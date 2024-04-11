北海道沿岸離奇現沙甸魚群　市民岸邊日釣100條！網民：災難先兆

過往有科學家曾推測，動物或因能預知天災，故天災前行動會出現異變，離開自己平常的生活範圍。最近北海道的海岸就出現大量沙甸魚，這種罕有的現象就引起當地人注目，擔心這是大地震的先兆！



（新聞截圖）

日本HTB北海道新聞報導，石狩灣新港海岸出現驚人數量的沙甸魚。拍攝隊於10日上午10時左右到訪碼頭時，就拍攝到這個稀奇的現象，亦發現有不少市民聽到大群沙甸魚聚集的消息而到場釣魚。

有受訪市民表示，自己已經釣了很多沙甸魚，收穫豐富、數量有約100條！有漁民就講到自己從來未見過這樣的情境，又指出這個大量捕獲沙甸魚的機會，對他們來說反而是一大麻煩。本來想要捕獲另外的魚類，但因為沙甸魚群逼爆漁網，原來的目標就完全捉不到。

而這個異常現象還延伸到更北邊的留萌市，自本月3日起在増毛港也出現了大群沙甸魚，釣魚下鉤不足30秒就已經會有魚上鉤。不過在釣魚客的一旁，還有一些回收沙甸魚屍體的業者。雖然只是港口的一部分，但仍能看到有不少屍體漂浮。根據留萌市所講，他們自4月8日開始進行回收工作，到目前為止已經處理了多達1.4噸的屍體。

有不少網民就認為，不但北海道出現大量沙甸魚，富山灣亦出現了史上最高紀錄數量的螢火魷；感覺這些異常與最近頻發的地震有關。分享到以前家裡養的魚某天突然瘋狂游來游去又跳出魚缸送亡，誰知幾天後就發生了宮城大地震。即使不是地震，也有很大機會是有其他災難要準備發生，認為絕對不能鬆懈。

北海道中央水產實驗站研究主任山口浩志講到，沙甸魚偏好10 °C或以上水溫的水域，本來不應在冬天的北海道出沒（新聞截圖）

根據北海道中央水產實驗站研究主任山口浩志的說法，沙甸魚偏好10 °C或以上水溫的水域，本來不應在冬天的北海道出沒。相信是因為今年冬季的水溫較高，才使大量沙甸魚沒有返回南方，滯留在北海道周圍海域後被沖上岸。