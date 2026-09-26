長者咭優惠113大｜超市百貨/餐飲/免費玩樂/$100迪士尼+$38自助餐

長者咭優惠｜長者卡優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，在吃喝玩樂方面都有不少優惠！記者為大家整合飲食、零售、娛樂、補健品4大範疇的長者優惠，除了超市、百貨有優惠，更有多個展覽都可以免費入場，想知更多即睇下文。



長者咭優惠——超市／便利店／個人護理用品篇

長者咭優惠【1.1】百佳／百佳旗下品牌——逢星期三享9折

長者憑長者咭，逢星期三在百佳或百佳旗下的超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，可享受全單9折優惠。

百佳旗下品牌：Express、Fusion、Gourmet、PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE、SUPADEPA、International、Taste



長者咭優惠【1.2】惠康——逢星期三享9折

60歲及以上的長者，逢星期三憑長者咭或樂悠咭，於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買自家品牌產品（例如御品皇、Meadows），即享9折優惠。

長者咭優惠【2】惠康——逢星期三享9折

即日起至2026年12月31日，逢星期三憑樂悠咭於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買成人奶粉及紙尿片可享95折優惠。

長者咭優惠【1.3】HKTVmall——逢星期三網購95折

逢星期三於網上舉行「長者會員日」，已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

長者會員在門市購買時出示Apps帳戶QR code及出示正本樂悠咭或長者咭購買，貨品單價$15或以上，每件減$2 。

已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

長者咭優惠【1.4】AEON——黃金朝市貨品額外95折

每月的第二及第四個星期日，AEON由開店至下午1時，都會舉行「黃金朝市」，AEON會員使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品可享額外95折。但要留意，商品須以樂悠咭全數支付。

長者咭優惠【1.5】一田超市——指定產品滿$50享95折

長者逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠，提提大家，需要以樂悠咭支付所有款項。

逢星期四，購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【1.6】營多東南亞美食市場——9折

長者憑長者咭，可享9折優惠，但要留意，相關優惠不適用於電話卡及特價貨品。

長者咭優惠【1.7】FRESH新鮮生活——早市優惠9折

長者逢星期一至五早上8點至11點憑長者卡或樂悠卡到全線FRESH新鮮生活分店購物，即可享9折優惠!

長者咭優惠【1.8】優品360°——星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

長者咭優惠【1.9】FoodVille——星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

長者咭優惠【1.10】家園便利店——會員可享貼近來貨價的優惠

家園便利店為非牟利連鎖超級市場。65歲或以上的香港永久居民，只要登記成為家園便利店會員，購買商品即可享貼近來貨價的優惠。

長者咭優惠【1.11】寶達食品超市——逢星期三下午4時前急凍食品88折

逢星期三下午4時前，長者憑長者咭或樂悠咭，於寶達食品超市購買急凍食品，可享88折優惠。

長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期三下午4時前，於寶達食品超市購買急凍食品有88折。（領展）

長者咭優惠【1.12】萬寧——自家品牌85折優惠

憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門市購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian單件產品，享有85折優惠。

長者咭優惠【1.13】屈臣氏——健康產品95折優惠

逢星期三，長者於屈臣氏購買任何健康產品，出示長者咭/樂悠咭即可享95折優惠！

長者咭優惠——餐廳篇

長者咭優惠【2.1】美心MX——全日9折

長者推出「長者優惠日」，每月第一日星期四下午5點後，憑長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，於美心MX及美心Food²即享晚市堂食或外賣75折！另外，即日起至2026年12月31日，長者憑長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，可享「長者日日享」全日9折優惠。

長者咭優惠【2.2】大快活——持「快活關愛長者咭」減$3

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，持有人於大快活分店，每次消費可享港幣$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（官方圖片）

長者咭優惠【2.3】大家樂——茶市滿$40減$3／會員滿$30送油菜

長者憑有效長者咭/長者八達通/樂悠咭/已驗認證長者會員卡於茶市惠顧滿$40減$3；或憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲免費油菜一客。

大家樂——會員滿$30送指定食品（官方圖片）

長者咭優惠【2.4】麥當勞——滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【2.5】KFC——送奶茶或咖啡／薯蓉

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶/熱美式咖啡/熱即磨白咖啡一杯；及在早上11時前惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。（星期六、日及公眾假期除外）

長者咭優惠【2.6】一粥麵——早或茶市送熱飲

於一粥麵早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），以樂悠咭付款，或者出示長者咭，可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）

一粥麵——早或茶市送熱飲（官方圖片）

長者咭優惠【2.7】南記粉麵——送細豆漿或生菜半份

長者出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿一杯、生菜半份或芽菜半份。如購買套餐粉麵，可免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

南記粉麵——送細豆漿或生菜半份（官方圖片）

長者咭優惠【2.8】譚仔三哥米線——送熱飲

長者在下午2-6時，憑長者咭或樂悠咭惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯，全線分店適用（朗豪坊分店除外）。

長者咭優惠【2.9】譚仔雲南米線——送冷熱飲品／自選兩餸或以上米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於譚仔分店可享以下優惠（二選一），優惠1：惠顧自選兩餸或以上米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐）減$8；優惠2：惠顧任何米線送冷/熱飲品一杯（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

長者咭優惠【2.10】PIZZA HUT 必勝客——下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

PIZZA HUT 必勝客——下午茶減$5（官方圖片）

長者咭優惠【2.11】薄餅博士 PHD——下午茶時段減$2

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$2。

長者咭優惠【2.12】茶木‧台式休閒餐廳——主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

長者咭優惠【2.13】MeetMetMet——早／茶市送熱飲

即日2026年12月31日，長者憑樂悠咭於星期一至五茶市惠顧MeetMetMet，可以優惠價購買「樂悠茶餐」，套餐包含炸原條鱈魚柳配薯條一份、熱即磨咖啡／熱奶茶／熱檸檬茶／熱檸檬水一杯。

地址： 黃竹坑香葉道11號Shop LG31



長者咭優惠【2.14】米線陣——減$3

即日2026年12月31日，長者惠顧米線陣，在店內以樂悠咭付款可減$3。

長者咭優惠【2.15】Jollibee 快樂蜂——優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者咭優惠【2.16】華星冰室——滿$50減$5／滿$100減$10

持長者咭的長者，惠顧華星冰室單一消費滿$50，即減$5。如此類推，滿$100可減$10。

長者咭優惠【2.17】永年士多——送奶茶／檸茶／檸水

下午3時後，長者咭持有人在永年士多作任何消費，都可獲贈熱奶茶／檸茶／檸水一杯。提提大家，每天限用優惠一次，且沙田永年無法使用此優惠。

長者咭優惠【2.18】錦麗——主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

長者咭優惠【2.19】銀龍飲食集團有限公司——下午茶套餐$3優惠

憑長者卡或樂悠卡於下午茶時段（下午2:30-6:00）堂食惠顧下午茶套餐，即可享$3優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者咭優惠【2.20】利東集團旗下酒樓——全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者咭優惠【2.21】銀杏館——$2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！

銀杏館各分店優惠一覽：

【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。



【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。



【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點（烚蛋等）$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。



地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者咭優惠【2.22】上海姥姥——下午茶免茶位費

長者凡持有樂悠咭可以於下午茶時段享有免茶位費優惠，優惠只適用於星期一至五，不適用於法定公眾假期、節日前夕及當日。

長者咭優惠【2.23】鴻福堂——指定產品8折優惠

即日起至2026年12月31日，長者出示樂悠咭/長者咭到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。

長者咭優惠【2.24】海天堂——滿$100減$25

即日起至2026年12月31日，憑長者咭／樂悠咭，以現金購買正價產品滿$100，可享$25優惠。

長者咭優惠【2.25】蓮香樓——早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

蓮香樓——早市$2茗茶＋免收加一服務費（官方圖片）

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者咭優惠【2.26】富臨皇宮——茶芥$2（黃大仙分店限定）

凡入座前出示長者樂悠咭，持咭者茶芥只需$2/位！早茶、市茶、下午茶時段都適用，優惠只限黃大仙分店限定。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



富臨皇宮——茶芥$2/位（黃大仙分店限定）（官方圖片）

長者咭優惠【2.27】潮薈軒——茶芥$2／位

長者憑樂悠咭卡於潮薈軒早市時段結帳（上午11時前），可享優惠茶芥$2／位。

地址：觀塘巧明街107號國基集團中心3樓

訂座電話：23683898



長者咭優惠【2.28】襟江酒家——早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



長者咭優惠【2.29】 牛大人——長者優惠價放題

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者咭優惠【2.30】一鍋堂——午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者咭優惠【2.31】美心西餅——麵包95折

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭購買任何麵包95折。

長者咭優惠【2.32】榮華餅家——標準價9折優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭購買任何標準價產品可享9折優惠。

長者咭優惠【2.33】 香港聖安娜餅屋——麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者咭優惠【2.34】恆香老餅家——9折優惠

逢星期三 (公眾假期除外)，長者在付款前出示長者咭，惠顧正價產品可享9折優惠。(不包括禮券及指定推廣產品)

長者咭優惠【2.35】A-1 Bakery——每月28日95折優惠

長者憑樂悠咭，在每月28日憑有效樂悠咭消費可自動額外95折優惠，必須以有效樂悠咭支付全數款項。

A-1 Bakery——每月28日95折優惠（官方圖片）

長者咭優惠【2.36】奇華餅家——9折優惠

凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。

長者咭優惠【2.38】東海堂——95折優惠

老友記只要在付款前出示有效的長者咭或樂悠咭，於東海堂購買指定產品可享95折優惠。

長者咭優惠【2.39】Pacific Coffee——餐飲9折優惠

出示有效長者八達通卡 / 樂悠咭 / 長者咭可享全單9折優惠 (小商品除外)。此推廣適用於全線香港Pacific Coffee分店，顧客須於惠顧時出示並以長者八達通卡 / 樂悠咭支付全數款項，或出示長者咭以享有全單9 折優惠。

長者咭優惠【2.40】大叔拉麵——滿$100享9折

長者在落單前出示樂悠咭，單一消費滿$100可享有全單9折優惠。

大叔拉麵——滿$100享9折（官方圖片）

大叔拉麵

地址：荔枝角D2 Place二期3樓314號舖15號



長者咭優惠【2.41】Starbucks星巴克——購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠

樂悠咭持有人每日早上十一時前於香港星巴克分店購買中杯裝或以上手調飲品並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks星巴克——購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠（官方圖片）

長者咭優惠【2.42】Délifrance——免費添飲1次

凡出示有效長者咭或樂悠咭，逢星期一至五全日（公眾假期除外），堂食惠顧任何正價套餐即可享指定飲品免費添飲一次。

長者咭優惠【2.43】都會海逸酒店—— 自助餐半價優惠

都會海逸酒店推出自助餐長者優惠，60歲或以上的老友記，透過酒店官方eShop預訂指定自助餐並支付全費，可享自助餐半價優惠。

都會海逸酒店—— 自助餐半價優惠（都會海逸酒店圖片）

長者咭優惠——娛樂篇

長者咭優惠【3.1】香港海洋公園——免費入場

持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居民可免費進場，免費門票須親往正門售票處領取，優惠不適用於私人宴會或公司晚間租場。

長者咭優惠【3.2】香港迪士尼樂園——1日門票$100

長者（60歲或以上）持有樂悠咭，可以$100購買長者1日門票。

長者咭優惠【3.3】香港摩天輪——$10優惠門票

65歲以上長者可享優惠票價$10。

長者咭優惠【3.4】昂坪360——優惠門票

即日至2026年12月31日期間（只適用於平日；星期六、日及公眾假期除外），長者出示樂悠咭／長者咭／香港身份證（年滿65歲），可於東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站以$50優惠價購買長者來回纜車(標準車廂)門票一張。

長者咭優惠【3.5】山頂纜車——特惠車票$75

即日起至2026年12月31日，65歲或以上長者出示身份證、樂悠咭或長者咭，可享特惠車票優惠$75山頂纜車車票。

長者咭優惠【3.6】香港杜莎夫人蠟像館——$120入場

即日起至2026年12月31日，長者卡之持有人可享$120選購香港杜莎夫人蠟像館長者(65歲或以上)入場門票(最多2張)。

長者咭優惠【3.7】香港科學館門票——門票$10

60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。

長者咭優惠【3.8】香港太空館——享有優惠票價

逢星期三免費入場。60歲或以上高齡人士可以優惠票$5進入展覽廳，或優惠票（前座）$15或（後座）$20進入天象廳。享有優惠的人士可能會被要求出示有效的證件，以查核資格。

長者咭優惠【3.9】Ｍ+博物館——$300長者全年會籍

60歲或以上長者可以$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。

長者咭優惠【3.10】濕地公園——門票半價優惠

65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。

長者咭優惠【3.11】故宮文化博物館——門票半價優惠

60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。

長者咭優惠【3.12】嘉道理農場暨植物園——門票半價優惠

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。

長者咭優惠【3.13】康文署豁下博物館——$25無限次參觀

長者持有樂悠咭或長者咭，即可以$25申請一張香港博物館通行證（Museum Pass），無限次參觀17間康文署轄下的博物館，例如香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館等。此外，持博物館通行證人士，惠顧設於館內的餐廳，還可享有折扣優惠

長者咭優惠【3.14】香港海事博物館——門票優惠價$15

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。

長者咭優惠【3.15】洲立影藝有限公司 MCL——2D早場優惠$30

長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：

$30購買下午1:30前的2D場次戲票；

$65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；

＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。

$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票

＊適用於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院。



長者咭優惠【3.16】英皇戲院——優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。

以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25：

屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$30：

Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35。

銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行： 首場優惠$35。



長者咭優惠【3.17】百老匯——優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭或長者咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。

以下指定戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25：MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖、GALA CINEMA（朗豪坊）



以下指定戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35：MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc



長者咭優惠【3.18】Cinema City——2D首場$20

60歲或以上的長者，每日下午1:00前的首場放映：

觀看2D電影 可享首場優惠門票$20

觀看2D全景聲（Atmos）電影 可享首場優惠門票$30

其餘常規場次：長者優惠票價為 $38（全景聲常規場次為$48）



長者咭優惠【3.19】CineArt Cinema 影藝戲院——2D早場$30

長者優惠適用於60歲或以上人士，入場時需出示年齡證明，下午2時前放映的場次均為早場，優惠門票只需$30（部分社區如九龍城分店更低至$25）。

長者咭優惠【3.20】Lumen Cinema——2D早場$30

60歲或以上長者，早上11時30分前放映場次均為早場，優惠門票只需$30。

地址：葵涌打磚坪街1-25號寶星廣場地下



長者咭優惠【3.21】高先電影院——2D早場$30

長者優惠適用於60歲或以上人士，票價依時段細分如下：

平日（星期一至五）首場：優惠票價 $30

平日（星期一至五）上午優惠場：優惠票價 $45

平日其餘時段及夜場：長者特惠票價 $60

星期六、日及公眾假期早場：優惠票價 $40



地點：堅尼地城吉席街二號



長者咭優惠【3.22】CGV Cinemas——2D早場$30

60歲以上長者2D早場優惠$30、其他場次$45，入場前請出示有效身份證明。

地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place 二期10-11樓



長者咭優惠【3.23】康文署豁下泳池——優惠價入場

年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以優惠價$150（原價$300）購買泳池月票。

長者咭優惠【3.24】秋季家居博覽2026——免費入場

長者持長者咭，可於2026年9月24-27日舉辦的秋季家居博覽2026免費入場。

長者咭優惠【3.25】天星維港遊——低至69折船票

65歲或以上長者購買「天星海港遊」門票可享低至69折優惠。

長者咭優惠【3.26】Neway——以每位長者計9折

長者每位優惠收費9折。

長者咭優惠——保健食品篇

長者咭優惠【4.1】余仁生——正價貨品95折優惠

年滿60歲或以上長者，出示身份證明文件，於余仁生購物，可享正價貨品95折優惠。

長者咭優惠【4.2】維特健靈——免費會籍及會員優惠

長者出示長者咭，可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。

長者咭優惠【4.3】好棧——逢星期三滿$100減$5／$3龜苓膏

逢星期三，長者出示長者咭買滿$100即減$5，或以長者價$3購買好棧龜苓膏(原味)單個裝。

長者咭優惠【4.4】南北行——指定商品95折起

每逢星期二，持有長者卡/樂悠卡的顧客購買指定產品可享額外優惠。

長者咭優惠【4.5】盞記燕窩專門店——乾貨燕窩9折

長者咭持有人購買任何乾貨燕窩九折。此外，購物滿$500免費成為會員(普通必須滿$1,000)。

長者咭優惠【4.6】仁御堂——95折優惠

年滿60歲或以上的長者，出樂悠咭或長者咭，每月逢星期三，單一消費滿$100即可享有95折。

長者咭優惠【4.7】安記海味——98折優惠

長者咭持有人每次消費可獲2%即時折扣。

長者咭優惠【4.8】康維他——95折優惠

長者咭持有人購買指定產品額外95折優惠。

長者咭優惠【4.9】有機站（Organic Plus）——正價貨品95折

憑長者咭購物即可獲正價貨品95折。

東港城店（East Point City）

地址：新界將軍澳重華路8號東港城256號舖



跑馬地店（Happy Valley）

地址：香港跑馬地奕蔭街18號A舖



長者咭優惠【4.10】林淦生醫藥研究院有限公司 / 林淦生®專科產品專門店

長者咭持有人購買全線林淦生產品9折優惠。

林淦生醫藥研究院有限公司（附設門診部）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期17字樓1716室



林淦生專科產品專門店（北角旗艦店）

地址：香港北角英皇道381號地下(港鐡北角站 B1出口)



林淦生專科產品專門店（大埔分店）

地址：香港大埔新達廣場1樓95號舖（港鐵大埔墟站A1出口）



長者咭優惠【4.11】東方紅藥業有限公司——正價產品9折

長者咭持有人購買任何正價產品可享9折優惠（寄售產品及指定多買多折產品除外）。

長者咭優惠【4.12】康維他——指定產品額外95折

長者咭持有人購買指定產品額外95折。

長者咭優惠【4.13】樓上——金咭會員優惠

長者咭持有人只要親臨門市辦理登記，即可豁免高額消費門檻，直接獲享「樓上金咭會員」待遇，以金咭特惠價購買燕窩、海味及零食。

長者咭優惠——百貨／復康用品／電器及其他優惠商店篇

長者咭優惠【5.1】永安百貨——指定貨品低至95折

逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。

長者咭優惠【5.2】裕華國貨百貨店——正價商品9折

長者於裕華國貨百貨店購物可享正價商品九折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。

長者咭優惠【5.3】首達百貨——指定時間9折優惠

長者咭持有人中午12時前購物即享9折，折實價產品、優惠劵、推廣優惠、特價及公價貨品除外。

長者咭優惠【5.4】豐澤——指定產品95折

長者只要綁定樂悠咭到易賞錢帳戶，逢星期三（星期3老友日）到門市買指定小家電優惠價額外95折、全線豐澤牌&軽井沢優惠價額外95折。

長者咭優惠【5.5】Panasonic 陳列室——指定產品75折優惠

凡出示長者咭於尖沙咀及銅鑼灣店購買Panasonic或SIXPAD品牌指定產品可獲低至75折優惠，Style品牌指產品額外3%優惠。

優惠期由即日至2026年12月31日。

銅鑼灣

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨公司13樓



尖沙咀東

地址：九龍尖沙咀東科學館道9號新東海商業中心14樓



長者咭優惠【5.6】Zoff Hong Kong——配眼鏡全單85折

各位60歲或以上長者，到Zoff購買正價眼鏡，出示有效的樂悠咭或香港身份證，即享全單85折優惠！

Zoff Hong Kong——配眼鏡全單85折（官方圖片）

長者咭優惠【5.7】名視眼鏡中心——正價貨品9折

長者於交易前出示有效長者咭，購買鏡架及鏡片，除原有折扣，再額外享有九折，架連鏡套餐除外。並須全數付款，方可享用優惠。

長者咭優惠【5.8】Cherry床上用品專門店——9折優惠

於Cherry床上用品專門店使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。