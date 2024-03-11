BTL EXION 升級膠原槍 急救法令紋、臉乾、下顎線模糊？

VIGOUR皮膚管理專家引入最新，全球熱捧的BTL Exion 全新膠原提升儀器，妳有無聽過呢？做幾多Face Yoga都好，條法令紋都係咁明顯！好多人認為法令紋是天生臉形問題，不過試想想，小時候膠原滿滿的你會出現法令紋嗎？全世界女生都好困擾的兩道法令紋，其實跟「膠原蛋白」、「透明質酸」有關。不過，膠原蛋白同透明質酸其實係咩？食得架？



如果你28＋便開始有法令紋問題，十居其九你也屬於皮膚薄、容易乾的類型？

膠原蛋白、透明質酸，都在皮膚底下同一個膠原層。如果你開始有法令紋、眼紋、蘋果肌唔夠飽滿、容易乾、臉色暗沉、輪廓線消失，往往都源於老化令以上2種成份在你的肌底「每天流失多一點」。一部BTL Exion，就可以幫你補齊2種抗老成份，回復Baby face不用日日做瘦面操！繼續看下去，看看它可否解決你的肌膚所急？

無針、無創、無藥，BTL EXION 激增透明質酸224%！

以上2種成份，補充方式完全不一樣。大家都有聽過食雞腳補膠原，但其實卻會變成關節保養的成份、食豬腳的蛋白質則會變成軟骨、血管等重要組織；至於打保濕針增加透明質酸？入侵式療程未必人人接受！

以下先推薦你Vigour皮膚管理專家採用的BTL EXION™，它由大熱膠原槍全新升級而來，一部機幫你補齊2種抗老聖品，最重要是由皮膚自然增生，生於肌底長於肌底，不會「走位」變成身體其他成份，成本效益最高！

Vigour所採用的，就是英國醫療儀器研發和生產商BTL名廠出品的Exion，市面也叫作第五代眼袋槍，由香港女生熟悉的BTL Exilis Ultra 360膠原眼袋槍改研後推出，最大特點是升級後使透明質酸能大幅度增生，從而使膠原增生、緊膚的成效大大提升！

美國FDA歐盟CE認證，醫學實證療效：

增加224%透明質酸

增加41%改善膚質

增加47%膠原蛋白

增加50%彈力蛋白

原理：

專利組合技術「單極射頻（RF）」及「定向超聲波（TUS）」同步輸出，結合熱能和機械能，刺激網狀真皮最活躍的纖維母細胞，啟動增生程序，使肌底大幅度自生透明質酸以及膠原蛋白和彈性蛋白。

這部BTL EXION™是全球首部通過雙技術來增強「透明質酸自生能力」的儀器，當中單極射頻維持皮膚真皮層均勻加熱至40-42°C之間，形成刺激纖維母細胞的最佳環境；而聚焦超聲波則針對網狀真皮層，這是真皮層的最深層面，含有最多活躍的纖維母細胞，以機械能啟動膠原和透明質酸自生。

最升的技術亦配合了智能動態阻抗技術（Dynamic Impedance AI），治療過程中持續監測皮膚阻抗變化，輸出相對應能量，確保療程的高效性。另外加入了實時溫測，監控實時皮膚溫度，確保療程舒適、安全。

甚麼是透明質酸？

透明質酸（Hyaluronic acid），台灣又叫玻尿酸，是肌底的天然成份，存在於真皮層的膠原蛋白結構之間。它們像啫喱一樣把肌底的空間填滿。當透明質酸豐富，就能支撐起真皮層結構，形成彈性、飽滿、水潤的肌膚。

另外，透明質酸屬親水性，有極強的保濕效果。2%的純透明質酸溶液，可牢固地鎖住98%的水份，或者是1000倍本身重量的水份！因此它是肌膚能夠「鎖水」的關鍵成份。

最後，透明質酸可以刺激膠原蛋白增生，因此保濕、緊膚、抗皺三者同源同宗，彼此相輔相成。

甚麼是膠原蛋白？

膠原蛋白，就是真皮層的支架。當肌膚受到拉扯時，膠原蛋白會帶動表層的皮膚與肌肉一起移動、還原。但當膠原蛋白不足，就如同一張床褥沒有彈簧支撐，肌膚便會慢慢凹陷。當肌膚與肌肉的連結減少，臉部有表情時，皮膚無法跟著肌肉移動，或者移動後無法回到原位，就慢慢形成皺褶。

膠原蛋白同樣能夠自生合成。不過，膠原蛋白不止存在於皮膚，而是分佈於肌腱、軟⻣、器官、血管、眼睛等。人體已知的膠原蛋白共有29種，各有功用，例如第II型膠原蛋白主要形成軟骨組織，第III形形成血管、器官和肌肉等。當中共有9種存在於皮膚中，保持肌膚強度、彈性。

這也是為甚麼要從飲食中取得膠原蛋白，彌補肌膚的流失，其實十分困難。因為當我們攝取蛋白質後，它們會優先形成重要的組織，未必會合成為肌膚的膠原。而膠原豐富的食物，同時也高脂肪，例如豬腳、豬皮等等，考膚到健康問題根本難以大量補充。

缺乏透明質酸及膠原蛋白的表徵？

25歲之後，透明質酸和膠原蛋白就會開始流失，意思是「增生」比「分解」慢，到了40歲，皮膚將流失接近一半的透明質酸含量，剩下大概7g。

天天坐冷氣房，下班後肌膚又乾又敏感嗎？這是大部份都市女生的寫照，也是缺乏以上2種抗老成份的明顯跡象。

缺乏透明質酸及膠原蛋白的跡象及成因：

皮膚容易乾：肌膚鎖水能力不足

表情紋明顯（法令紋、眼紋）：肌膚緊緻度不足、缺乏彈性

淚溝加深：肌底結構流失，蘋果肌凹陷

眼尾下垂：因結構流失而出現眼皮鬆弛

臉色暗黃：水份流失、表皮角質乾裂、粗糙

下顎線不明顯：因結構流失而出現鬆弛

看完以上介紹，你都心思思想試試膠原槍嗎？最後提提你，香港海關近月突擊檢獲多款人氣醫美儀器，當中有數款儀器是冒牌BTL，價值是正牌的十份之一。

Vigour by EVRbeauty皮膚管理專家，配備最新代BTL Exion，直接經BTL原廠購入，並由原廠保養及維修。同時，全店治療師皆會定期接受BTL原廠操作專業培訓，熟悉儀器操作，確保療程效果！各位亦可前往BTL Medical的香港官網，於「服務中心」能搜尋到EVRbeauty為指定授權療程中心！

在Google擁有5星星過百好評的EVRbeauty，專業治療師細心有禮，專注客人的肌膚需要。採用業內頂級的皮膚分析儀VISIA®，配合多款FDA及歐盟認證的頂級儀器，為客人提供高品質的美容體驗，官方網站明碼實價，承諾絕不硬銷。

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BTL Exion®膠原自生緊緻療程

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