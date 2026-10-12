新皇崗口岸交通｜長者優惠兩蚊兩折$2起　13條巴士小巴路線收費表

撰文：蘇翰林
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長者優惠｜新皇崗口岸今日（12日）正式開通，口岸設有7條專營巴士及6條專線小巴，當中多條路線都可享有兩蚊兩折（2元2折）的乘車優惠，讓長者以優惠價錢北上吃喝玩樂！《香港01》「01金齡」為大家整合巴士、小巴交通共13條路線懶人包，詳情即睇下文！

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新皇崗口岸正式啟用

新皇崗口岸今日正式啟用，採用全新「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，落實24小時通關安排。旅客在同一出入境大樓內完成香港及深圳出入境手續，大大提升過關效率。新口岸更設有公共運輸交匯處，香港本地巴士及專線小巴可直接駛入聯檢大樓，旅客過關後便可接駁深圳地鐵7號線。

新皇崗口岸今日正式啟用。（資料圖片）

新皇崗口岸｜如何前往新皇崗口岸？13條交通路線一覽

前往新皇崗口岸的交通現時共有13條接駁路線，覆蓋港九新界，包括九巴投入3條全新的皇崗專線（B10、B11及通宵線NB73）。以下為大家整理全港巴士及小巴的路線、服務時間、票價，以及長者兩元兩折後的收費。

新皇崗口岸交通路線（7條巴士線）（實際扣除金額以八達通／樂悠咭系統計算為準）

路線

服務時間

收費

長者收費參考（兩蚊兩折）

B10

新皇崗口岸⇄葵芳（葵翠邨）︰06:00–00:30 （每日）

$12.1

約$2.4

B11

天水圍（天富）︰05:00–00:00 新皇崗口岸︰06:00–01:00 （每日）

$10.5

約$2.1

B12

新皇崗口岸⇄烏溪沙站： 06:00–00:30 （每日）

$21

約$4.2

B13

新皇崗口岸⇄小西灣（藍灣半島）： 06:00–00:30 （每日）

$27.6

約$5.5

B14

新皇崗口岸⇄啟德（世運道） ： 上午時段：08:00–11:00 下午時段：18:00–21:00 （每日）

$20.8

約$4.1

B15

新皇崗口岸⇄屯門（青山灣） ： 06:00–00:30 （只限星期六、星期日及公眾假期）

$15.5

約$3.1

NB73 （通宵）

新皇崗口岸︰23:30–05:30

沙田市中心︰00:00–05:30 （每日）

$22.6

約$4.5

前往新皇崗口岸的交通現時共有13條接駁路線，覆蓋港九新界。（KMB）

新皇崗口岸交通路線（6條小巴路線）（實際扣除金額以八達通／樂悠咭系統計算為準）

路線

服務時間

收費

長者收費參考（兩蚊兩折）

44B

新皇崗口岸⇄屯門站：

新皇崗口岸：06:30–22:59

屯門站：05:45–22:00

（每日）

$15.7

$3.1

44B1

新皇崗口岸⇄屯門碼頭：

新皇崗口岸：06:30–22:59

屯門碼頭：05:45–22:15

（每日）

$15.7

$3.1

78

新皇崗口岸⇄八鄉路 （近大欖隧道轉車站）：

新皇崗口岸：06:15–22:30

八鄉路：06:30–22:40

（每日）

$9.7

$2

79S（通宵）

新皇崗口岸⇄天水圍俊宏軒：

新皇崗口岸：00:00–06:30

天水圍：23:10–05:40

（每日）

$14.6

$2.9

N44B（通宵）

新皇崗口岸⇄屯門碼頭：

新皇崗口岸：23:15–06:15

屯門碼頭：22:15–05:15

（每日）

深夜22:15至23:59前：$15.7

凌晨00:00至早上06:30前：$21.7

$3.1／$4.3

616S（通宵）

新皇崗口岸⇄旺角：

新皇崗口岸：23:15–06:15

旺角：22:30–05:30

（每日）

$28.5

$5.7

新皇崗口岸交通路線目前共設6條小巴路線。（資料圖片）

跨境巴士業界爭取納入「兩蚊兩折」

此外，新皇崗口岸共有5條短途巴士路線，包括旺角、觀塘、荃灣、油尖及灣仔線，全部24小時運作。部分跨境巴士營運商表示，正積極爭取納入「兩蚊兩折」計劃，與專營巴士競爭。不過，勞工及福利局表示，現階段沒計劃調整涵蓋範圍。

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