【中美貿易戰】華或取消美國大豆關稅　巴西農業部長：已作準備

金融市場
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中美雙方在本月初宣布貿易戰暫停90日不久，中國便宣布從美國購入逾百萬噸大豆。隨着中美雙方力圖調解貿易糾紛，對美國農民帶來正面影響，而即將卸任巴西農業部長的Blairo Maggi於上周五指出，當地已就中國取消對美國大豆取消入口關稅作出準備。

Blairo Maggi指出若中國取消對美國額外加徵的關稅，屆時巴西大豆與美國大豆的價格將會趨同，以及提升大豆市場的可預期性，相信巴西豆農可以從中受惠。

今年巴西出口農產品中　8成為大豆

中國為美國大豆的大買家，過去美國出口的大豆，有6成是運到中國市場，可是中美雙方今年大打貿易戰，中國於7月6日宣布對來自美國的大豆徵收25%關稅後，美國大豆輸往中國的數量大減。中國亦選擇從巴西輸入大豆，該國出口的農產品中，8成為大豆，同時該南美國家的大豆價格上漲，與美國大豆價格之間的溢價升至歷史新高。

對於中國有可能取消對美國大豆的關稅，Blairo Maggi指出巴西已作出準備，相信不會受到影響，又預期市場將會回歸至貿易前爆發前情況。

Blairo Maggi又指出中方已在上月查驗了巴西的肉類包裝廠，認為隨時會批准引入巴西豬肉及雞肉進口，並有可能在年底前宣布。

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