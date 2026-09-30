長者免費睇中醫＋劑藥｜流動中醫醫療車／18區中醫診所／附時間表

長者免費睇中醫｜身體出現毛病時，不少長者會睇中醫調理，現在年滿65歲或以上的長者更可免費，還包四劑中藥！《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整理服務地點、時間表，還有政府資助中醫服務的詳情，即看內文！



長者在指定日子到仁愛堂流動中醫醫療車看病可免費。（AI生成圖片）

長者免費睇中醫【1】仁愛堂流動中醫醫療車 穿梭60屋邨

仁愛堂由2026年10月2日起，一連12個月（每月其中一星期連續6天）舉行「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」，年滿65歲的長者親臨全港60個指定的仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點，即可享用免診金內科診症服務，並免費獲贈4劑濃縮中藥。

免費資格



1. 年滿65歲

2. 香港永久性居民



首3次推行日期：



2026年10月2日至8日（星期日除外）

2026年11月9日至14日

2026年12月7日至12日



2027年1月至9月日期待定



「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」活動（仁愛堂圖片）

「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」預約方法：

名額按取籌次序先到先得，並只適用於即日實體籌，不適用於網上預約。免費名額有限（實際名額以每部醫療車的現場即時情況作準），先到先得。

綜合及流動中醫醫療車的服務單位或出現調動，最新調動資訊以仁愛堂網頁公佈為準，服務地點請按此。

政府亦有資助中醫服務。（AI生成圖片）

長者免費睇中醫【2】政府資助中醫服務

醫管局轄下全港18區中醫診所暨教研中心都設有政府資助中醫服務，一般收費為每次$120（已包診金及最多5劑中藥／針灸／推拿），至於75歲或以上的長者生活津貼受惠人或綜合社會保障援助（綜援）受助人，亦可享有免費診金及最多5劑中藥。

免費資格



1. 香港居民；

2. 必須出示有效的身份證明文件正本；

3. 綜合社會保障援助（綜援）受助人或

4. 75歲或以上的長者生活津貼受惠人

5. 每次登記掛號時，須根據社會福利署要求，出示：

- 有效的身份證明文件正本及；及

- 提供申請相關社會福利時使用的證件編號



預約方法：可致電各區診所或透過醫管局「18區中醫診所」手機應用程式預約。求診時需出示身份證及社會福利署的相關受助證明。