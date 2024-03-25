日本小學公園變AV作品封面　拍兒童性虐主題！全國震怒：毫無道德

日本AV片不時有外出拍攝的場景，不過近日一部AV片的外景拍攝場地卻惹起網民爭議。有網民發現近日一部以兒童性虐為主題的AV片，當中的拍攝地點竟選在一家小學旁邊的公園，AV封面背景更是於正門拍攝，引起網民及家長們震怒！



這次引起爭議的作品「子育て洗脳。パパと最愛の娘の歪んだ愛の日常」於去年11月公開，並由身高只有136cm的女優美好柚伽主演。雖然由成年女優扮演，但故事講述的是一位即將參加初中考試的少女被父親洗腦並開始與父親發生肉體關係的故事。

日媒「週刊女性PRIME」報導指，早前一名網民發現作品拍攝場景與東京杉並區的蠶絲之森公園相似後在X上發文，內容指「杉並區允許了在小學附屬公園拍攝以性虐待為主題的成人影片嗎？」，引起網民熱論。該公園與相鄰小學的操場相連，附近托兒所的兒童也經常會使用，是孩子們的「綠洲」。不少網民及家長對此感到不安，批評片商毫無道德。有住在公園附近的男性就表示，認為若然在歌舞伎町大久保公園等紅燈區附近的公園拍攝AV的話也可以理解，但在小學公園拍攝一部以兒童性虐為主題的AV就不太合適了。

因AV封面背景拍攝於小學公園門口，有不少網民質疑片商並沒有取得拍攝許可。據報公園附近有一間專門拍攝AV的工作室，有街坊指曾不只一次目擊有人在現場拍攝AV。有日媒將公園的環境跟涉事AV對照後，發現AV內其中兩幕戲，包括初中入學儀式後一家人拍照留念的場景、以及扮演父女的男女優在公園散步的場景，都是在公園內拍攝。

「週刊女性PRIME」就事件向公園管理部門查詢，部門回覆指他們按規定不允許拍攝違反公共秩序和道德，或暴力、鬥毆、過度愛情場面等極端內容，並且在接到拍攝申請時也會事先確認劇本。他們透露已翻查去年所有拍攝申請，發現並沒有向該AV製作團隊發出過任何拍攝許可，相信該AV是在沒有許可的情況下拍攝。

「週刊女性PRIME」聯絡受爭議作品的製作公司SOD後並未得到回應。今年3月5日SOD發表的新作因為將南韓知名的DJ SODA在日本參加音樂祭時被性騷擾的事件拿來拍成AV劇情，亦引發日韓網友批評。雖然片商將影片下架並發聲明道歉，這次事件重燃網民怒火，對SOD的不滿升溫。