界內證首日上市吸近1200萬　港股續奄悶？　專家料靜局將破

近年香港股市波幅加劇，細價股暴升暴跌已非新鮮事，加上衍生產品當道，令港股不時被形容為一個「大賭場」。繼只賭升跌的窩輪、牛熊證之後，港交所（0388）事隔12年再推出新結構性產品界內證，令投資者可於低波幅的「奄悶市」照樣搵銀。 恒生指數近日「唔上唔落」，促使不少投資者轉投界內證「醒醒神」。但興證國際客戶投資組副總裁盧駿匡（Chris Lo）認為，港股或將很快打破悶局，建議投資者留意二三線股份，包括舜宇光學（2382）以及一眾國策股，並相信港股年底前有望再創高位。

港交所今日推出首批44隻界內證，首階段有與恒生指數、騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）、建行（0939）及中移動（0941）相關的界內證應市。

設兩條門柱 「中龍」賺固定收益

相比起單純賭升跌的窩輪、牛熊證，界內證的玩法相對複雜，發行商會為相關指數或股價，設立上下限價格兩條「門柱」，若到期結算時價格處於區間內，便可獲取固定收益。以恒指摩通零一（47004）為例，該證與恒生指數掛鈎，而「莊家」為恒指設置28000至29600點區間。若於明年1月30日的到期日，恒指處於區間內即為「中龍」，每單位界內證可獲1元收益，較現價0.51元賺近1倍；但若恒指「射出界」，亦可獲0.25元的「安慰獎」，即蝕近一半。

界內證的玩法有如「射龍門」，一旦「中龍」最多可獲3倍回報。（資料圖片）

回報有封頂 最多可賺3倍

正因「兩條門柱」所限，界內證的每單位價格被固定於0.25至1元，意味投資者贏則最多賺3倍，輸則最多蝕75%，相比起窩輪及牛熊證，較容易評估潛在賺蝕，有別於升跌不設限的窩輪及牛熊證。根據港交所要求，與恒指掛鈎的界內證上下限差距起碼達5%，個股則至少15%，有效期介乎6個月至5年，不設俗稱「打靶」的強制收回機制。

除了「疊埋心水」等界內證到期，投資者亦可選擇中途離場。理論上，相關資產價格愈靠近「兩條門柱」的中央（上例即恒指28800點），價格就會逐步趨近1元上限，愈遠離則會趨近0.25元下限。

與牛熊證及外國同類型產品不同，界內證不設「打靶」機制。（資料圖片）

賺蝕不對等 或贏粒糖輸間廠？

不過觀乎部分界內證的定價，其潛在賺蝕空間並不一定對等。以摩通發行的友邦摩通零一（47008）為例，「門框」設於友邦股價75至95元之間，而現時友邦股價86.15元，接近「龍門」中央。惟目前每單位價格0.77元，以每手2000股計，投資者於界內證結算時頂多賺3成（即每手賺460元），但潛在虧損卻高達67.5%（即每手蝕1,040元）。

界內證於港股市場初來報到，雖然首日成交偏淡靜，但仍有不少投資者「試水」，全日錄得近1,187萬元成交，僅得一隻界內證未錄得交投。其中成交最活躍的是由海通發行的平安海通零二（47042），成交額達544萬元，與平保掛鈎，上下限定於75至95元，平保今日收市報94.1元，跌0.32%。

界內證面世首日，交投最活躍的是一隻由海通發行、與平保相關的界內證。（視覺中國）

盧駿匡料港股呈「炒股不炒市」格局

界內證受到不少投資者垂青，原因可能是近日港股「唔上唔落」，令散戶期望於悶市中「搵食」。不過興證國際客戶投資組副總裁盧駿匡分析指，從技術走勢來看，恒指後市是升是跌可能即將有分曉，「現時恒指正在營造一個潛在的頭肩頂，頸線位於28000點，若然失守或會退守27000點。」

但他同時指，雖然大市走向未明，但近期港股整體強弱股份比例上升，反映有資金繼續流入二三線的非藍籌股，估計未來數周將出現「炒股不炒市」格局，建議留意國策股及業績股。至於恒指成份股，他認為由於友邦、平保等重磅股調整幅度有限，投資者可先留意較落後的二線藍籌，並伺機吸納大價藍籌股。他舉例指，隨着貿易戰氣氛緩和，近日例舜宇光學（2382）走勢轉好，預料有力上衝，建議可於83元至95元之間短線操作。

現時上市的界內證，到期日均為6個月後，亦即投資者是賺是蝕，就要視乎半年後港股是否繼續「奄悶」。問及下半年港股會否繼續窄幅上落時，盧駿匡表示，今年恒指走勢與2012年類似，加上恒指今年已形成上升軌道，估計餘下時間將持續反覆向上，較難跌穿6月低位約27000點，最終可望突破30000點的年內高位。