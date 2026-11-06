長者運動班｜50大免費課程！瑜伽／普拉提／太極　附截止報名時間

長者免費運動班｜長者想舒展筋骨，嘗試不同的運動？不妨參考地區康健中心舉辦的運動班！中心每個月都會推出各種活動供會員報名參加，而且大部份都是免費可參加！今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家介紹油尖旺地區康健中心12月最新的免費運動班、工作坊，讓大家可以一起動起來，保持身體健康！



油尖旺地區康健中心（官方圖片）

油尖旺地區康健中心12月有多達50個運動班，而且種類非常多，有圓網球、瑜伽、芬蘭木棋、武術、普拉提、太極等等！運動班主要由專業教練、導師、物理治療師或社區健康工作主任帶領，以確保參加者可以安全參與活動，如活動報名人數多於限額，將會以抽籤方式決定。

12月份活動報名時間表 11月12日 首輪網上報名截止日期 11月17日 下午將會於ＷhatsApp頻道公布抽籤結果 11月19日至20日 上午10時起 如果活動仍有尚餘名額，可以親身到主中心遞交「次輪報名表格」。餘額將會按表格遞交次序來分配。 11月25日 如仍有名額，將會開放第三輪報名。 ＊留意運動班不設即時候補報名

參加資格

須為油尖旺地區康健中心會員

（入會費用全免）



油尖旺地區康健中心會員登記資格

1. 須為香港居民

2. 持有香港身份證／豁免登記證明書

3. 同意加入「電子健康紀錄互通系統」（醫健通）



【1】強身健體系列：新興運動－圓網球

日期：2026年12月01日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動進行手腳協調及反應訓練的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下走動的活動能力

【2】舒緩腰背痛伸展操

日期：2026年12月01日

時間：下午4時15分至下午5時15分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合久坐上班族、長期姿態不良者、輕度腰痠背痛患者及銀髮族作日常保養

備註：參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行上落瑜伽蓆

【3】強身健體系列：椅子瑜伽A班（二百昊）

日期：2026年12月02日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍佐敦彌敦道200號二百昊1樓（附屬中心 3）

適合對象：適合任何想體驗瑜伽課的人士

【4】解壓之旅系列：減壓瑜伽班A班

日期：2026年12月03日

時間：下午6時30分至下午7時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注心靈健康及有壓力的人士

【5】解壓之旅系列：減壓瑜伽班B班

日期：2026年12月03日

時間：下午7時45分至下午8時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注心靈健康及有壓力的人士

【6】強身健體系列：反應肌力強化A

日期：2026年12月06日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動進行肌力及反應訓練的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下走動的活動能力

【7】強身健體系列：反應肌力強化B

日期：2026年12月06日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動進行肌力及反應訓練的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下走動的活動能力

【8】強身健體系列：反應肌力強化C

日期：2026年12月06日

時間：下午1時00分至下午2時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動進行肌力及反應訓練的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下走動的活動能力

【9】預防上肢痛症運動班

日期：2026年12月07日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想預防上肢痛症的人士

【10】強身健體系列：椅子舞動奇蹟－坐式活力操A

日期：2026年12月07日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合行動不便或初嘗試運動人士

【11】強身健體系列：新興運動－芬蘭木棋（始創）

日期：2026年12月07日

時間：下午4時30分至下午5時30分

地點：九龍太子彌敦道750號始創中心12樓1216至1219室（附屬中心1）

適合對象：零運動基礎人士

【12】強身健體系列：新興運動－木棋及布袋球

日期：2026年12月09日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：零運動基礎人士

【13】「動物流」在我身－肌力協調訓練（基礎班）

日期：2026年12月10日

時間：上午11時00分至下午12時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過動物流系列運動，增強全身四肢的協調性及對身體認知的人士

備註：此班組需長時間下跪及雙手負重，不適合有手腕劇痛或不能自行從瑜伽蓆起立人士

【14】強身健體系列：「腦」力平衡武術A班

日期：2026年12月10日

時間：下午7時45分至下午8時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：有意提升四肢協調能力，肌肉繃緊的人士

【15】躺平運動按摩：告別腰背痛

日期：2026年12月11日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合因久坐、運動或日常姿態導致背部肌肉僵硬人士

備註：參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行上落瑜伽蓆

【16】強身健體系列：溫和流瑜伽

日期：2026年12月11日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：需要學習動作基礎，但不想承受過大體能負荷的人以及長期久坐、肩頸僵硬，希望透過流動伸展緩解壓力的人士

【17】女士墊上普拉提腹部強化班

日期：2026年12月12日

時間：下午3時00分至下午4時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注骨質健康的人士

【18】解壓之旅系列：瑜伽治療A班

日期：2026年12月13日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合所有程度，或從未接觸過瑜伽之人士

備註：參加者請自備毛巾；參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行上落瑜伽蓆

【19】解壓之旅系列：伸展瑜伽班C

日期：2026年12月13日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注身、心、靈健康之人士

【20】解壓之旅系列：瑜伽治療B班

日期：2026年12月13日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合所有程度，或從未接觸過瑜伽之人士

備註：參加者請自備毛巾；參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行上落瑜伽蓆

【21】解壓之旅系列：伸展瑜伽班D

日期：2026年12月13日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注身、心、靈健康之人士

【22】解壓之旅系列：瑜伽治療C班

日期：2026年12月13日

時間：下午1時00分至下午2時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合所有程度，或從未接觸過瑜伽之人士

備註：參加者請自備毛巾；參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行上落瑜伽蓆

【23】基本伸展運動班

日期：2026年12月14日

時間：上午11時00分至下午12時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合初學者首選，協助舒緩痛楚、提升柔軟度

【24】全民健康下肢穩定及協調訓練

日期：2026年12月14日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動提升下肢協調性人士

備註：本活動需具備走動的活動能力

【25】強身健體系列：坐姿伸展A班（始創）

日期：2026年12月14日

時間：下午4時30分至下午5時30分

地點：九龍太子彌敦道750號始創中心12樓1216至1219室（附屬中心1）

適合對象：有意改善慢性痛症，肌肉繃緊的人士

【26】強身健體系列：椅子舞動奇蹟－坐式活力操B

日期：2026年12月15日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合行動不便或初嘗試運動人士

【27】墊上下肢肌力訓練

日期：2026年12月15日

時間：下午6時00分至下午7時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合想透過肌力訓練增加肌肉的人士

【28】強身健體系列：基礎八段錦體驗班－第七、八式

日期：2026年12月15日

時間：下午6時30分至下午7時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注長者運動的人士，適合初學者

【29】強身健體系列：進階版八段錦體驗班

日期：2026年12月15日

時間：下午7時45分至下午8時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注長者運動及想深入體驗八段錦的人士

【30】強身健體系列：椅子瑜伽B班（二百昊）

日期：2026年12月16日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍佐敦彌敦道200號二百昊1樓（附屬中心 3）

適合對象：適合任何想體驗瑜伽課的人士

也有長者最喜愛的太極班（AI生成圖片）

【31】預防肌少症：彈力帶上肢肌力訓練

日期：2026年12月16日

時間：下午6時00分至下午7時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合不同需求和體能水平的人士

【32】按摩球周身碌：自療肌肉痛

日期：2026年12月17日

時間：下午6時00分至下午7時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合久坐／久站的上班族／慢性痛症困擾者／運動及健身愛好者／低頭族及姿勢不良者／生活壓力大人士

【33】「動物流」在我身－肌力協調訓練（進階班）

日期：2026年12月17日

時間：下午7時30分至下午8時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：適合曾在本中心參加過「動物流在我身」的人士

【34】伸展運動舒痛班

日期：2026年12月18日

時間：下午6時15分至下午7時15分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想透過正確的肌肉伸展，舒緩肌肉疲勞，及預防慢性痛症出現的人士

【35】強身健體系列：「腦」力平衡武術B班

日期：2026年12月19日

時間：下午6時00分至下午7時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：有意提升四肢協調能力，肌肉繃緊的人士

【36】解壓之旅系列：伸展瑜伽班E

日期：2026年12月20日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注身、心、靈健康之人士

【37】強身健體系列：「社區墊上樂」輕鬆墊上普拉提入門A班

日期：2026年12月20日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想鍛鍊核心肌群、改善伸展及平衡力的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下、能自行上下瑜伽墊的活動能力，以確保練習安全

【38】解壓之旅系列：伸展瑜伽班F

日期：2026年12月20日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注身、心、靈健康之人士

【39】強身健體系列：「社區墊上樂」輕鬆墊上普拉提入門B班

日期：2026年12月20日

時間：下午1時00分至下午2時00分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想鍛鍊核心肌群、改善伸展及平衡力的人士

備註：活動需具備在無輔助工具下、能自行上下瑜伽墊的活動能力，以確保練習安全

【40】強身健體系列：肌智對決A班

日期：2026年12月22日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動提升下肢協調性人士

【41】強身健體系列：「髖」闊天空－靈活關節開髖瑜伽

日期：2026年12月23日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過瑜伽改善髖關節周邊肌肉柔軟度及力量的人士

【42】強身健體系列：綜合太極A班

日期：2026年12月27日

時間：上午10時30分至上午11時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想學習太極人士

【43】強身健體系列：綜合太極B班

日期：2026年12月27日

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想學習太極人士

【44】強身健體系列：坐姿伸展B班（始創）

日期：2026年12月28日

時間：下午4時30分至下午5時30分

地點：九龍太子彌敦道750號始創中心12樓1216至1219室（附屬中心1）

適合對象：有意改善慢性痛症，肌肉繃緊的人士

【45】辦公室伸展操（二百昊）

日期：2026年12月29日

時間：下午6時30分至下午7時30分

地點：九龍佐敦彌敦道200號二百昊1樓（附屬中心 3）

適合對象：適合所有辦公室上班族以及長時間維持固定姿勢的人士

【46】強身健體系列：「社區墊上樂」輕鬆墊上普拉提入門C班

日期：2026年12月29日

時間：下午7時45分至下午8時45分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：想鍛鍊核心肌群、改善伸展及平衡力的人士

備註：本活動需具備在無輔助工具下、能自行上下瑜伽墊的活動能力，以確保練習安全

【47】強身健體系列：肌智對決B班

日期：2026年12月30日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：透過運動提升下肢協調性人士

除了運動班，12月還有3個跟運動有關的講座／工作坊，導師會透過運動，教導會員強肺、肢體協調、防跌，詳情如下：

【48】強肺運動

日期：2026年12月02日

時間：下午2時30分至下午3時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：所有中心會員

【49】醒腦生活系列：疊杯夠手快，腦筋唔會壞！

日期：2026年12月08日

時間：下午6時30分至下午7時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：關注大腦認知健康及肢體協調的會員

【50】生活化防跌鍛鍊

日期：2026年12月09日

時間：下午2時30分至下午3時30分

地點：九龍旺角廣東道1047號（主中心）

適合對象：平衡及下肢力量欠佳、害怕跌倒的會員

每位會員最多僅可報讀3節運動班及1個健康飲食工作坊，不過講座及其他工作坊於首輪報名則不受數量限制，部分活動設有年齡限制，對以上運動班／工作坊有興趣的朋友，可以到油尖旺地區康健中心網站報名。如有任何查詢，可致電+852 2326 7800與中心職員聯絡。

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

