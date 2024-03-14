百萬網紅馬田回應文苑食評風波　眼濕濕道歉：好大部分人係無辜

早前YouTube頻道「點 Cook Guide」百萬網紅馬田跟30萬YouTube訂閱的「有啖好食」同日撞機出文苑食評，卻因為食評兩極而掀風波，有網民指在片中狠批難食的馬田有心打擊其他foodie造假，「有啖好食」更遭網民質疑收錢講食評造假。昨日（１３日)馬田出片就食評事件解畫，強調一切只是巧合，更表示事件中好多人都係無辜，更略帶眼濕濕說，他感受到被攻擊的YouTuber的那種痛楚。



(點 Cook Guide YouTube)截圖

百萬訂閱的人氣YouTuber馬田昨晚在其頻道「點 Cook Guide」出新片，片中內容除了講及媽媽的出身故事，也有談及早前的文苑食評風波。在片中開首馬田指媽媽第一次跟他拍食評片，已「怒衝YouTube榜首第一位」，笑指媽媽「一星期就有50萬流量的新聞女王」，及後跟鏡頭外的媽媽互動講成長故事，更談及文苑食評風波。他說真心覺得涉事中部分人是無辜，直言片段一出好深影響到其他人，「向藍天白空發誓，去這間餐廳之前，我哋係無睇過任何YouTube片」。

馬田透露他去該食店前只看了其他人出的相關IG帖文介紹，「條片真的很靚，片皮鴨脆卜卜，鱔球個個都話香口」，坦言綜合價錢、地點、以及服務態度，當日對該食店的期待值拉到很高，「僅次福臨門」。雖然最後食物質素等不如他預期，但他仍不相信這麼多人收錢造假，「好大部分是無辜，只係真係巧合」。

有啖好食YouTuber

馬田指涉事的另外兩位YouTuber，包括有啖好食和Danny在YouTube界別都是新來，相對較遲起步，「（佢哋）唔知遊戲規則，佢哋衝動咗，我也有在他們那邊留言，但無人睇到。」馬田媽媽在此時即搭嘴「我哋真係無心」，馬田即表示「但我感受到那種痛楚」，說罷即眼濕濕及飲水讓自己冷靜下來。馬田媽媽此時也補充，「我哋食嘢只是兩仔乸的對話，沒想過牽涉咁多人」。

由於去文苑食飯當日不准拍攝,故最後馬田只用手畫圖作畫面出食評. (點cook guide截圖)

為了證明自己並沒有任何陰謀，馬田指在出片前5小時已出PO預告帶媽媽食隱世中菜，惟由出ＰＯ至出片前都沒有人聯絡過他，而片尾他播出文苑負責人上電台就風波解畫的錄音，預告文苑食評仍有下集。

片段一出大部分網民都相信馬田，「講真話冇必要道歉」、「由頭到尾馬田都冇做錯野，只係間舖既pr 6uo」、「睇到馬田善良又感性既一面」、「不要哭。愛你的網友，會體諒和支持你的呀」。