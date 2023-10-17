秋季護膚｜秋季膚質易變差？ 留意日常護膚７要點

踏入十月秋意漸濃，大家終於可以同炎熱的夏季講拜拜。但想要修復在盛夏中變得暗啞的皮膚，卻不是一件事容易的事，再加上秋季空氣開始變得乾燥，日夜溫差變化較大，皮膚一不留神就會出現缺水的問題。到底在進入秋季的時候，女士們應該如何保養皮膚？



為何秋季皮膚容易出現毛病？

在秋季令皮膚變差的成因大致可分為兩方面：

1. 天氣轉變



天氣變化對皮膚產生影響深遠，夏季氣溫較高，皮膚水分蒸發較快，油脂分沁旺盛，但入秋後，隨著隨著氣溫的下降和乾燥的空氣，皮脂線活躍度降低，鎖水能力下降，導致皮膚變得乾燥。乾燥的皮膚容易出現緊繃感、脫皮和敏感瘙癢等問題，甚至可能引發濕疹等皮膚炎症。

2. 生活習慣



在秋季，不少人都會在室內使用冷氣，這些設備會使室內空氣變得更加乾燥。乾燥的室內環境會進一步剝奪皮膚的水分，導致皮膚缺水和水油不平衡。而長時間暴露在乾燥的室內環境中，皮膚的保護屏障也容易受損，使其更容易受到外界刺激和感染。此外，秋季人們可能更常洗熱水澡或使用過熱的水清洗臉部。熱水會去除皮膚的天然油脂，破壞皮膚保護屏障，使皮膚變得更加乾燥和敏感泛紅。

另外，秋季人們的飲食和生活習慣也可能對皮膚健康產生影響。剛剛過去的中秋節，相信大家都吃了不少月餅，高糖食品可能增加皮膚炎症和痘痘的風險，而壓力和疲勞也可能對皮膚的整體狀態產生負面影響。

秋季護膚７大重點

要在秋季護理好肌膚，女士們可以參考以下一些建議：

1. 保持皮膚濕潤：使用潤膚霜或保濕乳液來保持肌膚水分，特別是在洗臉或洗澡後。選擇含有保濕成份（如玻尿酸、甘油或尿囊素）的產品，以增加皮膚的水分含量。



2. 使用溫和的清潔產品：選擇溫和、不含刺激性成份的潔膚產品，並避免使用過熱的水清洗臉部。過熱的水和刺激性清潔劑可能會使皮膚更加乾燥。



3. 避免頻繁使用肥皂：肥皂含有去脂能力，使用過多可能會去除皮膚的天然保護屏障，導致乾燥和敏感。盡量減少使用肥皂的次數，或選擇溫和的皂基清潔產品。



4. 保護皮膚免受寒冷風寒：當外出時，特別是在寒冷的天氣中，適當地保護皮膚，例如戴上圍巾、帽子和手套，以減少皮膚暴露在寒冷的空氣中。



5. 適度飲水：保持充足的水分攝入有助於皮膚的保濕。即使在秋季，仍然需要喝足夠的水，以確保皮膚充滿水分。



6. 避免過度調節室內溫度：冷暖氣都會抽乾室內空氣的水份，使空氣變得更加乾燥。使用加濕器可以增加室內空氣中的濕氣，減少皮膚乾燥的問題。



7. 適量補充營養素：飲食中的營養素對皮膚健康起著重要作用。確保攝取足夠的水果、蔬菜、健康脂肪（如橄欖油、堅果和魚油）以及富含維生素C和E的食物，可以提供皮膚所需的營養支持。



首選細胞重整療程 秋季亦能展現水潤美肌

Cellvibe 韓國細胞機全面療程（圖片來源：Yanis Beauty）

在乾燥的秋季，皮膚的日常護理自然是不可或缺，但隨著美容醫學的發展，近年來女士們追求的不再是單純的護膚！想擁有亮麗肌膚，近年來，着重於改善皮膚深層的細胞重整已經漸漸成為主流，作為護膚專家的 Yanis Beauty 當然亦跟上這潮流，如果您想要讓皮膚升級、回復青春肌膚，Cellvibe 韓國細胞機全面療程是您的不二之選。

Cellvibe 韓國細胞機全面療程４大功效：

1. 補水滋潤



具熱力的醫美治療會令水分蒸發，亦可能破壞皮膚屏障，令水分容易流失。

Cellvibe能提升真皮層透明質酸的含量，幫助鎖住細胞間的水分子，增加肌膚的的鎖水力，防止治療後皮膚變得乾燥、敏感，甚至脫皮。

2. 注滲養分



打開吸收管道及提升細胞滲透性的醫美治療，讓精華成份能更易被皮膚吸收。

Cellvibe的空泡作用，能同時打開細胞的間隙，把精華推送至皮膚深層，令治療精華吸收得更徹底，全面提升精華的治療效果。

3. 提升代謝



促進皮膚新陳代謝的醫美治療，透過將皮膚汰舊換新，達致嫩膚功效。

Cellvibe透過高頻振動溫熱效應，促進血液及淋巴循環，提升肌膚新陳代謝 ，令治療效果更快更明顯，加速細胞更新並排走治療後的代謝廢物。

4. 促進修復



具輕微創傷的醫美治療，會透過刺激皮膚自我修復，達致改善效果。

Cellvibe能促進身體製造熱休克蛋白，幫助肌膚快速修復受損蛋白及細胞，有助縮短治療復原時間及減少副作用，同時提升療效，預防衰老。

5. 療效更持久



增加膠原的醫美治療，能激活纖維母細胞製造膠原，但膠原仍然會慢慢分解。

Cellvibe抑制負責分解膠原的基質金屬蛋白酵素，減慢肌膚膠原流失，讓原治療的效果更好更持久，同時幫助改善炎症及不同皮膚慢性疾病。

（圖片來源：Yanis Beauty）

細胞修復機的療程是一種高科技美容技術，許多皮膚問題，如缺水、毛孔粗大、眼紋、魚尾紋、妊娠紋、皮膚下垂、敏感紅腫肌膚、濕疹、牛皮癬、玫瑰痤瘡、黑色素沉澱、皮膚暗啞等。都與您的細胞組織有關。而CellVibe細胞修復機採用SonoWave技術，通過利用不同頻率的變頻超聲波，可以有效針對目標肌膚進行護理。通過Rhythmical Cell Massage效應，為肌膚細胞進行激活按摩，將精華送到肌膚底下。

透過Yanis Beauty-CellVibe細胞修復機，可以達致補水滋潤、促進修復、注滲養分、提升代謝，從而提高皮膚的自我修復能力。同時，這種技術可以刺激膠原蛋白的生成，使皮膚更加有彈性和光澤，並且療效更持久，整個過程舒適無痛。每次做完療程，您會感覺自己回到了年輕的時光，皮膚更加年輕、健康、光滑和有彈性。

若是剛剛經歷完剌激或創傷療程後，需要修護皮膚，Yanis Beauty-CellVibe細胞修復機的療程也可以可以促進皮膚細胞的修復和再生，加速皮膚的恢復過程。

立即預約Yanis Beauty-CellVibe細胞修復機療程，讓您的皮膚升級，擁有完美年輕肌膚。

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