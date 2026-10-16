長者北上睇中醫｜免排隊¥19診金+可用醫療券！預約步驟＋醫院名單

北上睇中醫｜長者醫療券｜近年北上睇中醫成為港人的新趨勢，不僅免卻大排長龍的煩惱，診金低至19元人民幣，更有醫院提供「代煎中藥連免費速遞」一條龍服務！《香港01》「01金齡」為大家整理北上睇中醫實用懶人包，一文看清微信預約教學、香港長者醫療券綁定方法及大灣區試點醫院名單。



北上睇中醫｜大灣區求診連藥費僅約百元

目前內地多間大型公營醫院的預約及看診系統已高度電子化，港人只需一部手機即可輕鬆預約，以下為大家整理5大求診流程及注意事項：

北上睇中醫步驟【1】網上預約

在微信搜尋相關醫院的小程式（以下以「中山市中醫院」為例），登入後綁定「就診卡」，然後找心儀醫師掛號。部分副主任醫師掛號費僅約¥19（約港幣$22），並免收按金。

北上睇中醫步驟【2】抵達報到與醫療券登記

到達醫院後，前往相應科室樓層報到。如需使用香港的「長者醫療券」，需先到地下客服中心綁定（每間醫院各部門位置不同，建議長者到達後跟從醫院人員指示）。

提提大家，長者使用醫療券前必須先開通並同意加入香港電子健康紀錄互通系統「醫健通」（eHealth），就診時也要攜帶有效香港身分證親身登記。

到達醫院後，前往相應科室樓層報到。（Facebook群組@香港人在中山）

北上睇中醫步驟【3】輪候及看診

報到後，留意顯示板的資訊，螢幕會顯示病人姓名、輪候號碼及輪候情況。

報到後，留意顯示板的資訊，屏幕會出示病人名字及輪候情況。（Facebook群組@香港人在中山）

北上睇中醫步驟【4】付費

看完診後便可前往付費。長者如需使用醫療券，請提早告訴職員，以便職員安排前往優先窗口。

北上睇中醫步驟【5】代煎藥及速遞服務

醫院普遍設有代煎中藥服務，並採用真空包裝，如居住在內地指定配送範圍內，醫院可安排代煎藥快遞上門；惟受限於兩地海關藥品出入境管制及法規，煎劑藥水無法跨境派送回港，香港居民必須即日或委託親友於內地院內親身自取。此外，快遞費用及單純配藥並不屬於醫療券資助範圍。

醫院普遍設有代煎中藥服務，並採用真空包裝。（Facebook群組@香港人在中山）

總括而言，以一般內地三甲公營醫院的成人科為例，單次掛號診金連同數日中藥藥費約¥100，雖然與本港政府公營中醫診所的收費相若（約$120包五日藥），但香港公營醫療的名額長期爆滿，很難預約。相反，北上大型中醫院的資源與名額相對充裕，只要善用微信預約，甚至能即日掛號及看診。

長者醫療券大灣區試點計劃 指定醫療機構可用醫療券

為便利居住在內地或經常北上的合資格長者，政府已全面擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，範圍涵蓋粵港澳大灣區，如深圳、廣州等地。現時，長者在內地經特區政府指定的試點醫療機構（涵蓋部分公營及私營機構）看病，均可使用香港的「長者醫療券」。

長者在指定的內地公營醫療機構可使用香港的「長者醫療券」。（香港中文大學（深圳））

「長者醫療券大灣區試點計劃」試點醫療機構名單：

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不過，要注意的是，在內地的公營機構使用醫療券設有不適用的範圍，每個機構可能各有不同，建議預約前先詢問清楚。