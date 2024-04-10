廣東話粗口登陸日本人氣節目！介紹廣東5大粗口　港網民：譯X錯晒

港人日常交談中經常都會用到與性器官有關的幾個「助語詞」，除了有連接作用，亦能強調語氣感情。日前日本節目《月曜夜未央》到訪廣州，介紹當中就提及廣東話的獨特粗口文化，引起網民熱議，紛紛表示廣東粗口「方言」有趣。



（節目截圖）

廣東話「博大精深」，要學識講並不容易。日前日本綜藝節目《月曜夜未央》到廣州進行採訪，當中一個環節就提及廣東話粗口，向觀眾介紹最常用的5大粗口。解釋到這5個字雖然是性器官的意思，但在廣東話常被當是「超」、「好」、「特」、「非常」使用，強調句子的語氣。因此即使本人無心，對不懂廣東話的人來說聽起來就感覺很粗俗。

節目組就到訪賣芝麻糊的網紅「貞姨」採訪，實地考察她流利的「廣東方言」，又拍攝到有不太會廣東話的年輕客人被貞姨一連串的粗口逗笑。不過，當節目組問到貞姨她是否用粗口講人壞話時，貞姨就爆笑回覆道：「咩粗口呀？我都唔識乜X係粗口！」，令節目主持們忍不住大笑出聲，感嘆：「廣州真係勁！」。

松子就表示感覺自己很適合廣東，又即場示範用日文講「多X謝晒」（節目截圖）

主持之一的松子就表示感覺自己很適合廣東，又指「希望日本都可以變成咁」，更現場示範用日文講「ちんこありがとう」——「多X謝晒」。

不少人指出節目有4個字翻譯錯誤，笑指需找老師幫節目組補習廣東話粗口（節目截圖）

節目播出後引起港日網民熱議。當中有不少港人就指出節目介紹5個粗口字時出錯，明明應該是「性交、陰道、陰莖、陰莖、陰莖」的意思，但節目組卻將它翻譯成「陰莖、陰莖、屁股、陰道、陰莖」；有4個字都翻譯錯誤；笑指應該需要找個老師幫節目組補習廣東話的粗口。網上亦有不少日本網民被廣東話方言逗笑，「講得太多陰莖啦！」認為用性器官強調句子非常有趣。