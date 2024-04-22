香港人日本睇音樂會被打！ 疑爭頭位被毆多處受傷　網民:明恰港人

早幾日才發生姜糖神徒因接機霸頭位而引起疑似推跌事件，沒想到香港粉絲去日本睇show都發生意外！不少香港後生仔都會去日本睇不同女團演出的音樂節，不過昨日（２１日）就有港人在X以日文發文，指在日本排隊睇show時疑似因爭位問題，先被當地人推跌再被打臉至流血，而事主更即時在當地報警求助。



4月21日東京舉行的音樂節SACO FES發生不愉快事件。事源一名港人自稱「Reimon」昨日在社交平台Ｘ發推文，指自己是高嶺のなでしこ女團的粉絲，音樂節當日他掌到１號飛並順序入場，當時他以正常步速向自己想要的座位前行，怎料當行至中途時，後面突然有人上前把他推倒在地。

該名網民指他心儀的中間座位不但被佔，之後更被另一人按住打臉，而且一直按著他，直至他受傷起身後，第一排座位全部被坐滿。 樓主表示當時有職員走來問事發經過，他要求職員讓他坐回想坐的位置，惟職員卻向他表示辦不到，結果樓主決家報警。

不過樓主指，日本警方來到之後並不太積極處理事件，又表示未必可以捉到襲擊者，樓主決定去醫院驗傷。他表示在社交平台公開部分粉絲惡行，是為人讓更多人知道此事。而樓主也在帖文中貼出數張受傷的照片和驗傷報告。報告顯示其左眼瞼周圍、右頰、項部正中都有瘀傷，不過未有骨折，也不用藥物治療，建議觀察4-5日。

4月21日東京舉行的音樂節SACO FES發生不愉快事件（影片截圖)

主辧方及後在Ｘ也回應事件，確認有關衝突，並指出受害人當時已報警，而音樂會也在警方確認安全後才繼續如期舉行，並稱主辦方會盡力協助警方調查。

由於帖文被轉發至連登討論區，而引起香港網民熱烈討論，「依單嘢好癲，擺到明恰香港人」、「各位去日本要注意安全」、「估計係果班日本人唔抵得香港人搶到第一名入場嘅飛，於是用Ｘ街招數奪位」、「打人果班日本仔、現場Staff、主辦全部都同罪」。

主辧方及後在Ｘ也回應事件(X截圖)

而今次涉事的音樂會SAC FES，是由前女團成員PASSPO的槙田紗子，於由2018年開始舉辦的音樂節。音樂節會邀請不同藝人出席，而今次的SACOFES. UNIVERSE在4月21日豊洲PIT舉行，是次表演嘉賓包括高嶺撫子 (高嶺のなでしこ)、TEAM SHACHI、城月菜央、Tsubaki Factory (つばきファクトリー)、FRUITS ZIPPER等。