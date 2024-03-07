米芝蓮2024｜必比登推介文苑飯莊都上榜　百萬網紅馬田曾狠批難食

米芝蓮2024必比登推薦名單出爐，今年有67間香港餐廳入圍，當中有7間新上榜，包括早前引起爭議的黃大仙食店「文苑飯莊」。該食店上星期曾被百萬YouTuber馬田及Foodie「有啖好食」同日上傳食評，但由於二人的評價兩極，引起網民熱議。



YouTube截圖

米芝蓮2024必比登推薦介紹文苑飯莊內容如下：

「雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足，適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。」

不過文苑飯莊早前就因為百萬YouTuber馬田及Foodie「有啖好食」同日上傳食評，而引起網民熱烈討論。事源「有啖好食」於上月（28日）上傳一條新影片，介紹位於黃大仙天馬苑商場中的文苑飯莊，影片開初便介紹餐廳的裝修環境，之後便陸續介紹餐廳主打叉燒、陳皮欖角脆鱔球、片皮鴨、乳豬等等菜式，整條影片偏向讚賞該中菜館的食物出品，但不要期望過高，表示自己先後光顧過餐廳兩次，更在影片中段強調自費並大曬單據，免茶芥12人總計$6,832，形容該餐廳為一間價錢不會過千的「半私房菜」格調餐廳，更大讚餐廳「價錢相宜，環境舒服服務周到，食物水準不錯」、「只要你唔好有啲咩不切實際高嘅期望，別以為有邊個名人過嚟打卡，就下意識以為呢度嘅食物天上有地下無。如果就咁當佢係一間中等檔次，食物不錯的中菜餐廳，文苑確實是不錯」。

「有啖好食」YouTube截圖

而相隔大約兩小時後，「點Cook Guide」便上傳了同一間餐廳的食評分享，相比「有啖好食」所拍攝豐富的畫面，馬田的影片以自己與母親的「聲音導航」，配合一格格手繪畫面，與平時影片風格大相逕庭，原因是餐廳的營運總監中斷了馬田的拍攝，「我哋都靠好多Media、Foodie，都要預約或者（拍攝）各樣我哋要清楚知道，咁我哋先可以安排到」，其後馬田便直接以手繪呈現畫面，分享全家食評，標題更寫明是「全港唯一自費真實食評」。

「點cook guide」YouTube截圖

馬田直接詢問其母親食評意見，其母直言「唔好食」，在多樣菜式中只有叉燒是可以接受，「其他嗰啲，伊麵係最差嘅，斷晒一轆轆嘅，唔知啲麵係唔係隔夜，新鮮煮好唔會咁樣」，馬田表示陳皮欖角脆鱔球「個皮雕了很多花，所以好厚，個鱔炸到裏面啲汁流走晒，變咗冇味，好大個殼」，相反「有啖好食」在評論同一個菜式表示「火候一流，咬起來夠脆，裏面仲有汁水，鱔既脂香鎖得實，但係整體偏甜，沒有陳皮的幽香，食落有點膩」，而馬田母親亦表示其他菜式十分普通，其中表示柚皮「好難食」，「嘩？一千四百幾？又唔好食，又唔抵食」。馬田亦在影片尾段疑似「暗串」，「唔怪之得佢唔俾影，邊個會讚呢間嘢好食」。

「點cook guide」YouTube截圖

兩條影片一出後隨即引來眾多網民熱烈討論，更被轉載至連登討論區，由於「有啖好食」在拍攝期間十分順暢，沒有經理阻攔拍攝，引來網民質疑「有啖好食」假自費，「邊有人估到一個30萬嘅YouTuber，兩個鐘頭後比百萬YouTuber處決左，個經理今次死得啦，百萬YouTuber都唔認得」、「馬田老母先係真實食評，唔俾拍片都知咩事啦」、更有不少網民蜂湧入「有啖好食」頻道留言，「要預約拍片先俾好嘢你食？」、「極速被馬田處刑」、「你點入去拍架」、「似廣告」，也有網民認為「有啖好食」唔好彩，「俾餐廳累死」。

而「有啖好食」其後在其YouTube影片留言及Instagram回應表示「今次有口難辯，經理莫名其妙話唔俾拍片，我睇馬田條片都拗晒頭」、「一間選擇性唔俾人拍片嘅餐廳，真係此地無銀到爆，有咁樣嘅差別對待，睇怕街客都好難一視同仁咁享受一流嘅服務」、「清者自清，遺憾馬田以及兩老會遇到無稽嘅對待」，雖然「有啖好食」本來在其影片已經有晒出自費單據，但在爭議聲音太大後亦在Instagram再次晒出單據，強調自己自費光顧。