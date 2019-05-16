領展將邁紅底全港哀悼　歷史不應忘記上市罪人

在貿易戰陰霾下，環球股市震盪。美國總統特朗普在5月5日一個「魁隆彈指Twitter」，隨即蒸發市場最少數萬億美元市值，香港恆生指數亦由5月3日的逾3萬點迅速暴跌至2萬8千點左右，氣氛轉趨緊張審慎。不過，在這期間，作為恆指成份股之一的領展，卻如脫韁野馬般逆市上升，周二（5月14日）更在一片風聲鶴唳中大升3.8%，股價創下歷史新高的96.8元，市值突破2,000億元並強勢問鼎紅底股（即股價超過100元），表現一時無兩。

曾被現屆特首林鄭月娥形容為「三座大山」之一的領展，自上市迄今可謂在全港一片罵聲中不斷茁壯成長，以至「大至不能回購」，確實成為香港社會中一座屹立不倒的「大山」。如果我們稍加計算，以領展（前稱「領匯」）在2005年11月再次公開招股時散戶每單位認購價9.78元計算，股價帳面回報已達十倍。若以上市買入成本，換算領展在2018年共派發的2.589港元股息，顯示若長期持有迄今，股息率更高達驚人的26.5%，只能用「賺到笑」來形容領展的股東們。



不過，當領展的股東有幸「站在巨人肩上」，「一覽眾山小」之際，又有否想過多年來被這座大山壓在身下，那些慘被剝削的市民和被驅逐的小商戶？近年領展經常以翻新商場為手段，迫走小商販，引入連鎖集團；又以高價將手上資產物業拆售，令商戶及居民不得不面對接二連三的加租和物價急漲，是導致香港近年民怨沸騰的元凶之一，吸血吸飽，但加劇社會走向分化，形成「有買領展」和「無買領展」的兩個社會階層，構成尖銳矛盾對立。在2007至2012年，曾蔭權在任內推波助瀾，推動香港金融業成為經濟龍頭，使資金市場不斷壯大，製造了一個靠股息、利息和炒賣作為主要收入的社會階層，他們利用無須課稅的股息作為支取收入的主要方式，從而避免繳付個人課稅，同時政府卻對勞工徵稅，加劇社會不公現象。



當領展股價即將破百，市值與李氏長實集團並駕齊驅，而正式晉身紅底股亦只是時日問題，委實「可喜可賀」之際，當初推動領展上市的一眾「功臣」，也值得我們今天來好好回顧一下。

階級分化港府「功不可沒」 須打破「大市場、小政府」教義



在2006年，時任立法會議員鄭經翰曾質問房屋及規劃地政局局長孫明揚，要求當局解釋有沒有措施防止投資者在取得領展的控制權後把其資產分拆出售，當時孫氏答覆是「房委會在設計分拆出售的架構時，已考慮到有適當機制令領匯不能任意變賣資產或改變其用途。」但事實已經證明，政府所謂「措施」、「機制」根本形同虛設。



事實上，即使領展上市，如果政府當初保留一定具控制性的股權，領展仍不至於今天陷入「失控」的地步。但政府當初為甚麼放棄呢？原因說來可笑，竟是「還富於民」四字。香港政府從來都不願意面對香港階級分化的事實，有能力購買大筆資產之「民」，與收入僅足餬口之「民」，兩者實差天共地，港府不但不致力於保障基層市民，反而倒行逆施，為階級分化的進程「加油添火」，直到今天仍然是一點都沒有改變。例如《財政預算案》就年年透過稅務寬減措施號稱「還富於民」，但其實只不過是按照既定的社會貧富結構作分配，等同政府迴避了自己本應作為社會「資源分配者」的角色。



民望一度相當高企的前特首曾蔭權，在2006年曾撰寫一篇宣揚其「大市場、小政府」教義的文章，竟然將「地鐵及領匯上市」引為政績，視其為香港經濟發展與轉型的重要一步，令人啼笑皆非，文末更厚顏無恥地說：「深信香港巿民會支持這項政策」。今天我們要反問香港市民，如果大家都討厭領展，難道不是更應該推倒在背後支配特區政府施政的「大市場、小政府」貞節牌坊嗎？

林鄭月娥過去在選舉期間，曾以「三座大山」形容三大民生難題，分別是領展、港鐵票價，以及強積金對沖。（資料圖片／吳鍾坤攝）

政黨、市民利慾薰心 上下交相賊出賣社會



除了走上歧途的香港政府之外，號稱比較貼近民眾的民主黨，在當年領展上市引起爭議之際，也是囿於自己的階級利益，出賣了基層市民。民主黨當年就明確支持領展上市，反對延遲上市。



如果說民主黨實際上是中產政黨，在民生立場上經常模糊不清，大家都尚可心照不宣的話。那麼號稱代表基層勞工，「推動改善民生」的工聯會，當初在領展上市的爭議當中又做了些甚麼呢？在2005年元旦，工聯會竟然聯同代表商界利益的自由黨和民建聯等建制派，聲討關注社會公義的反對領展上市人士（例如梁國雄、鄭經翰、陳偉業和盧少蘭），斥其「阻人發達」，當中盧少蘭婆婆一介平民、無權無勢，更曾被跟蹤騷擾，政壇袞袞諸公是否慚愧？



在今時今日的時空當中，每個人談起領展，無不深惡痛絕。但我們可曾想過，當初領展上市時，上至政府、下至主流政黨，甚至包括報章輿論在內，無不一面倒支持上市？十多年過去，如今的領展已成長成為巨獸，它每一分的市值都包含了香港市民的點滴血汗，但是政府已無能糾正。面對今日仍然緊抱「大市場、小政府」貞節牌坊的香港政府，社會輿論更必須予以口誅筆伐，將來才不會再犯下如領展上市的彌天大錯。