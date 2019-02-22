蘋果、三星手機為何被華為愈打愈縮？　研究機構一個字點破

蘋果iPhone與三星手機，近年在市場一再敗退。以市佔率來計算，旗下手機市場正被華為侵蝕。市場調查機構Gartner就指出，兩間公司輸在一個字。

三星與蘋果仍是冠亞軍 華為已追貼

Gartner最新數據顯示，2018年第4季華為市佔率已經升至14.8%，按年增長4個百分點。而同期三星及蘋果市佔率為17.3%及15.8%，按年分別下降約1及2個百分點，與華為的差距大幅收窄。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta指出，蘋果在一些地方的確輸了，特別是大中華區等新興市場。

華為手機亦有三星、蘋果旗艦機功能

他向《CNBC》表示，兩大公司市佔率愈來愈低，最關鍵的原因在於一個字：貴。「你看看華為、Oppo或Vivo的旗艦機，它任都擁有一些三星和蘋果只會在旗艦機種上出現的功能，但這些品牌的價格相當低。」

Anshul Gupta表示，蘋果iPhone及三星手機，近期每次出新機只有一些功能上的改進，但售價就要大約1,000美元（約7,800港元）。消費者看到華為或其他中國品牌提供差不多的配置，但便宜得多，就自然會流向這些牌子。

蘋果、三星旗艦級手機欠缺革命性創新，部份功能其他牌子也有，但售價卻「高人一等」。（路透社）

三星可摺疊Galaxy Fold 售價高達1.5萬

三星日前推出可摺疊5G手機Galaxy Fold，索價高達1,980美元，即約15,444港元，市場評論已經警告價格太高難以吸引消費者。

Gartner的報告顯示，2018年第4季全球智能手機銷量僅增長0.1%，蘋果iPhone銷量大跌11.8%，是2016年首季以來最大跌幅。

Anshul Gupta在報告中強調，市場對入門及中階手機的需求仍然強勁，但高階手機就因為價格太高，而抑壓了換機的需求。