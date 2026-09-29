長者兩蚊兩折｜羅湖/蓮塘/福田/深圳灣新車費最貴幾多？3路線不變
兩蚊兩折優惠｜長者乘車優惠改制後，北上車資點計最划算？「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」已由劃一$2轉為「兩蚊兩折」新制。對於經常返內地飲茶玩樂的老友記而言，長途及跨區交通費難免有所增加。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理往來各口岸的港鐵、巴士、小巴的車費！
長者兩蚊兩折｜逾$10車費2折 每月車程不設上限
長者「兩蚊兩折」乘車優惠已全面取代舊有劃一收費。現階段在香港只要車費不超過$10，依然可以$2搭車；但只要超過$10，就會自動計算為成人票價兩折。另外，政府已於今年6月正式宣布，撤回原定於2027年推行的每月240次車程上限方案。老友記可以放心，未來的優惠車程次數並不會受到限制，依然可以繼續無限次使用。
深圳各口岸車費盤點｜過境4大熱門路線新收費
「兩蚊兩折」政策推出後，長者北上深圳的車費亦會上調，以下為大家整理羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸及深圳灣口岸，這四個港人前往內地的主要口岸，其港鐵、巴士及小巴新車費變化。
羅湖口岸新車費
港鐵方面，「二元優惠計劃」不包括東鐵綫往返羅湖站，故新舊車費不變。不過，不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。
以金鐘往羅湖口岸為例，以往60歲或以上的長者由金鐘到上水為$2，入閘後再由上水前往羅湖，車費為$26.5，全程總共$28.5；若為65歲或以上長者，由上水前往羅湖可享長者特惠半價（$13.3），在新制實施前連同金鐘至上水的$2優惠，以往全程為$15.3；而在新制兩折後，金鐘至上水改收$4.4，全程總車資增至$17.7。
對象
以往票價（在上水站出閘再入閘）
兩蚊兩折後
差額
60歲至64歲的長者（持樂悠咭）
$28.5
$30.9
$2.4
65歲以上的長者
$15.3
$17.7
$2.4
蓮塘口岸新車費
前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴，包括城巴B7、B8；九巴B9、79K；以及專綫小巴59S。其中專綫小巴59S及九巴79K車費均不超過$10，故長者仍可以$2優惠價乘搭。
交通路線
成人票價
長者以往票價
兩蚊兩折後
差額
專綫小巴59S
$9.9
$2
$2
$0
九巴79K
$6.9
$2
$2
$0
九巴B9
$21.3
$2
4.3
$2.3
城巴B7
$11.3
$2
$2.3
$0.3
城巴B8
$18.1
$2
$3.6
$1.6
福田口岸／落馬洲新車費
與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。同樣以金鐘至上水，再由上水往落馬洲為例，長者昔日由金鐘往上水車費為$2，由上水往落馬洲車費為$13.3，連同金鐘去上水的一程，總車費為$15.3；60歲的長者總車費則為$28.5。「兩蚊兩折」的差額與羅湖口岸一樣，同為$2.4。
交通路線
以往票價
兩蚊兩折後
差額
60歲至64歲的長者（持樂悠咭）
$28.5
$30.9
$2.4
65歲以上的長者
$15.3
$17.7
$2.4
福田口岸／落馬洲巴士及小巴新車費
前往福田口岸／落馬洲的巴士分為九巴B1及專線小巴75、44B、79S及616S。除專線小巴75外，其他車費均高於$10，因此也會變成兩折。
交通路線
成人票價
長者以往票價
兩蚊兩折後
差額
專線小巴75
$10
$2
$2
$0
專線小巴44B
$15.7
$2
$3.1
$1.1
專線小巴79S
$14.6
$2
$2.9
$0.9
專線小巴616S
$28.5
$2
$5.7
$3.7
九巴B1
$15.3
$2
$3.1
$1.1
深圳灣口岸新車費
深圳灣口岸不設港鐵直達的站點，而巴士主要有B2P、B2X、B3A及B3X，小巴則有專線618。車費均高於$10，因此也會變成兩折。
交通路線
成人票價
長者以往票價
兩蚊兩折後
差額
專線小巴618
$15.1
$2
$3
$1
嶼巴B2P
$11.3
$2
$2.3
$0.3
嶼巴B2X
$11.3
$2
$2.3
$0.3
城巴B3A
$16.5
$2
$3.3
$1.3
城巴B3X
$16.5
$2
$3.3
$1.3