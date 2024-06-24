僱員再培訓ERB課程｜津貼每月$8,000不限學歴免學費＋申請懶人包

讀書都有錢拎！僱員再培訓局（ERB）最近新推出「創科愛增值計劃」，一共有50多個課程可以選擇，計劃最大的賣點是不限學歷、學費全免，部分課程最多每個月還可以拎到$8,000津貼！究竟點樣先可以學到盡賺到盡?《開罐》為大家整合了申請懶人包，以及精選了８個易入門、較低門檻的課程，大家快啲增值自己啦！



僱員再培訓局（ERB）最近新推出「創科愛增值計劃」,每月津貼$8,000不限學歴免學費。（資料圖片)

ERB創科愛增值計劃｜課程對象及條件

15歲以上的香港合資格僱員，包括香港永久性居民及新來港定居人士，以及失業、待業及在職人士均可報讀（須符合個別課程的入讀資格）。而且失業時間長短無限制，由失業當日起計已合符申請資格。

ERB創科愛增值計劃｜課程類別

今次ERB推出逾50個課程，課程範疇分為數碼新技能或行業科技應用兩大類，當中有9個屬於就業掛鈎課程，其餘均屬於兼讀制，而報讀就業掛鈎課程的申請人須為失業或待業人士，兼讀制課程則在職人士也可就讀。

今次的創科愛增值計劃共有逾50個課程可選擇. (VCG)

ERB創科愛增值計劃｜課程學費資助

有關「計劃」中所涵蓋指定的就業掛鈎課程及非就業掛鈎課程（包括技能提升課程及通用技能課程）皆學費全免。

ERB創科愛增值計劃｜課程津貼金額

完成就業掛鈎課程的人士，若出席率達80%，可獲發放再培訓津貼及3至6個月的就業跟進服務，而且每月可獲發放的津貼額上限為$8,000。要注意若是兼讀制課程，則沒有津貼。

ERB創科愛增值計劃｜課程報名日期

即日至2024年9月30日

ERB創科愛增值計劃｜課程入讀日期

2024年12月31日或之前

ERB創科愛增值計劃｜課程報讀限制

申請人於1年內可修讀最多兩項就業掛鈎課程，以及最多共150個課時的非就業掛鈎課程

ERB創科愛增值計劃｜課程報名方法

申請人可透過以下任何一種方法報名:

1.親身提交—申請人須帶同所需文件正本到相關的培訓機構，並填妥「課程申請表」

2.網上申請—申請人於計劃專設網頁「培訓課程」中揀選適用課程及/或培訓機構後，按「申請」以提交網上課程申請表

3.郵寄—申請人須將已填妥的「課程申請表」郵寄至相關的培訓機構



ERB創科愛增值計劃｜查詢方法

致電ERB熱線182 182或與培訓機構聯絡

資料圖片

ERB創科愛增值計劃｜精選入門課程

【1】前端網站開發人員證書

課程內容：透過運用HTML5、CSS、JavaScript 及 React.js 開發前端網站，並掌握開發前端網站程序的技能和流程工具，協助學員投身前端網站開發或相關工作。

課程編號：CTS 288 DS

課程類別：全日制就業掛鈎課程 (共283小時)

學費：全免

每月津貼：最多$8,000

開課日期：03/06/2024-13/8/2024(暫定)

培訓地點：港專佐敦教學中心

入讀資格：

1. 完成中五學歷程度；及

2. 具就業意欲；及

3. 對前端網站開發工作有興趣；及

4. 須通過電腦程式入學測試；及

5. 須通過面試



【2】流動裝置應用程式開發人員證書

課程內容：掌握流動裝置應用程式開發知識及技巧；包括編寫流動裝置應用程式、雲端服務的應用及發佈應用程式的程序，以入職成為程式編寫員或投身相關工作。

課程編號：CT247DS

課程類別：全日制就業掛鈎課程 (248小時)

學費：全免

每月津貼：最多$8,000

開課日期：16/05/2024 - 24/06/2024(暫定)

培訓地點：港專佐敦教學中心

入讀資格：

1. 中六或以上程度，或

2. 中五程度及具兩年或以上工作經驗；

3.須通過電腦程式入學測試；及

4. 具就業意欲；及

5. 須通過面試



【3】創意數碼媒體設計及製作助理證書

課程內容：讓學員認識數碼媒體（包括電腦遊戲和電腦動畫）設計和製作流程、知識和理論，並透過使用開源軟件掌握相關的製作技巧，協助學員投身數碼媒體設計和製作行業或相關工作。

課程編號：PE074DS

課程類別：全日制就業掛鈎課程 (220小時)

學費：全免

每月津貼：最多$8,000

開課日期：07/06/2024(暫定)

培訓地點：香港城市大學專業進修學院 - SCOPE 尖沙咀東教學中心

入讀資格：

1. 完成中五學歷程度；及

2.須通過基本電腦知識入學測試；及

3. 具就業意欲；及

4. 對動畫製作工作有興趣；及

5. 須通過面試

【4】網絡安全技術人員證書

課程內容：掌握網路安全的基礎知識；了解現時的網絡安全技術；懂得網路安全設定；分析網路安全問題的疑難及成因，並按情况作出修正措施及維護，以入職成為網絡安全技術員或投身相關工作。

課程編號：CT299DS

課程類別：全日制就業掛鈎課程 (248小時)

學費：全免

每月津貼：最多$8,000

開課日期：29/07/2024 - 23/09/2024(暫定)

培訓地點：港專佐敦教學中心

入讀資格：

1. 中六或以上程度，或

2. 中五程度及具兩年或以上工作經驗；及

3. 具就業意欲；及

4. 須通過面試

【5】數據分析基本概念及應用技巧證書

課程內容：認識數據和數據分析的基本概念，掌握數據分析的應用技巧，了解數據可視化及演繹數據，以及按既定的情況，運用合適的數據分析工具和技巧，以協助作出分析及預測。

課程編號：PE138EG

課程類別：兼讀制課程 (15小時)

學費：全免

每月津貼：沒有

開課日期：待定

培訓地點：香港城市大學專業進修學院 - SCOPE 尖沙咀東教學中心

入讀資格：

1. 中六學歷程度；或 中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

2. 通過基本試算表知識入學測試

【6】網上商業(社交網絡營銷)基礎證書

課程內容：讓學員認識社交網絡營銷的基本概念、不同社交網絡平台的營銷方法及相關的法律責任。

課程編號：PE103ES

課程類別：兼讀制課程 (33小時)

學費：全免

每月津貼：沒有

開課日期： 16/05/2024 - 08/08/2024(暫定)

上課時間：逢星期四晚上七時至十時

培訓地點：香港城市大學專業進修學院 - SCOPE 尖沙咀東教學中心

入讀資格：

1. 中五學歷程度，或中三學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

2. 具有電腦基本操作知識

【7】網上商業(關鍵意見領袖營銷策略)證書

課程內容：認識關鍵意見領袖作營銷策略的概念及以客觀標準量度有關成效的方法。

課程編號：PE125ES

課程類別：兼讀制課程 (30小時)

學費：全免

每月津貼：沒有

開課日期： 29/05/2024(暫定)

上課時間：晚上

培訓地點：香港城市大學專業進修學院 - SCOPE 尖沙咀東教學中心

入讀資格：

1. 中六學歷程度；或

2. 中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；或

3. 持有由僱員再培訓局頒發的網上商業相關證書；或

4. 持有任何屬資歷級別第二級的商業證書或同等資歷；及

5. 具有電腦基本操作知識

【8】大灣區商業(電子商務全球營銷)證書

課程內容：認識大灣區電子商務的概念、特性和發展，了解中國電子商務法及國外大型電商平台之規則，以及相關法律責任。

課程編號：HE092HS

課程類別：兼讀制課程 (24小時)

學費：全免

每月津貼：沒有

開課日期：待定

上課時間：半日制

培訓地點：香港商業專科學校（尖沙咀校）

入讀資格：

1.中六學歷程度；或

2.中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；或

3.持有由僱員再培訓局頒發的網上商業相關證書；

4.或持有任何屬資歷級別第二級商業相關證書或同等資歷；及

5. 具有電腦基本操作知識

（課程資料均以培訓機構最新公布為準）

資料來源：僱員再培訓局