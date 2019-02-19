【滙豐業績】滙控6厘股息好和味？　沈大師：只係一場美麗誤會！

滙豐控股（0005）今日放榜，去年集團列賬基準除稅前利潤按年升15.9%至199億美元，但仍遜市場預期。滙控股價午後掉頭向下，最多曾跌逾2%。 雖然業績表現麻麻，但滙控以現價計股息率高達6厘，或令食息一族「嗒晒糖」。但人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈就大唱反調，不僅力勸投資者勿因高息貿然追入，更指6厘股息可能只是「一場美麗嘅誤會」！

「大笨象」滙豐控股今日公布去年全年業績，期內列賬基準除稅前利潤按年大增15.9%至199億美元。業績望落「省鏡」，但實情是扣除貨幣換算差額及一次性項目後，滙控去年經調整除稅前利潤僅升2.8%至217億美元。消息一出，滙控股價午後隨即由升轉跌，收報66.15元，跌2.3%。

滙豐控股公布去年全年業績，去年列賬基準除稅前利潤按年升15.9%，遜市場預期。（羅君豪攝）

港銀經營轉差 業績難有驚喜

沈振盈接受《香港01》訪問時指，滙控業績遜於市場預期，顯然「唔算靚仔」，但他認為集團表現不濟已是意料中事，「其實舊年第4季起，本地銀行經營環境開始困難，新造貸款增長減慢，仲要高息搶存款，所以我一路都預期本港銀行業績唔會靚。」

然而滙控之所以成為港人愛股，除了因為業務穩陣，更是由於派息穩定。集團宣派末期息0.21美元，全年每股派息達0.51美元（約4港元），與去年一致，滙控CEO范寧（John Flint）更大派「定心丸」，強調有信心維持現時的派息水平。以現價計，滙控股息率高達6厘，拋離恒生（0011）、渣打（2888）等本地銀行股，或會令好「息」之徒「心郁郁」。

沈大師明言，本地銀行營運環境自去年第4季起轉差，不看好本地銀行股表現。（鄭子峰攝）

沈判6厘假象 「只因股價跌！」

「息誘」吸引力非同小可，但沈振盈踢爆：「佢依家6厘，只係因為股價跌咗落嚟！」他續指，近年滙控派息水平未有增加，若然日後盈利倒退，更有可能減少派息，「唔係保證要派咁多畀你架，千祈唔好有美麗的誤會！」他又笑稱，去年滙控股價徘徊70至80元時，不少股民被5厘「息誘」而紛紛入市，「結果依家跌到落60幾蚊！」總結教訓，沈大師強調，買股收息不能「獨沽一味」看股息率，更要觀察公司的盈利前景，以免「賺息蝕價」。

滙豐作為本地龍頭大行，業務似乎穩陣不過，但沈振盈警告，近年滙控全力將業務重心轉移至香港及內地，令壞帳風險急速升溫，或會衝擊日後的業績表現，「近期內地經濟情況轉差，唔少民企都有違約風險，滙豐壞帳風險其實好高，一旦出事，股息水平隨時不保，所以真係唔應該『大安旨意』衝入去。」

沈大師認為，近年滙豐「重注」香港及內地市場，或令集團受內地民企違約波及。（視覺中國）

大師「沈判」未必無因，翻查滙控業績，去年香港繼續成為集團的增長火車頭，稅前盈利按年升2成，中國業務亦升約15%，而亞洲更是滙控的業務重鎮，貢獻近9成盈利，相反歐洲及美國業務均錄得虧損。

息口走勢不明朗 淨息差或受壓

沈振盈又指，滙控業務面臨的另外一大變數，正正來自其「食息」主業。過去市場憧憬加息有助銀行擴闊淨息差，故此加息預期一直是滙控股價的最強後盾。美國去年四度加息，而滙豐香港亦於9月跟隨調高最優惠利率（P），帶動集團淨利息收入按年升9%至304億元，去年底淨息差擴闊3個點子至1.66厘，惟按季收縮1點子。

但踏入2019年，聯儲局口風明顯放軟，不少分析預計當局今年可能只會加息1次。加息預期退潮，或令滙控的股價動力無以為繼，沈振盈亦明言：「今年息口走勢更加不明朗，加上全球經濟一定係向下，銀行作為百業之母必然受影響！」

一表睇盡滙控業績 數據 數值（美元） 變幅 列賬基準除稅前利潤 199億元 ↑ 15.9% 經調整稅前利潤 217億元 ↑ 2.8% 經調整預期信貸損失* 17.67億元 ↑ 3.2% 淨利息收入 304億元 ↑ 9% 淨息差 1.66厘 ↑ 3點子 平均有形股本回報率（ROE） 8.6% ↑ 1.8百分點 普通股權一級比率（CET1） 14% ↓ 0.5百分點 *註：與2017年貸款減值準備相比

不建議追入 料短線窄幅波動

大師認為，現時投資環境「唔係想像中咁OK」，加上經濟正處下行周期，滙控必然首當其衝，業務表現甚至派息水平均可能受到波及，故此絕不建議投資者追入收息。至於短線走勢，他分析指集團公布業績後，市場已對股份失去憧憬，預料股價會於62至67元窄幅波動，其後則要視乎大市走向。