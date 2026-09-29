長者兩蚊兩折｜羅湖/蓮塘/福田/深圳灣新車費最貴幾多？3路線不變

兩蚊兩折優惠｜長者乘車優惠改制後，北上車資點計最划算？「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」已由劃一$2轉為「兩蚊兩折」新制。對於經常返內地飲茶玩樂的老友記而言，長途及跨區交通費難免有所增加。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理往來各口岸的港鐵、巴士、小巴的車費！



長者兩蚊兩折｜逾$10車費2折 每月車程不設上限

長者「兩蚊兩折」乘車優惠已全面取代舊有劃一收費。現階段在香港只要車費不超過$10，依然可以$2搭車；但只要超過$10，就會自動計算為成人票價兩折。另外，政府已於今年6月正式宣布，撤回原定於2027年推行的每月240次車程上限方案。老友記可以放心，未來的優惠車程次數並不會受到限制，依然可以繼續無限次使用。

長者乘車優惠改制後，北上車資點計最划算？（資料圖片）

深圳各口岸車費盤點｜過境4大熱門路線新收費

「兩蚊兩折」政策推出後，長者北上深圳的車費亦會上調，以下為大家整理羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸及深圳灣口岸，這四個港人前往內地的主要口岸，其港鐵、巴士及小巴新車費變化。

羅湖口岸新車費

港鐵方面，「二元優惠計劃」不包括東鐵綫往返羅湖站，故新舊車費不變。不過，不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。

以金鐘往羅湖口岸為例，以往60歲或以上的長者由金鐘到上水為$2，入閘後再由上水前往羅湖，車費為$26.5，全程總共$28.5；若為65歲或以上長者，由上水前往羅湖可享長者特惠半價（$13.3），在新制實施前連同金鐘至上水的$2優惠，以往全程為$15.3；而在新制兩折後，金鐘至上水改收$4.4，全程總車資增至$17.7。

羅湖口岸地鐵新車費 對象 以往票價（在上水站出閘再入閘） 兩蚊兩折後 差額 60歲至64歲的長者（持樂悠咭） $28.5 $30.9 $2.4 65歲以上的長者 $15.3 $17.7 $2.4

不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。（資料圖片）

蓮塘口岸新車費

前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴，包括城巴B7、B8；九巴B9、79K；以及專綫小巴59S。其中專綫小巴59S及九巴79K車費均不超過$10，故長者仍可以$2優惠價乘搭。

蓮塘口岸新車費 交通路線 成人票價 長者以往票價 兩蚊兩折後 差額 專綫小巴59S $9.9 $2 $2 $0 九巴79K $6.9 $2 $2 $0 九巴B9 $21.3 $2 4.3 $2.3 城巴B7 $11.3 $2 $2.3 $0.3 城巴B8 $18.1 $2 $3.6 $1.6

前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴。（資料圖片）

福田口岸／落馬洲新車費

與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。同樣以金鐘至上水，再由上水往落馬洲為例，長者昔日由金鐘往上水車費為$2，由上水往落馬洲車費為$13.3，連同金鐘去上水的一程，總車費為$15.3；60歲的長者總車費則為$28.5。「兩蚊兩折」的差額與羅湖口岸一樣，同為$2.4。

福田口岸／落馬洲新車費（地鐵） 交通路線 以往票價 兩蚊兩折後 差額 60歲至64歲的長者（持樂悠咭） $28.5 $30.9 $2.4 65歲以上的長者 $15.3 $17.7 $2.4

福田口岸／落馬洲巴士及小巴新車費

前往福田口岸／落馬洲的巴士分為九巴B1及專線小巴75、44B、79S及616S。除專線小巴75外，其他車費均高於$10，因此也會變成兩折。

福田口岸／落馬洲新車費（巴士及小巴） 交通路線 成人票價 長者以往票價 兩蚊兩折後 差額 專線小巴75 $10 $2 $2 $0 專線小巴44B $15.7 $2 $3.1 $1.1 專線小巴79S $14.6 $2 $2.9 $0.9 專線小巴616S $28.5 $2 $5.7 $3.7 九巴B1 $15.3 $2 $3.1 $1.1

與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。（資料圖片）

深圳灣口岸新車費

深圳灣口岸不設港鐵直達的站點，而巴士主要有B2P、B2X、B3A及B3X，小巴則有專線618。車費均高於$10，因此也會變成兩折。

深圳灣口岸新車費（巴士及小巴） 交通路線 成人票價 長者以往票價 兩蚊兩折後 差額 專線小巴618 $15.1 $2 $3 $1 嶼巴B2P $11.3 $2 $2.3 $0.3 嶼巴B2X $11.3 $2 $2.3 $0.3 城巴B3A $16.5 $2 $3.3 $1.3 城巴B3X $16.5 $2 $3.3 $1.3