長者早場戲院優惠9大｜$25起！港九新界都有 百老匯/英皇/MCL

長者早場優惠2026｜長者戲院優惠2026｜許多戲院為了鼓勵長者多出門，特別推出了「長者早場戲票優惠」，讓他們能在上午時段以更優惠的價格觀賞電影，享受一個輕鬆愉快的早晨。以下為大整理了9大長者早場戲票優惠，低至$25！詳情即看下文啦！



長者早場戲票優惠【1】洲立影藝有限公司 MCL——2D早場優惠$30

長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：

$30購買下午1:30前的2D場次戲票；

$65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；

＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。

$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票

＊適用於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院。



長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有優惠。（官方圖片）

長者早場戲票優惠【2】百老匯——優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭或長者咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。

以下指定戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25：MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖、GALA CINEMA（朗豪坊）



以下指定戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35：MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc



60歲或以上的老友記，憑樂悠咭或長者咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。（資料圖片）

長者早場戲票優惠【3】英皇戲院——優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。

以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25：

屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$30：

Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35。

銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行：首場優惠$35。



60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。（官方圖片）

長者早場戲票優惠【4】Cinema City——2D首場$33

60歲或以上的長者，憑樂悠咭、長者咭或身份證於Cinema City購票可享每日中午前首場$33。

長者早場戲票優惠【5】巴黎倫敦紐約米蘭戲院——首場$25

滿60歲或以上長者，憑樂悠咭、長者咭或身份證可享$25的首場優惠，其他場次長者優惠票價為$45。

長者早場戲票優惠【6】高先電影院——2D早場$30起

年滿60歲或以上長者憑樂悠咭、長者咭或身份證，可享有以下票價優惠：

1. 星期六、日及公眾假期早上11:00前（早場）：優惠票價$40

2. 平日（星期一至五）下午6:00前的場次：優惠票價$30

3. 平日下午6:00後的常規／夜場：長者特惠票價$60



滿60歲或以上長者，平日早場價格為$30。（官方圖片）

長者早場戲票優惠【7】CGV Cinemas——2D早場$30

年滿60歲以上長者2D早場優惠$30、其他場次$45，入場前請出示有效身份證明。

長者早場戲票優惠【8】影藝戲院——早場$25起

年滿60歲或以上的長者，憑樂悠咭、長者咭或身份證於影藝戲院購票，可享以下時段優惠：

分店早場優惠票價：

1. 九龍城（影藝戲院單獨特惠）：早場只需$25

2. 青衣城、銅鑼灣、九龍灣 MegaBox：早場為$30



長者早場戲票優惠【9】Lumen Cinema——早場$25

年滿60歲或以上長者，憑樂悠咭、長者咭或身份證於Lumen Cinema購票，可享以下優惠：

1. 上午11:30或之前的早場場次：2D電影特惠門票只需$25

2. 上午11:30之後的其餘場次：常規（普通廳）場次：長者特惠價$60／星期二特惠場次（公眾假期除外）：一律特價$65

