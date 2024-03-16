日本童顏寫真女神39歲「上圍依然堅挺」曾靠不科學身材一炮而紅

日本「童顏巨乳始祖」花井美理是許多男性年少時的夢中情人，這些年她都跑哪裡去了呢？花井美理近年努力經營IG，如今粉絲已經超過16萬人，一張「車頭燈比星巴克還大」的超兇狠照片，讓她再度走回觀眾們的視線，真是懷念吶~



#J級乳神花井美理回來了！

日本寫真偶像花井美理身高僅有147厘米卻擁有天真可愛的娃娃臉、超狂J罩杯，簡直就是童顏巨乳始祖。不科學的好身材讓花井美理很快地就一炮而紅，然而時光匆匆，如今花井美理已經39歲了！好久不見的她身材依舊超堅挺，還是那位會讓觀眾心跳漏拍的J級乳神！

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#還記得她嗎？

即將奔四的花井美理依舊維持著可愛凍齡的娃娃臉，她在去年5月和11月分別推出2版出道20週年紀念DVD，勾起男性觀眾們的回憶殺！姊姊超強大的豪乳身材可是一點也沒變呀！依然是粉絲們記憶深處的性感女神，趕快來回味吧！說不出的熟女韻味是不是讓花井美理更香了呢？

#車頭燈比星巴克杯還大？！

花井美理近期以OL造型現身辦公室，雙手拿著2大杯星巴克，讓網友們驚呼：「好大顆的咖啡」、「好大好大，一起喝」、「有4杯耶」、「大、大、大優惠」、「好了啦！超大杯！」、「太大顆了吧…比頭還大」、「真·超大杯！」、「完全看不出快40歲了」、「長大了，非常欣慰」。

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