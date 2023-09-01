毛囊角化｜皮膚長期起「雞皮疙瘩」？５方法改善毛囊角化

香港的夏季潮濕炎熱，不少女士都會換上清涼夏裝，但若然在露出肌膚時被人見到手臂、大腿、背部、甚至臀部出現一粒一粒雞皮疙瘩般的疹子，真的很令人沮喪。如果想知道這些「雞皮」是什麼、又有何解決方法就要留意下文！



「雞皮疙瘩」的疹子是什麼？

這些貌似「起雞皮」的顆粒，正確的名稱是「毛囊角化症」。它是一種相當常見的皮膚問題，在本港大約有兩成人深受這個病症的困擾。雖然毛囊角化症通常是一種良性疾病，並不會對身體健康造成影響，然而這個病對女性外觀乃至心理的影響都是不可量計的。

毛囊角化症是毛囊口被角質堵塞導致！

毛囊角化是指由於毛囊口被角質塞滿，形成小塊的白色或肉色丘疹，有時會伴隨著紅疹、發炎和瘙癢等症狀。其實所有人的皮膚都會堆積角質（角蛋白），角質屬於堅硬的蛋白質，它的用途是保護皮膚，但當角質層出現異常增生時，過度累積的角質就會被擠到了皮膚表面上，從而堵住了毛孔，形成肉眼可見的「粒粒」。

毛囊角化症５大元兇

至於毛囊角化症的成因，醫學界仍沒有一個確定的答案，但一般認為與下列５大因素有關：

1. 遺傳因素：毛囊角化症可能與遺傳有關，因為許多患者有家族史。特定基因變異可能增加患者發展毛囊角化症的風險。



2. 脫毛不當：自行使用剃刀或其他不當的方法脫毛，有機會令毛髮倒生，引起毛囊炎，增加導致毛囊角化症的機會。



3. 皮膚乾燥：乾燥的皮膚可能使毛囊角化症更加明顯。缺乏足夠的皮脂和水分可能導致角質層過度堆積，形成粉刺症狀。



4. 環境因素：某些環境因素可能對毛囊角化症的發展起到一定作用。例如，乾燥的氣候、低濕度環境、暴露在惡劣氣候條件下、冷熱交替等都可能對皮膚的角質層產生刺激。



5. 免疫系統異常：免疫系統異常可能與毛囊角化症有關。有些研究表明，免疫系統的異常反應可能導致角質細胞的過度生長和堆積。



而在眾多成因中，又以脫毛不當最易引起毛囊角化症，尤其是在夏季的時候，清涼夏裝增加了皮膚露出度，女士們為了維持儀容，紛紛想盡辦法脫去尷尬「毛毛」，若在脫毛過程中或脫後護理未有妥善處理，很容易就會導致毛囊角化。

改善毛囊角化的方法

毛囊角化症是一種慢性的皮膚疾病，若然想緩解症狀並改善毛囊角化症惡化亦並非沒有方法：

- 保濕皮膚：保持皮膚充足的水分是關鍵。使用潤膚霜或乳液，選擇含有保濕成份（如尿囊素、甘油、玻尿酸等）的產品，每天多次塗抹在受影響區域上。



- 避免過度清潔：避免使用刺激性的肥皂、洗面奶或清潔劑。使用溫和的、不含刺激性成份的清潔產品，並避免過度擦洗皮膚，以免刺激角質層。在洗澡時亦應避免使用過於高溫的熱水。



- 適度去角質：定期去除角質層有助於減輕毛囊角化症的症狀。選擇溫和的去角質產品，如含有水楊酸或果酸的產品，輕輕按摩受影響區域，去除多餘的角質累積。



- 避免刺激物：避免使用刺激性的化妝品、香水或護膚品。如果可以盡量選擇無香料或低敏感性的產品。



- 專業改善膚質療程：儘管上述方法都有助於緩解症狀，但每個人的情況可能不同，即使做足以上幾點，患者亦仍有機會出現毛囊角化的症狀，想真正改善肌膚問題，可以考慮接受專業改善膚質療程。



專業改善膚質療程能改善毛孔阻塞的問題，讓客戶再也不用受毛囊角化而困擾（圖片來源：Yanis Beauty）

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1. 加速角質剝落



2. 改善毛孔阻塞問題



3. 淡化色素沉澱



4. 改善細紋和皺紋



5. 喚醒膠原蛋白



6. 改善毛孔粗大



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健康的膚質不需過多的化妝品襯托，即令人眼前一亮。相反，毛囊角化、過敏等顯而易見的皮膚瑕疵不但會影響外表儀容，長久下來更會削弱自信心。（圖片來源：Yanis Beauty）

另外，該療程亦有助改善各種皮膚問題，包括暗瘡、暗粒、毛孔、色素、黑頭、酒米、粒粒、水油平衡、毛囊閉塞和發炎皮膚等。

Yanis Beauty的美容師團隊均經過嚴格的培訓和考核，具有豐富的經驗和技能，能夠為客人提供最優質的服務。我們會根據客人的皮膚狀況和需求，量身定制療程方案，並提供專業建議和指導，以幫助客人達到理想的效果。

（圖片來源：Yanis Beauty）

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