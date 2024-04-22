422走塑「災情處處」紙兜裝豬手送到已溶瀉！網民:大家不如投降吧

管制即棄膠餐具實施日終於今日（4月22日）正式實行，不少網民分享各款新即棄餐具的「戰況」，有網民就在社交群組貼出用紙兜裝的豬手外賣，情況慘不忍睹。



第一階段管制即棄膠餐具終於來到實施日，今日（4月22日）起香港禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在食堂及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，酒店也禁止免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。

雖然新例實施首六個月為適應期，政府表示不會對違規業務地點執法，不過有不少食肆已經全面改用其他物料做即棄餐具以代替膠餐具，當中以紙料的取代品惹來連日爭議，「戰況」慘烈。

有網民在「422齊走塑環保消息關注組」的FB群組貼出一張叫使用紙製的外賣碗相片，相中兩碗分別在紙碗蓋上寫上「豬手」及「豬扒」，但由於兩碗外賣都有汁液在內，而其中裝有豬手的紙兜已明顯變形且滲漏部分汁液在外賣膠袋內，網民也寫道「嚟到已經溶晒，嘥咗個外賣環唔環保啊」。

其他網民對樓主遭遇議論紛紛，不少人轟用紙製即棄用品裝液體食物是交智商稅，「用紙環保咩，又要砍幾多樹，環保L一世唔好用紙」、「溶咗唔食得啦，d紙用膠水痴有毒」、「真係慘過食樹皮，發明呢啲垃圾紙餐具嘅人，下世應該要做樹」、「做外賣中L過伏。啪一聲成個散咗，一個散咗ko埋上下同左右」。

首階段管制即棄膠餐具.

其實連日來不少網民都在網上滙報用紙製即棄餐具的甩碌情況，包括早前有網民發現有食肆用類似雪糕勺的木製「匙羹」用來食粥，也有紙製的飲管「篤」不穿紅豆冰膠蓋、紙匙羹食糯米飯完全變形等，看來紙品製的餐具質素還有待提升。也有網民見紙製餐具災情處處，在連登討論區發帖呼籲「其實不如投降自備餐具啦」，「每人日日帶住一盒餐具出街，好似平時帶尿依帶遮咁，食飯就拎出嚟用，食完揾毛巾抹返乾淨」，大家又怎樣看?