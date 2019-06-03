領展全年可分派收入升5%　沈大師篤爆避險股表象：短炒都唔好！

中美貿易戰死灰復燃，恒指5月以來跌幅超過3000點，藍籌股幾近陷入一片紅海，但領展（0823）同期仍逆市升近5%，年初至今升幅更達27%，堪稱「跌市股王」。 領展今日公布去年業績，期內領展每基金單位末期分派140.55仙，按年增長9.57%，消息隨即刺激股價愈戰愈勇，全日升逾2%，收報95.85元，股價繼續邁向100元「紅底」大關。 市場相當受落，帶動領展市值衝破2,000億元關口，但人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈大唱反調，直指領展業務早已變質，已不是一隻「穩陣」的避險股，業務風險重重，呼籲投資者切勿沾手！

今年以來，領展無懼貿易戰因素勁升近3成，當中一大原因，或許是其業務與香港人起居飲食息息相關，因此被投資者視為避險之選。

但沈大師直指，自從集團沾手物業發展，其業務已無太大防守性可言，「領展早已變質，唔再係唔係以前嘅領匯，更加唔係純收租股，盈利穩定性有好大疑問！」他警告投資者，若將領展視為增長穩定、派息穩定的收息股，純屬「美麗的幻想」。

沈大師認為，自從領展涉足物業發展，已不能視之為一般收租股，業務風險不能同日而語。（資料圖片）

重金收購內地商場 或受經濟拖累

近年領展於內地大展拳腳，今年1月豪擲25.6億人民幣收購北京京通羅斯福廣場，又於3月以66億人民幣收購深圳怡景中心城，全面進軍內地一線城市。去年內地物業已佔領展物業組合價值的13.2%，對其業績舉足輕重，亦被視為集團未來的增長引擎。相反於本港市場，領展部分本地商場則「賣得就賣」，期內合共賣出12項香港物業，套現120億元。

然而，憑藉翻新商場於香港一帆風順的領展，成為「過江龍」後能否延續其點石成金的功力，至今仍屬未知之數。沈大師認為，市場憧憬領展於內地市場發展，無疑過份樂觀，「姑勿論領展執行能力如何，依家內地經濟情況已經唔見得樂觀，要咬緊牙關過緊日子，點可能預期領展可以獨善其身？」

領展近年積極打入內地市場，但亦因此更受內地經濟情況影響。（視覺中國）

樓市存爆煲風險 領展首當其衝

至於本港商場，前景同樣充斥不確定性。香港首季GDP僅錄得0.6%增長，而上周公布的4月零售業銷貨價值更下滑4.5%至377億元，令人擔憂零售寒冬或會重臨。

沈振盈指出，以現時本港經濟計，領展於租金的叫價能力極其有限，而樓市泡沫更有可能隨時爆破，「樓市今年內每一日都有機會爆！市場一面倒唱好樓市，同舊年恒指33000點，我話一股不留情況嗰時一模一樣。」他分析指，近期部分一手樓以貼市價甚至低於市價推盤，正正是樓市爆煲的先兆，而領展作為物業發展股必將首當其衝。

沈大師揚言，現時樓市充斥一片唱好聲浪，與去年恒指33000點時情況一致，市場明顯過份樂觀。（資料圖片）

回購谷高每單位分派 或無以為繼

此外，領展股價近年升勢不斷，集團回購行動應記一功。去年每基金單位末期分派140.55仙，按年增長9.57%，全年可分派總額則升5.38%至57.23億元，兩項數據增長不同步，原因是領展期內斥資32億元進行回購，令基金單位數目縮水約4,210萬至21.09億個。集團預告，計劃繼續「加碼」回購約6,000萬個基金單位。

不過隨着領展股價水漲船高，以現價計估計需要57億元才可完成回購行動，但觀乎現時集團僅得現金及存款68億元，且有245億元負債，除了有「買貴貨」之嫌，亦難以保證集團「銀彈」繼續保持雄厚。一旦領展來年未有出售物業，回購帶來的股價動力勢將無以為繼，令其前景大打折扣。

沈大師指出，領展早前已於97元水平營造頂部，未來一兩日雖有機會趁勢上升，但由於收入前景不樂觀，股價突破阻力成為「紅底股」的機會不大，更有可能掉頭向下，呼籲散戶避之則吉，「完全唔掂得！偷雞炒一兩日都千祈唔好！」