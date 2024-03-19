YouTuber馬田公開「平行時空」錄音！逐點反撃文苑總監電台言論

文苑食評風波不斷，早前商業電台881903節目《在晴朗的一天出發》邀請文苑飯莊的營運總監CK POON為「文苑食評風波」解話，昨晚百萬YouTuber馬田，在其頻道「點 Cook Guide」以上載一段「與誠實總監的一場誤會」為題的影片，公開他在文苑飯莊用餐時的錄音，以聲音證據回應節目的澄清。



馬田播放電台錄音，逐點回應。（點 Cook Guide截圖)

文苑飯莊：不知道馬田是foodie

文苑飯莊營運總監在節目中指出：「馬生嚟到，都安排咗個房間、訂咗嘅。」但當時職員「唔係咁醒目」不知道馬田是foodie，看到馬田進房後「準備晒相機、set晒鏡頭，有一對老人家、後生仔，我哋就好奇怪、因為當時係晚市嚟。」

「佢喺間房入面，佢同我哋同事講，叫佢出去，有咩會㩒鐘，但當時都未有安排任何嘢食」於是營運總監表示「諗多咗少少」，入房介紹自己，「呢度其實都好多foodie、各樣嘅人拍攝，如果你想，可以嘅，可以同我哋預約、我哋準備得更加好」他及後解釋「安排」是指讓foodie比一般客人早到現場，拍攝現場或煮食環境，稱食品質素是「一視同仁」，而且「所有foodie嚟都有畀錢」。

「一間房唔畀夥計入去，又要閂門，又要㩒鐘入去，有一對後生仔女、一對老人家，無任何order，又無任何指引話畀我地知你係foodie嚟到，我哋會擔心唔知發生緊咩事」電台節目主持人查詢是否在大廳唔需要同職員交代，可以任拍、任影，而當日情況是「職員不知道房間內的情況，所以有這樣安排」，營運總監表示在不影響其他客人的情況下「無任歡迎」。

馬田公開訂枱記錄，沒有要求房間。（點 Cook Guide截圖)

馬田播放錄音逐點回應

馬田在片中展示WhatsApp訂購記錄，回應當時稱「從來沒有要求一間房」，又指當時8000呎餐廳晚市「只有五枱客」。對於營運總監指，「一間房唔畀夥計入去，又要閂門，又要㩒鐘入去」，馬田指他當天遲到、剛剛下車衝過來，於是馬田媽就跟侍應說：「畀佢抖順條氣先。」但由於當時馬田剛來到、沒有錄音，所以未有聲音／畫面存證。據馬田及後的錄音，他進房沒多久已經說：「快啲嗌啦、如果唔係佢又入嚟」隨後㩒鐘請侍應進來，但等候10多秒無人回應，馬田才開門請人進來下單。他們點菜後，再由侍應關門。隨後由於房間內迴音太大，馬田更主動打開門。

營運總監形容馬田進房後「set晒機器、相機各樣」，馬田在影片中亦展示當時帶到現場的器材，只有一部相機和一支小型腳架，並非他形容那麼誇張。而房間內有「後生仔」和「老人家」有機會出現的「安全問題」，馬田直言：「我想知呢個世界有咩餐廳、晚市係無後生仔同老人家」。

馬田展示當日拍攝器材。（點 Cook Guide截圖)

對於營運總監對拍攝「無任歡迎」，馬田播放當時錄音，清晰聽到對方指「唔可以畀你咁做，呢度係一個餐廳地方。」言談間亦有打斷馬田的查詢，聽起來稍為不禮貌。馬田直指：「我（10年入面）無遇過（這樣的情況），就算唔識我都唔應該係咁，就算我係街客都唔應該咁對待。佢都無見到我。」對方隨後放下卡片竟離開。

馬田媽亦對營運總監認為大廳可以拍攝、房間不能拍攝的狀況感到困惑，「出面影會影響到人，我喺間房影自己嘢，點會影響到人，唔合邏輯。」馬田直言：「有邏輯就唔會搞成咁」。

馬田解釋最初是因為當晚「碌一次IG、點解咁多人影、係唔畀我影，先開始整呢條片。」結果跟另一位foodie同日出片，釀成風波。關於食物質素，馬田這樣回應：「直到呢一刻，今時今日呢一秒，我都依然相信間餐廳係好食，只不過唔係我入去會好食啫。」

網民：公關災難

直播期間有超過1萬網民收看，而重溫影片上載15小時已有多達22萬人次重溫，大部份網民都不支持營運總監的言論，更直指是這次電台澄清是「公關災難」，「阿總監入房嗰段嘢真係極之無禮貌，聽聲都feel到嗰對死人白鴿眼，完全無放個客在眼內果種pk」、「證據確鑿，條營運總監真係以為自己係大晒！仲上節目講大話」、「人哋有晒片，你上晴朗講另一樣嘢，死硬㗎喎」、「本身唔出聲咪好囉、又要上電台9up唔認衰，而家馬田公開錄音，點駁呀。」

連帶電台節目「881在晴朗的一天出發」都被網民質疑不公正：「如果電台係比較公正，應同時邀請埋馬田上節目，三口六面弄清楚整件事」、「晴朗又好嘢，同佢（營運總監）一齊攬炒」有網民認為，馬田上一段影片的片尾播放了晴朗音樂，表示下一段影片會回應文苑飯莊營運總監的「澄清」，並表明願意跟相關單位溝通，「但下集出街，即係呢5日內都無人接觸過馬田佢哋啦」