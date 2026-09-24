獨居長者交還公屋要還原？無戶籍子女憂被追數求救｜附房署指引

公屋｜獨居長者如要入住老人院，交還公屋時應否需要還原？近日，有網民在社交平台發文，詢問獨居父母入住老人院後，是否必須將公屋單位還原。貼文發出後，隨即引起激烈討論。到底還原的責任屬於誰？房屋署又有沒有明確指引？《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家逐一拆解！



近日，有網民在社交平台發文，詢問獨居父母入住老人院後，是否必須將公屋單位還原。（資料圖片）

有網民在Facebook群組「公屋討論區」發文，稱母親已入住老人院，故打算將其獨居公屋單位歸還給房屋署，因此想知道該單位是否需要還原至最初的狀態，並關心還原費用以及所需時間。

有網民在社交平台發文，詢問獨居父母入住老人院後，是否必須將公屋單位還原。（Facebook群組「公屋討論區」）

獨居長者交還公屋｜網民：無戶籍即可免責？

貼文發出後，隨即引起熱議，不少網民認為，樓主名字不在公屋戶籍上，因此不用還原，並指「拎返貴重物品走就得」；也有網民留言稱，如果長者是綜援受助人，「乜都唔使理，雜物都唔使自己清」。

不過，也有不少網民認為必須還原，指出事主雖然沒有該公屋的戶籍，但作為單位的聯絡人，便有責任處理。有留言指，房署設有還原金額的清單，以每件收費。

也有網民分享經驗，稱鄰居婆婆在去世前入院，其兒子得悉後主動向房署申報，結果婆婆去世後，兒子「都要返去執嘢走，清晒，如有改動嘅，佢話都要畀錢或還原。」因此建議樓主最好直接詢問房署。

獨居長者交還公屋｜家屬有責任還原公屋嗎？

眾說紛紜，到底哪個說法才正確？不少家屬憂慮，若長者無力支付龐大的還原費，代辦退租的子女會否被房署「追數」。

事實上，根據《合約（第三者權利）條例》，公屋租約是由長者本人簽訂，子女並非合約當事人。因此在法律上，子女無須承擔長者的租約債務。除非家屬曾簽署特定擔保書，否則房署無權直接向其追繳修復費用，欠款僅能在承租人的按金中抵扣或向長者遺產索償。

不少家屬憂慮，若長者無力支付龐大的還原費，代辦退租的子女會否被房署「追數」。（資料圖片）

獨居長者交還公屋｜長者入院退租手續怎處理？

話雖如此，但在退租手續的實際操作中，其實仍存有灰色地帶。雖然子女在法律上無須負全責，但為免出現額外租金衍生，或被房署向長者遺產追討等情況，不少家屬仍會選擇自費清拆還原。到底長者因入住安老院或離世而需交還公屋，家屬或聯絡人應如何處理？

代辦手續兩大步驟

【1】簽署遷出通知書：

代辦人需帶同長者的身份證副本及院舍入住證明等文件，親身前往所屬屋邨辦事處簽署「遷出通知書」。若長者因健康問題處於精神上無行為能力狀態，手續可由其合法監護人或透過醫務社工協助辦理。

如長者已離世，則是由家屬帶同長者的死亡證明書（生死紙）、公屋租約及身份證明文件，前往屋邨辦事處辦理遞交單位及刪除戶籍手續。

【2】安排退租勘察

遞交通知書後，房署會給予一定的通知期（一般為一個月），並會安排職員上門進行「退租勘察」，以評估單位內哪些部分需要清拆或還原。

房署會給予一定的通知期（一般為一個月），並會安排職員上門進行「退租勘察」。（資料圖片）

獨居長者交還公屋｜房署嚴管甲類裝置！私拆防火門隨時賠$4,000

勘察過後，到底什麼裝置必須「原狀交還」？根據香港房屋委員會的「公共房屋遷出須知」，租戶遷出時必須自費將所有固定裝置恢復原狀，並清走所有家具及垃圾。如租戶沒有辦妥，房委會將從其按金扣除有關的清潔及維修費用。

房署規章將公屋固定裝置分為嚴格管制的甲、乙、丙三類。其中大門、廚房防火門及結構牆屬於「甲類裝置」，嚴禁租戶擅自改動或拆除。若私自改動，交樓時必須自費由房署承辦商重新裝配；單是一道具備防火認證標準的廚房門連門框，連工帶料還原費隨時高達$3,000至$4,000。

至於「乙類裝置」（如洗手盆、廚房灶台）及「丙類裝置」（如廚櫃、室內牆油漆），若租戶曾私下改裝但保養得宜，在勘察階段其實有機會向屋邨管理處申請豁免還原。

常見的代還原及清拆收費參考：

清走大型傢俬及雜物：約$1,000至$3,000（視乎數量及泥頭費）

清拆私加地磚或木地板：約$2,000至$5,000

清拆私加廚櫃：約$1,000至$2,000

還原浴室（如拆除私裝浴缸改回企缸）：約$3,000至$5,000



大門、廚房防火門及結構牆屬於「甲類裝置」，嚴禁租戶擅自改動或拆除。（Facebook@皇后山之友）

獨居長者交還公屋｜可否買二手門頂替？

若租戶打算在交還單位前購買二手門頂替，實際上亦不可行。自2012年起，新落成公屋的門窗均植入RFID晶片。退租勘察時只需用儀器掃描，即可核實專屬編號。若發現擅自換門，雖然一般租期內會面臨扣分，但在退租階段，房署會強制要求違規者支付全額修復及監工費，如有欠款，更會被列入黑名單，影響日後再度申請公屋或調遷的資格。

獨居長者交還公屋｜房委會官方指引點講？

值得留意的是，事實上，房委會在個別情況下確會作彈性處理。現任房屋局局長何永賢曾於2024年5月，代表當局書面回覆立法會關於「翻新收回的公共租住房屋單位」的質詢。她指出，雖然原則上要求租戶需拆除加建裝置，但在實際執行上，房署會採取彈性和「以人為本」的方式處理。

在公屋租戶交回單位前，署方會全面勘察室內狀況，評估及決定單位內哪些裝置及設備可以保留、維修或需要更新，以減少不必要的還原浪費，並減輕新租戶的裝修負擔。