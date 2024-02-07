除疤去妊娠紋｜韓國才能做的新醫美？Skin52膚色覆蓋術原理及功效

每個女生都希望擁有白滑無瑕的完美肌膚，但日常生活中難免會不小心受傷，無論是擦傷、燙傷或是手術，處理不當都有可能在身上形成礙眼疤痕。淡疤要趁早！傷口癒合後的3至6個月是治療黃金期，不過就算出動除疤膏、去疤貼，效果亦不太理想，而且需時長比較麻煩。如果想去除陳年疤痕、橙皮紋或妊娠紋，更加難上加難，即使透過激光也不一定能修復解決。近年韓國研發出新醫美技術「Skin52半永久膚色覆蓋術」，能大大改善紋路疤痕視覺上的明顯感，到底原理是甚麼？一起來了解吧！

Skin52膚色覆蓋術的原理

「Skin52膚色覆蓋術」可謂是醫美界前所未見的嶄新技術，集合15位韓國頂級皮膚科專家進行研發。原理類似半永久紋繡，用儀器將色料刺入皮膚瑕疵部位，使疤痕、紋路達到「隱形」的效果，仿似還原自然皮膚一樣。無論是令人苦惱的妊娠紋、肥胖紋（皮膚擴張紋），或者燒燙傷疤、手術及整形疤痕等都可精準覆蓋。

「Skin52膚色覆蓋術」原理類似半永久紋繡，將色料刺入皮膚瑕疵部位，使疤痕、紋路「隱形」。（圖片：Skin52HonKong）

專利測色系統 多達52款不同色乳

Skin52會利用擁有專利技術證書的測色儀檢測原始膚色，然後通過應用程式的數據資料庫分析及選取匹配色料，融合度高達95%以上，務求達到「零色差」的效果。過程採用MSDS、SGS品質安全認證納米粒子色乳，可被人體自然代謝，絕不殘留、相當安全；特別針對亞洲人膚色，多達52款不同選擇。

Skin52膚色覆蓋術過程採用MSDS、SGS品質安全認證納米粒子色乳，可被人體自然代謝，相當安全。（圖片：Skin52HonKong）

過程有微刺感 操作時長視乎位置大小

療程基本上無須事先使用麻藥，過程中略有微刺感、不會出血；雖然每個人對疼痛的感受度不同，但女生們不必過份擔心。每次操作前都會換上全新一次性針頭，及清潔消毒治療部位的皮膚；時長大約30至90分鐘，視乎疤痕紋路的多寡與範圍大小有所差別。療程並沒有恢復期，而術後第二天後會逐漸褪紅。

持久期有多長？術後會變色嗎？

一般來說，通常進行2至3次療程就能達到目標效果，而且可維持約三年；因為是「半永久」，色乳會逐漸被自然代謝，所以不會有變色的憂慮。Skin52膚色覆蓋術由韓國研發，近年已逐漸引入台灣及香港，由於屬於全新醫美技術，因此業界或市面上未必太常見。

3類人不適宜進行膚色覆蓋術

針對擁有剛生成的紅色紋路、肥厚性疤痕及蟹足腫疤痕的3類人士，則不適宜進行膚色覆蓋術。如果想透過療程改善，必須確保該部位皮膚是表面平整，並已變成白紋；即使曾經做過激光治療，也同樣適用。

傷口初癒時，紋路會是粉色或紅色，代表皮膚正處於不穩定狀況，建議一年後再做膚色覆蓋術。另外，覆蓋黑眼圈、暗沉色塊疤痕的效果相當有限，而且在過薄的眼皮上施針容易導致反黑，甚至發炎令眼肌萎縮。為安全著想，不建議進行這類型出錯風險極高的項目。