葵廣螺螄粉店被網民狠批臭過屎！1個原因令賣衫舖遭殃:多得佢唔少

螺螄粉以其氣味臭到似屎／坑渠而聞名，不過就好像榴槤、臭豆腐，即使氣味再難令人接受，都總會有一班FANS追捧，早前有一間專門售賣螺螄粉的食店在葵涌廣場（葵廣）開業，結果引起網民在facebook上激烈討論。



有網民在facebook「青衣街坊吹水會」群組，提及有一間螺螄粉食店在葵涌廣場開業，網民帶粗言穢語地指責食店：「x！竟然喺葵廣呢啲室內地方開間咁x臭，x到令人想作嘔嘅螺螄粉！x！係咪黐x線㗎？完全係劣質飲食文化入侵葵廣！搞到喺附近買嘢食，都聞到嗰浸臭坑渠味！」

帖文發布後，有不少網民都留言表示認同：「最慘係勁快行過，陣味都會跟住你」、「真係好臭，有時佢休息都仲有成陣味」、「我諗啲人食開屎，陣除臭到出街，好比垃圾車經過」、「周圍嘅鋪頭都多得佢唔少」不過也有不少支持螺螄粉的FANS留言：「我食過好味喎」、「相中大X把人食緊，無人話臭係你話臭」

記者視場直撃，店舖並非位於主要通道。（張雨靜攝）

賣衫舖遭殃

據指，該食店位於葵涌廣場三樓，同一樓層除了有食店，還有多間服飾店，有網民認為賣衣服的小店最慘，部份留言指：「個層賣衫真係幾慘，衫呢啲最吸味。」、「試過買左件衫，洗咗兩次仲係有油煙味，自此唔會再喺個層買衫」、「螺螄粉真係好臭，附近賣衫嘅舖真係多得佢唔少」有網民理智分析：「不論通風，抽氣都唔係咁良好，開呢啲重味嘅店，真係令到成層都焗住呢隻味。」

有網民就指葵涌廣場三樓開設多間食品店後，「都唔止呢一間臭」，現場「又臭又多人又焗又大煙，抽空又唔好⋯⋯有時都擔心消防系統、電力足唔足夠去應付」。

現場有其他食店、亦有食客在等待外賣。（張雨靜攝）

記者現場直撃

《香港01》記者在4月16日下午約2時到葵涌廣場實地直撃，發現售賣螺螄粉的店鋪並非位於主要通道，氣味並非強烈到在遠處都能聞到，記者只有走近店面時才聞到一點氣味，不過現場通風的確一般，旁邊售賣衣服的店舖，衣服或者會出現網民指「吸味」的情況，如果不喜歡螺螄粉的氣味，要在旁邊等待其他食店的外賣，或會感到不愉快。

斜對面已有服裝店。（張雨靜攝）