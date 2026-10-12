新皇崗口岸交通｜長者優惠兩蚊兩折$2起　13條巴士小巴路線收費表

長者優惠｜新皇崗口岸今日（12日）正式開通，口岸設有7條專營巴士及6條專線小巴，當中多條路線都可享有兩蚊兩折（2元2折）的乘車優惠，讓長者以優惠價錢北上吃喝玩樂！《香港01》「01金齡」為大家整合巴士、小巴交通共13條路線懶人包，詳情即睇下文！



新皇崗口岸正式啟用

新皇崗口岸今日正式啟用，採用全新「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，落實24小時通關安排。旅客在同一出入境大樓內完成香港及深圳出入境手續，大大提升過關效率。新口岸更設有公共運輸交匯處，香港本地巴士及專線小巴可直接駛入聯檢大樓，旅客過關後便可接駁深圳地鐵7號線。

新皇崗口岸今日正式啟用。（資料圖片）

新皇崗口岸｜如何前往新皇崗口岸？13條交通路線一覽

前往新皇崗口岸的交通現時共有13條接駁路線，覆蓋港九新界，包括九巴投入3條全新的皇崗專線（B10、B11及通宵線NB73）。以下為大家整理全港巴士及小巴的路線、服務時間、票價，以及長者兩元兩折後的收費。

新皇崗口岸交通路線（7條巴士線）（實際扣除金額以八達通／樂悠咭系統計算為準） 路線 服務時間 收費 長者收費參考（兩蚊兩折） B10 新皇崗口岸⇄葵芳（葵翠邨）︰06:00–00:30 （每日） $12.1 約$2.4 B11 天水圍（天富）︰05:00–00:00 新皇崗口岸︰06:00–01:00 （每日） $10.5 約$2.1 B12 新皇崗口岸⇄烏溪沙站： 06:00–00:30 （每日） $21 約$4.2 B13 新皇崗口岸⇄小西灣（藍灣半島）： 06:00–00:30 （每日） $27.6 約$5.5 B14 新皇崗口岸⇄啟德（世運道） ： 上午時段：08:00–11:00 下午時段：18:00–21:00 （每日） $20.8 約$4.1 B15 新皇崗口岸⇄屯門（青山灣） ： 06:00–00:30 （只限星期六、星期日及公眾假期） $15.5 約$3.1 NB73 （通宵） 新皇崗口岸︰23:30–05:30 沙田市中心︰00:00–05:30 （每日） $22.6 約$4.5

前往新皇崗口岸的交通現時共有13條接駁路線，覆蓋港九新界。（KMB）

新皇崗口岸交通路線（6條小巴路線）（實際扣除金額以八達通／樂悠咭系統計算為準） 路線 服務時間 收費 長者收費參考（兩蚊兩折） 44B 新皇崗口岸⇄屯門站： 新皇崗口岸：06:30–22:59 屯門站：05:45–22:00 （每日） $15.7 $3.1 44B1 新皇崗口岸⇄屯門碼頭： 新皇崗口岸：06:30–22:59 屯門碼頭：05:45–22:15 （每日） $15.7 $3.1 78 新皇崗口岸⇄八鄉路 （近大欖隧道轉車站）： 新皇崗口岸：06:15–22:30 八鄉路：06:30–22:40 （每日） $9.7 $2 79S（通宵） 新皇崗口岸⇄天水圍俊宏軒： 新皇崗口岸：00:00–06:30 天水圍：23:10–05:40 （每日） $14.6 $2.9 N44B（通宵） 新皇崗口岸⇄屯門碼頭： 新皇崗口岸：23:15–06:15 屯門碼頭：22:15–05:15 （每日） 深夜22:15至23:59前：$15.7 凌晨00:00至早上06:30前：$21.7 $3.1／$4.3 616S（通宵） 新皇崗口岸⇄旺角： 新皇崗口岸：23:15–06:15 旺角：22:30–05:30 （每日） $28.5 $5.7

新皇崗口岸交通路線目前共設6條小巴路線。（資料圖片）

跨境巴士業界爭取納入「兩蚊兩折」

此外，新皇崗口岸共有5條短途巴士路線，包括旺角、觀塘、荃灣、油尖及灣仔線，全部24小時運作。部分跨境巴士營運商表示，正積極爭取納入「兩蚊兩折」計劃，與專營巴士競爭。不過，勞工及福利局表示，現階段沒計劃調整涵蓋範圍。