26歲消防員被爆「秘撈」拍AV遭停職　片酬曝光！網民：不是普通AV

近年物價越來越貴，不少人都會靠做副業賺一點外快幫補家計。日前日本埼玉縣越谷市一名消防員就因「秘撈」拍AV被匿名揭發，需接受停職處分，引起網民熱論。



（NHK）

據NHK報導指，日前埼玉縣越谷市一名消防員被發現「秘撈」參演AV，並需接受停職處分。當事人的是越谷市消防局大相模分署的一名26歲男性消防副士長，主要負責火災現場的滅火活動等工作。根據消防局所講，今年4月上旬他們在官方網站的聯絡表格上接到附有照片的舉報指「出演AV的是你們的職員吧？」。

上司向涉事消防員尋問事情真偽時，他坦承「沒錯，是我本人」，供述自己是因為買車後要還錢、經濟困難才去拍AV。據指他從2022年12月開始，在大阪等地共參與了5次拍攝，並獲得約25萬日圓（大約12,654港元）報酬。

越谷市消防局消防長中井淳表示：「作為公務員，這種行為嚴重損害了居民信任」，並為副士長的行為道歉，於4月22日對他作出停職6個月的懲戒處分。

事件曝光後引起網民關注，當中有部分人指責他作為公務員不應有副業，更別說是去拍AV。但亦有部分人認為停職的處分太嚴重，反指若不是薪酬不足他根本無需「秘撈」。同時有網民指出，要從AV片段認出他是消防員難度較高，應該是「長期見到對方」才能做到。因此相信是同事內部揭發的可能性較高。

網傳疑似是2013年大阪府守口巿兩名遭停職消防員所參演的成人作品之一（網傳圖片）

不過最多網民關注的是，據消息指該消防副士長參與了5次拍攝，並獲得約25萬日圓報酬，亦即是平均每部作品有5萬日圓（大約2,531港元）片酬。而知名AV男優清水健早前就分享過，AV男優片酬有5萬已經是「天花板」。有網民就質疑一名兼職、無名的男優沒可能與頂級人氣男優有同樣等級的片酬，認為他不是拍AV，而是拍GV。這並非首次有日本消防員被爆兼職拍AV，於2014年及2017年均有消防員因此被停職。而2013年大阪府守口巿就有2名消防員被揭發參演同性戀GV，最後被停職半年。