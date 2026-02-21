三上悠亞大爆成人界7大秘聞　女優埋位前必食甜梅、最愛拍1類題材

日本的AV業界巨大，每年產出不少女優和影視作品，囊獲大量粉絲。不過，AV界幕後的種種卻非常神秘。早前前AV女優就上節目分享了AV界的7個秘聞，原來拍攝現場一定會備有一種食品，而女優們最喜歡拍攝的作品竟然是「魔鏡號」系列？



（節目截圖）

已引退的超人氣AV女優三上悠亞曾登上問答節目《有吉クイズ》作嘉賓，為以AV為主題的問題作解說。節目中的問題由知名男優清水健配合製作，當中第一條問題問到為甚麼片商SOD推出的「魔鏡號」系列是出演者們最喜愛的拍攝之一。有嘉賓就猜測是因為「魔鏡號」可以直接到家門前接送女優，又或是可以在家附近拍攝。

【1】女優最鍾意拍「魔鏡號」？

「魔鏡號」的設計從車外不能看到車內發生的事，不過若太陽下山外面的光線變得昏暗，就能看到車內。三上就講解到因此「魔鏡號」的拍攝很少會有延誤，演員們可以早放工、又容易安排之後的日程。而且其他作品一般可能要花逾12小時拍攝至深夜12點才完成，所以「魔鏡號」才受演員們歡迎。

【2】片場常備一種零食

節目分享到AV拍攝現場經常會準備支裝的檸檬汁，讓女優在拍攝接吻的場面時更容易排除唾液。講到片場因一理由亦會有配備甜梅。三上表示AV中經常會看到舌頭，吃甜梅主要是用以將女優的舌頭染成粉紅色，視覺上就會更加性感。她現役時亦吃過不少，講到接吻時經常都會有甜梅跟薄荷糖混合的味道。

【3】為何AV片名要那麼長？

可能大家都會有想過，為何現在的AV作品片名都特別長。節目組找出的例子片名亦有長達175個字。其實原因很簡單，因為有很多人都會用自己喜歡的題材關鍵字搜尋AV，片商們寫出長得離譜的片名就是為了讓作品更容易出現在搜尋結果中。

（節目截圖）

【4】VR作品對出演男優有兩個嚴格要求

三上又講到，早年崛起的VR作品其實全AV業界內只有4至5位男優有資格拍攝，因此他們有時候會需要一天內拍攝幾部作品。主要原因是因為要合資格拍攝VR作品首先需要男優能夠全程不發出任何聲響，第二個條件則是需要在沒有任何身體動作的情況下能夠射精。拍攝VR作品時為了重現視角，相機會非常接近男優，所以不容許有任何聲響和動作。而男優全程需戴上眼罩，完全看不到女優，即是他們需要在「虛無」的狀態下達到射精。能夠做到以上兩點的男優很少，即使是清水健也沒有資格演出VR作品。

為何9:1分是AV女優最常見的髮型之一？（節目截圖）

【5】女優頭髮分界有講究

9:1分是AV女優最常見的髮型之一，將大部分頭髮撥去其中一邊。這並不是為了方便攝影機拍攝女優的臉，而是為了隱藏耳機！有時候女優，特別是新人女優會不知道說甚麼台詞，AV監督就會通過耳機給予她們指示，根據指示演出。

【6】冬天會爆買番薯？

就像香港馳名的雪糕車，日本冬天是會有些賣番薯的車播著音樂或標語宣傳。而AV裏面不能錄這些聲響。所以每到冬天有番薯車接近時，AV製作組都會買起所有番薯，讓小販快點離開，不會影響拍攝。

【7】拍戶外作品時男優與女優親熱前會遲疑？

拍攝戶外作品時，女優都會噴蚊怕水、搽防曬。男優親吻女優身體的時候，就必然會吃到苦苦的味道，因此他們與女優親熱前會遲疑一下；為苦味作心理準備。

