【一鳴驚人】Beyond Meat美國上市首日暴漲163%　盤前曾再漲16%

美國純素肉品製造商Beyond Meat周四（2日）在美國掛牌，首日股價曾飆升192%，最終收漲163%，報65.75美元，創金融危機以來最佳IPO首日表現。公司今盤前曾再漲逾16%，報76美元。 股價暴漲，令公司市值由掛牌前的15億美元（約117億港元）衝至昨晚的38億美元（約298億港元）。

消費者對健康，環境保護和動物福利日益關注，植物肉作為肉類的替代品亦愈趨歡迎。Beyond Meat於2009年在美國成立，提供類似牛肉的素食漢堡，以及素雞肉、素煙肉等產品。

公司在2017年推出未來漢堡（Beyond Burger），除味道、質感和外觀與真正的牛肉漢堡無異，最神奇是連煎牛扒時「由生至熟」的顏色轉變也能模仿，由於在漢堡加入了紅菜頭汁模仿肉類血色，煎煮時更會流出「血水」。

Beyond Burger已成為公司的標誌性產品，根據公司提交予美國證交會的上市文件顯示，2017年，Beyond Burger佔公司總收入約48%，2018年9月底止9個月，佔比更提升至71%。

名為Beyond Burger的「漢堡」加入了紅菜頭汁去模仿肉類的血色，煎煮時會流出「血水」。（招股書截圖）

尚未盈利，但去年收入倍增

上市股價造好，但其實Beyond Meat至今尚未盈利，去年虧損2,990萬美元，略低於2017年同期的虧損3,040萬美元。然而，公司去年淨收入倍增至8,790萬美元，對比2016年剛開始銷售人造肉產品時，淨收入僅為1,620萬美元。

與此同時，以植物造的肉類替代品的消費額正穩步增長，上市文件引述尼爾森（Nielsen）一項研究顯示，2018年6月16日止年度，美國人購買了價值6.7億美元的肉類替代品。

創新研發對於行業地位至關重要，Beyond Meat在研發方面花費不少資金，2016年和2017年的支出分別為580萬美元及570萬美元，基本持平，惟公司在招股書已表明，會致力投放更多在研發上，以創作更多素肉產品，擴展新產品線，增進素肉產品的味道、質感和香味。

Beyond Meat於2016至2018年的部分財務數據。

比爾蓋茨和荷利活巨星「加持」

Beyond Meat通過IPO出售963萬股股票，集資2.41億美元，由於招股反應熱烈，招股價範圍由19至21美元，調高至23至25美元，最終亦以區間上限25美元定價，以今日盤前價76美元計，已激漲逾2倍。

公司投資者星光熠熠，包括微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、前麥當勞總裁湯普森（Don Thompson），及Twitter共同創辦人威廉姆斯（Ev William）下屬的創投公司Obvious Ventures等。