敏、感染、毛囊角化粗糙、毛囊發炎、發炎性色素沉澱等種種問題。



為了保持肌膚健康，同時更是為了一勞永逸，近年來愈來愈多人會選擇激光脫毛，只要完成療程即可以達致永久脫毛的效果，一生都再也不用為「毛毛」的問題而煩惱。但激光脫毛到底是如何運作的？而市面上服務五花八門，又哪一種對自己才是最好的？

激光脫毛如何做到一勞永逸？

激光脫毛是一種利用激光技術去除的多餘體毛的方法。當激光光束被黑色素吸收後，熱能會傳遞到毛囊的組織中，直至毛囊組織被破壞，從而阻止毛髮再生。（圖片來源：Yanis Beauty）

激光脫毛是一種利用激光技術去除的多餘體毛的方法。因為人的毛髮和皮膚都有黑色素，運用光學原理，使用特定波長的激光光束照射帶進毛囊根部，這種波長能夠被毛髮色素中的黑色素吸收。激光光束會被皮膚表面的其他組織（如皮膚本身的色素、血管等）所反射或散射，但當它遇到黑色素時，會被吸收並轉化為熱能。

當激光光束被黑色素吸收後，熱能會傳遞到毛囊的組織中，直至毛囊組織被破壞，從而阻止毛髮再生。但激光脫毛只對處於生長期的毛髮有效，因此需要多次激光脫毛療程才能達到永久脫毛的效果，以確保所有毛髮都能在生長期接受激光治療。

激光波長效果有分別 亞洲人應選755nm

現時市面上各種激光脫毛療程，最大的分別就在於脫毛時所使用的儀器及所使用的激光波長。坊間一般常見的激光波長的長度為1064nm、810nm、808nm 及 755nm。很多人都會以為波長愈高效果就愈好，也就更快能達致永久脫毛，其實不然。不同的波長是要配合不同膚色及毛囊狀況來選用。以香港人為例，其實選用亞洲人適合的755nm波長效果會最好，不但能減低在脫毛時所造成的損傷，755nm更加是毛囊最容易吸收的波長，確保毛囊組織完全破壞，就連幼細的汗毛都能完全脫除，真正做到「寸草不生」！

而 1064nm、810nm 和 808nm則相對比較適合膚色較黝黑的人士，可以避免深色皮膚因吸收過多能量而造成灼傷皮膚，但因此就會減弱了毛囊能吸收到的能量，反而要增加脫毛療程次數才能得到理想的效果。

「全球No.1」激光脫毛科技 直達毛囊冰感無痛

Yanis Beauty 是 GentleLase Pro-U®755 美國原廠 Candela 指定認可授權的治療中心，脫毛療程均使用 GentleLase Pro-U®755 激光脫毛科技。（圖片來源：Yanis Beauty）

早前，醫美Easy就曾經推薦 Yanis Beauty 作為女士激光脫毛的首選機構，皆因Yanis Beauty承諾永久保養，不限次數，採用號稱「全球No.1」的GentleLASE 755nm 激光脱毛機。獨特的LSSDS機頭設計，可以讓能量倍效集中，從表層毛髮直達底層毛囊，破壞毛髮的再生能力。

而專利DCD™冷凍系統技術，噴出-20度冷凍劑有效鎮靜皮膚，更可以讓客人在進行激光脫毛時感受到更舒適、安全的療程體驗。大概4至6次療程，就可以杜絕毛髮再生，達到永久脫毛效果。

引入Candela脫毛新技術 護膚脫毛兩不誤！

Yanis Beauty 最新引入了 Candela 脫毛新技術，配合 Zimmer Cryo 6 皮膚冷卻系統，將可在脫毛的同時，有效減淡皮膚色素、減淡皺紋、治療良性色斑、治療血管病變、治療灰甲。（圖片來源：Yanis Beauty）

近日， Yanis Beauty 又引入了 Candela 脫毛新技術，針對幼毛，bikini 色素較深，毛孔粗大，痛感較大的人士。Yanis Beauty 着重客戶的皮膚保養，在脫毛療程進行期間，會使用 Zimmer Cryo 6 皮膚冷卻系統，在清除淨餘毛髮的同時，又可以做到嫩膚效果，專利的嫩膚技術甚至能有效減淡皮膚色素，實現真正零毛完美膚質。

Yanis Beauty 的激光脫毛療程涵蓋全身32個部位，包括腋下、上下唇、小腿、全比堅尼、上背、前手臂等，而且每個部位的收費清晰透明。不論在儀器、服務、永久保養以及衛生方面，Yanis Beauty 的表現都十分出色，可謂全港激光脫毛中心當中極具性價比之選。

Yanis Beauty 嚴格監管專業質素，每位治療師都符合最專業技術，確保客人的需求得到最好的激光脫毛服務。使用的 Gentle 系列產品在激光脫毛方面更是領先全球，治療效果更卓越、快速、舒適又安全。Yanis Beauty 還提供合理的價格和優惠套餐，價格公開透明。讓客人可以在網站平台上自行比較全身各個部位激光永久脫毛療程價格及優惠，選擇符合預算和適合自己的療程。

適逢夏季女士脫毛高峰期，Yanis Beauty 更推出「個人專屬脫毛光距頭」優惠，新客戶凡購買指定脫毛療程，即可以優惠價 $ 280 預購「個人專屬脫毛光距頭」。詳情可向Yanis Beauty查詢。

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